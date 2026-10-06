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Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

El astro rosarino se pondrá por última vez la camiseta número 10 de la Albiceleste en una noche que será inolvidable. Transmiten Telefé, DSports y TyC Sports a las 20

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10:59 hsHoy

La Sole, Un Poco de Ruido, Ulises Bueno, drones y fuegos artificiales: todos los shows y sorpresas en el partido despedida de Messi

El astro rosarino cerrará su ciclo en el combinado nacional en el amistoso contra Benín en el Monumental. Los artistas que formarán parte de la jornada

Los shows musicales que se esperan en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina
Los shows musicales que se esperan en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina

Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental este martes 6 de octubre, a las 20:00. El amistoso marcará el retiro del rosarino del seleccionado después de más de dos décadas y estará acompañado por homenajes, espectáculos musicales y la presencia de antiguos compañeros del combinado nacional.

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10:39 hsHoy

A qué hora jugarán Argentina-Benín:

El amistoso, que se jugará en el Monumental, comenzará a las 20 y se podrá seguir por las pantallas de Telefé, DSports y TyC Sports.

10:38 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del último partido de Lionel Messi con la selección argentina.

Mundial 2026 - Argentina - Argelia
Lionel Messi se despide de la Selección (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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