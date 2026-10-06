Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

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La emotiva carta de Nicolás Otamendi para despedirse de la selección argentina: "Uno de los mayores honores de mi vida" El marcador central campeón del mundo, hoy en River Plate, completó al igual que Lionel Messi su último entrenamiento antes del amistoso ante Benín

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina Las estadísticas generales del capitán de la Albiceleste antes de su partido despedida

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