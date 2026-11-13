Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

La cantante Rosalía interpreta parte de su repertorio musical sobre el escenario de los premios Latin Grammy (Créditos: Univisión)

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Rosalía regresó al escenario de los Latin Grammy con una actuación cargada de dramatismo y referencias visuales que captaron la atención del público. La cantante española fue la encargada de abrir la ceremonia de 2026 en Las Vegas, donde apareció entre una densa cortina de humo, con un vestido dorado y rodeada de bailarines para interpretar tres canciones de su repertorio.

La artista inició el espectáculo con “La Rumba Del Perdón”, continuó con “La Perla”, uno de los temas favoritos de sus seguidores, y cerró con “Dios Es Un Stalker”. Su vestuario y la puesta en escena evocaron la imagen de una divinidad, en una presentación con su característico estilo teatral.

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Justo antes de interpretar la última nota de “Dios Es Un Stalker”, Rosalía se dirigió a los asistentes para darles la bienvenida a la gala. “Bienvenidos a los Latin Grammy. Esta noche es para disfrutar”, expresó ante el público.

Un vestido dorado y una corte de bailarines acompañaron la aparición de Rosalía entre el humo del escenario (REUTERS/Mario Anzuoni)

Se trata de su primera actuación en los Latin Grammy en tres años. En 2023, cuando la ceremonia se celebró en España, la cantante rindió homenaje a Rocío Jurado con una interpretación de “Se Nos Rompió El Amor”. Un año antes, en 2022, había presentado “Despechá”, una de sus canciones más reconocidas.

La actuación también tuvo un significado especial para la intérprete de LUX, su cuarto álbum de estudio, que llegó a esta edición con siete nominaciones. El disco compite por el premio a Álbum del Año y obtuvo menciones en categorías como Canción del Año y Mejor Canción Pop gracias a “La Perla”, colaboración con Yahritza y Su Esencia. Además, Rosalía logró una nominación a Mejor Canción en Lengua Portuguesa por “Memória”, tema que forma parte de un proyecto en el que incorporó 14 idiomas.

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"La Perla", uno de los temas más celebrados de Lux, formó parte de su repertorio de apertura (REUTERS/Mario Anzuoni)

Rosalía habló sobre los aprendizajes que le dejó Lux

Antes de subir al escenario, la cantante conversó con Univisión durante la alfombra roja y reflexionó sobre el proceso creativo de su más reciente producción discográfica. Al preguntarle qué había aprendido durante la preparación del álbum y su gira, reconoció que uno de los mayores retos fue dejar de lado sus propias expectativas.

“Lo que más aprendí fue a perder el miedo, a dejar de lado un poco las expectativas, los deseos. Porque yo creo que uno puede tener ilusiones, pero luego hay que dejar ir”, explicó. “En el tour fue mucho dejar ir porque no tenía tiempo de prepararlo como yo quería. En cambio, dije: tengo este tiempo, pues con este tiempo voy a hacer todo lo que pueda”.

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La periodista también quiso saber si tenía algún ritual antes de subir al escenario, especialmente en una noche con tantas nominaciones y con la responsabilidad de abrir el espectáculo. La respuesta de la española fue breve: “Rezar. Siempre”.

Rosalía utilizó 14 idiomas en Lux, una de las características más particulares de su cuarto álbum (REUTERS/Caroline Brehman)

Tres Latin Grammy en la Premiere

La intérprete llegó a la ceremonia televisada con tres reconocimientos obtenidos durante la Premiere, la entrega que se realiza horas antes de la gala principal y en la que se anuncian la mayoría de las categorías.

Rosalía ganó Mejor Canción Pop por “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia; Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX (Complete Works) y Mejor Video Musical Versión Corta por “Sauvignon Blanc (Official Video)”.

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LUX también ganó en la categoría de Mejor ingeniería de grabación para ún álbum, galardón otorgado a su equipo de ingenieros, mezcladores y masterizadores.

El álbum Lux obtuvo siete nominaciones, entre ellas tres de las categorías más importantes de la premiación.

Con estos resultados, la española sumó nuevos reconocimientos a su trayectoria en los Latin Grammy, donde ya había conseguido importantes victorias con sus anteriores producciones El Mal Querer y Motomami. Por este último álbum hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer en ganar dos veces el premio a Álbum del Año.