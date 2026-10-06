Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

10:59 hsHoy
Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental este martes 6 de octubre, a las 20:00. El amistoso marcará el retiro del rosarino del seleccionado después de más de dos décadas y estará acompañado por homenajes, espectáculos musicales y la presencia de antiguos compañeros del combinado nacional.
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A qué hora jugarán Argentina-Benín:
El amistoso, que se jugará en el Monumental, comenzará a las 20 y se podrá seguir por las pantallas de Telefé, DSports y TyC Sports.
10:38 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del último partido de Lionel Messi con la selección argentina.