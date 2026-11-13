Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026: “Tu música ha inspirado a toda una generación”

En el escenario, el intérprete sostiene el galardón de cristal frente al micrófono y ofrece su discurso de aceptación, vistiendo un traje negro con gafas oscuras, tras ser presentado por la cantante Janet Jackson.

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Janet Jackson apareció inesperadamente en el escenario de los Latin Grammy 2026 para entregarle a Daddy Yankee el premio a la Persona del Año. El cantante puertorriqueño no ocultó su sorpresa al descubrir que la estrella estadounidense sería la encargada de rendirle homenaje durante la ceremonia celebrada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La artista aprovechó la ocasión para reconocer su influencia en la música latina y el camino que abrió para las nuevas generaciones del género urbano.

La intérprete de “Made for Now” también recordó que ambos compartieron esa canción en 2018 y dedicó unas palabras de admiración al llamado Big Boss.

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“Se requiere visión y valentía para ayudar a transformar el sonido de la música y crear nuevas posibilidades para los artistas que vienen después de ti”, expresó Jackson.

La estrella estadounidense destacó la influencia del puertorriqueño en la expansión mundial del reguetón (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante también reconoció el alcance internacional que consiguió el reguetón gracias a figuras como Daddy Yankee. “Su talento ha contribuido a llevarlo a audiencias de todo el mundo y a abrir puertas a generaciones de artistas urbanos latinos”, señaló.

Antes de entregarle el galardón, Janet recordó una conversación anterior con el músico y resaltó algunas de sus cualidades personales. “Ramón, una vez dije que tienes un alma hermosa y una gran energía; lo sigo pensando, y es algo que necesito esta noche”, manifestó. “Tu música ha inspirado a toda una generación”, concluyó en español.

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El agradecimiento de Daddy Yankee a Janet Jackson

Daddy Yankee recibió el reconocimiento visiblemente emocionado y dedicó parte de su intervención a agradecer la presencia de la estrella estadounidense.

El intérprete de "Lo que pasó, pasó" recibió emocionado el reconocimiento de manos de una de sus grandes inspiraciones musicales (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es una gran inspiración, una colega, una persona tan linda de corazón y con un legado impresionante, de una familia increíble de talento”, expresó. “Janette, te quiero mucho, sabes que te respeto mucho. Cuando hicimos aquella canción, fue increíble. Es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, así que quiero darte las gracias por estar aquí”.

El autor de “Gasolina” también aprovechó el reconocimiento para recordar los comienzos del reguetón, cuando el género enfrentaba prejuicios y dificultades para encontrar espacios en la industria musical.

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“Esta fue una música que comenzó de abajo, comenzó, como decimos nosotros, en el underground, donde complicaban nuestra música. Esto comenzó con los casetes, en la calle. Una vez el gobierno hasta pensó que éramos unos criminales y dijeron que no teníamos futuro”, recordó.

La fe cristiana también ocupó un lugar especial en las palabras que Daddy Yankee compartió al recibir el galardón (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hoy en día les quiero decir que mi sueño era ser beisbolero, pelotero, y les doy las gracias porque ahora estamos dando beats en las grandes ligas de los Grammy”, añadió.

En su intervención también agradeció a sus colegas, DJ, bailarines y seguidores que lo acompañaron desde sus primeros pasos. Reservó palabras especiales para sus hijos Yamilet y Jeremy, sus padres y hermanos. Asimismo, compartió un mensaje sobre su fe cristiana y agradeció a Jesús por el camino que ha recorrido.

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Daddy Yankee llevó sus grandes hits a la ceremonia

El referente del reggaetón brilló en la ceremonia de la música latina

La distinción de la Academia Latina de la Grabación estuvo precedida por una presentación musical en la que Daddy Yankee repasó algunos de los temas que lo consagraron como una figura histórica del reguetón.

Con una enorme capa que lucía la bandera de Puerto Rico, el cantante inició su espectáculo junto a Bizarrap, su colaborador en la “BZRP Music Session #0/66”, lanzada en 2025. Después interpretó canciones como “Ella me levantó”, “Con calma” y “Dura”, esta última junto a Bad Gyal.

El repertorio también incluyó “Despacito”, su exitosa colaboración con Luis Fonsi; “Lo que pasó, pasó”, “Sonríele” y “Rompe”, junto a Feid. Además, presentó “Pokito” con el cantante y actor indio Diljit Dosanjh, antes de cerrar con “Gasolina”.

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Una enorme capa con la bandera de Puerto Rico acompañó a Daddy Yankee durante su espectáculo en Las Vegas (REUTERS/Mario Anzuoni)