Rompió el silencio la pareja de Hernán de Mala Fama tras las versiones de una escandalosa pelea en las grabaciones de PH: Podemos Hablar

En una entrevista televisiva para el programa SQP, Berenice, pareja del cantante Hernán Coronel de Mala Fama, negó haber protagonizado discusiones o momentos de tensión durante la grabación de PH, Podemos Hablar

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Una versión sobre una supuesta discusión entre Hernán Coronel de Mala Fama y su pareja, Berenice Lucrecia, durante la grabación de PH: Podemos Hablar instaló interrogantes alrededor del vínculo. El rumor indicaba que la participación del cantante en el ciclo de Telefe había quedado envuelta en tensión después de una respuesta sobre su pasado amoroso. Sin embargo, la tarotista salió a desmentir el episodio y aseguró que no tuvo contacto con su pareja mientras él estuvo frente a las cámaras.

La información había surgido en Intrusos, donde Natalie Weber contó que Berenice se habría molestado por una declaración de Hernán acerca de una expareja. Según esa versión, el artista había señalado que la mujer que le enseñó a amar era su exesposa, un comentario que habría generado malestar y derivado en una situación incómoda durante la grabación.

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También circuló la versión de que el músico habría pedido que eliminaran ese fragmento de la entrevista. Frente a las especulaciones, Berenice habló con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda y dio una explicación detallada sobre lo que ocurrió el día de la grabación.

La pareja de Hernán de Mala Fama sostuvo que acompañó al cantante hasta el canal, aunque no pudo presenciar la entrevista desde el estudio. Según relató, la producción le pidió que se retirara del lugar y le asignó un camarín para que permaneciera junto a la hija de ambos, que tiene 11 meses.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación. Lo acompañé hasta el canal. Me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, pero me dijeron que me tenía que correr”, explicó la tarotista.

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Berenice detalló que pasó ese tiempo junto a la bebé en un espacio con televisión, desde donde pudo seguir parte de lo que ocurría en el estudio. “Me asignaron un camarín para que esté con mi bebé, nuestra hija de 11 meses, y un lugar con una televisión para que yo pueda ver lo que estaban grabando”, señaló.

Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, es uno de los más destacados participantes de MasterChef

De acuerdo con su relato, la entrevista tuvo una duración cercana a las tres horas y no mantuvo diálogo con Hernán durante ese lapso. “En ningún momento tuve contacto con él ni con la producción ni con lo que estaban grabando”, remarcó.

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La mediática explicó que el cantante ingresó al estudio para cumplir con su participación y que ella permaneció fuera del set. Al finalizar la grabación, él fue a buscarla y ambos se retiraron juntos del canal. “Fueron casi tres horas de grabación y cuando terminaron, él me vino a buscar y nos fuimos”, afirmó.

Ante la consulta sobre la presunta pelea, Berenice fue terminante. “Nunca discutimos ni por eso ni por nada”, expresó. También negó que hubiera existido una escena con gritos, como se había mencionado en algunas versiones posteriores a la emisión de Intrusos.

“El que difundió esto debe saber que es mentira, porque no pasó nada. Ni siquiera pude cruzar casi palabras porque no lo vi”, sostuvo. La tarotista insistió en que no hubo un encuentro dentro del estudio que pudiera derivar en una discusión, ya que permaneció con la bebé durante casi toda la jornada.

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Según contó, la producción no hizo demasiados cortes durante el programa. Por eso, Hernán no tuvo instancias de descanso prolongadas ni oportunidades para conversar con ella hasta que terminó su participación. “Él entró a grabar, me dijeron que no podíamos estar ahí y que nos corriéramos. Después vino él, porque no hacían muchos cortes para descanso, me vino a buscar y nos fuimos”, relató.

Berenice consideró que la emisión de PH permitirá despejar las dudas sobre el contenido de la respuesta que dio el artista. “Lo van a ver cuando salga el programa. Ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo”, aseguró.

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Uno de los puntos centrales del rumor estuvo vinculado con la forma en que el cantante se refirió a sus parejas durante la entrevista. En algunas versiones se indicó que Hernán había dicho que encontró el amor con su exesposa, madre de sus hijos, antes de conocer a Berenice.

Hernán Coronel, vocalista del grupo Mala Fama, en una foto con su expareja y madre de sus tres hijos

La tarotista negó que esa hubiera sido la frase utilizada por su pareja. Explicó que, durante la charla, le preguntaron cómo había conocido a sus distintas relaciones y que él contó primero la historia de su primer vínculo y luego relató cómo se conocieron ellos.

“Le preguntaron cómo conociste a tus parejas. Él contó cómo conoció a su primera pareja y después contó cómo me conoció a mí. Nombró y dijo: ‘Bueno, la primera fue la madre de mis hijos’”, precisó Berenice.

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“Nunca dijo ‘conocí el amor’”, enfatizó. La mujer señaló que no existe una frase que pudiera haberle resultado ofensiva o incómoda y volvió a pedir que se espere a la salida al aire del programa para conocer el contexto completo de las declaraciones.

Durante la conversación, también le preguntaron por la versión que indicaba que Hernán habría pedido que quitaran del programa el tramo referido a su exesposa. Berenice confirmó que estaba al tanto de esa posibilidad, aunque desligó esa decisión de cualquier enojo suyo.

“Eso lo sé, pero será un tema personal de él. Yo no le dije nada”, afirmó. Luego planteó que el músico pudo haber reconsiderado su respuesta después de la grabación o haber recibido una recomendación, aunque aclaró que no intervino en esa determinación.

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“Quizás él pensó, no sé, y capaz pidió eso, pero no es por mí. A mí no hay nada que me moleste, nada que me incomode”, manifestó. También descartó haber opinado sobre la conversación de Hernán con el conductor del ciclo.

“No sé, capaz él internamente sintió que no iba o que no daba, o que alguien le dijo. Pero yo no dije nada, no opiné, la verdad que no”, completó.

Además de referirse a PH: Podemos Hablar, Berenice fue consultada por el presente del cantante en MasterChef Celebrity. Allí expresó su apoyo a la participación de Hernán y destacó tanto su humor como sus aptitudes en la cocina.

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“Re bién lo veo”, respondió cuando le preguntaron cómo atravesaba él la competencia. Sobre sus posibilidades dentro del reality, sostuvo que el resultado es incierto, aunque confía en que puede sostenerse durante varias instancias.

“No sé cuándo se irá, eso es impredecible, pero lo veo re bién. Él es muy gracioso y sabe cocinar muy bien también”, dijo. Por último, señaló que lo ve con opciones de avanzar: “Lo veo con posibilidades de ir lejos”.