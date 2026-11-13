Gobierno panameño aprueba créditos extraordinarios para reforzar la seguridad alimentaria

La partida para el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) cubrirá servicios cuyo destino final son las naviferias que se realizarán en el país.

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El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó créditos adicionales suplementarios por más de USD 81.024.452 al presupuesto general del Estado 2026.

La decisión busca sostener al sector agropecuario, reforzar la seguridad alimentaria y abastecer a las naviferias del país.

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El mismo día, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, presentó ante el gabinete un informe que detalla daños críticos en 26 de los 45 tanques de almacenamiento revisados tras el movimiento telúrico.

Al detallar el desglose, se tiene que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) obtuvo el crédito más alto de los tres aprobados, USD 51.392.957.

El monto, se indicó, permitirá cumplir compromisos asumidos en la administración anterior con el Banco Nacional de Panamá.

Asignan USD 21.631.495 al IMA para financiar la compra de 500 mil unidades de jamón picnic, entre otros productos.

Los fondos reforzarán el presupuesto de inversiones del Mida, se dirigirán al Programa de Competitividad Agropecuaria y su fideicomiso, además del Programa de incentivos a la Producción Nacional de Granos y Otros Rubros Agrícolas.

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El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) recibió un crédito adicional de hasta USD 8.000.000 cuyo objetivo es salvaguardar la sostenibilidad alimentaria nacional y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Con ese respaldo, el banco otorgará más de 325 créditos agropecuarios. Los beneficiarios serán micro y pequeños productores rurales de todo el país.

El tercer crédito, por USD 21.631.495, fue asignado al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para financiar la compra de 500 mil unidades de jamón picnic, roscas, latas de guandú, azúcar, sal y latas de piña en rodajas.

La partida también cubrirá sacos y servicios de transporte para distribuir esos productos, cuyo destino final son las naviferias que se realizarán en el país.

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Un grifo abierto derrama un chorro de agua frente a la bandera de Panamá, mostrando los colores rojo y azul con estrellas sobre un fondo blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los daños que dejó el sismo en el sistema de agua potable, se informó que de los 45 tanques de almacenamiento revisados por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan), 26 presentan daños críticos.

La entidad distribuyó 100 mil galones de agua mediante 19 camiones cisterna mientras avanza el diagnóstico técnico para reparar la infraestructura afectada en distintas provincias del país.

“Realizamos un mapeo y estamos a la espera de que las empresas vayan al sitio donde están los tanques y nos presenten la cotización”, explicó su director, Tercero González. Agregó que el cuerpo técnico del instituto maneja ya sus propios valores para “dar las órdenes de proceder para los desmontajes”.

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En su informe, dijo que en la provincia de Los Santos el Idaan reparó pozos y tuberías en Tonosí, apoyó la recuperación de un pozo en Macaracas y reemplazó parte del equipo del pozo de Llano de Piedras. En la provincia de Coclé los trabajos se concentraron en la planta de la comunidad de Natá, además de intervenciones en Santa Clara y Aguadulce.

En la provincia de Herrera se instaló un bypass en el tanque de Chitré y se repararon un tanque y una válvula en la población de Parita, mientras que en la provincia de Veraguas, el instituto rehabilitó el pozo de Zapotillo, los tanques de Malena y Torio, y brindó apoyo técnico a la comunidad de La Patriota, en Soná.

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De los 45 tanques de almacenamiento revisados por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan), 26 presentan daños críticos, se informó.

En la ciudad de Chitré, capital de la provincia de Herrera, la planta Roberto Reyna, sufrió la situación más grave, ya que su tanque de 400 mil galones quedó fuera de servicio por fisuras y daños internos, y debió ser retirado y vaciado.

“La planta produce lo mismo que antes, que son 6,5 millones de galones al día, pero estábamos en deficiencia antes del sismo”, señaló Tercero González. El funcionario explicó que, al sacar de funcionamiento el tanque de reserva, el instituto no puede presurizar las líneas en algunos sectores.

“No los hemos dejado solos, hemos distribuido con cisternas y cambiando la presión por sectores”, agregó el director sobre las zonas con baja presión o sin suministro. Un caso adicional se registró en Santa Marta, Bugaba, provincia de Chiriquí, donde el sismo dañó la entrada de la planta y sus tinas de floculación y sedimentación.

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