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Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Ya está todo definido para el inicio de los playoffs que definirá al campeón del segundo semestre en Primera División

Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura
Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura
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El empate 1 a 1 entre Central Córdoba y Lanús, que cerró la fase regular del Torneo Clausura, terminó de definir el cuadro completo de los octavos de final, que se disputarán desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de noviembre. Los playoffs del certamen quedaron conformados con ocho llaves que incluyen a Boca Juniors, campeón de la Tabla Anual, y a River Plate, mientras que un cruce entre ambos solo podría concretarse en una eventual final.

Boca, que finalizó segundo en la Zona A con 63 puntos, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, séptimo en la Zona B, en un partido que se jugará en la Bombonera y cerrará esta fase el miércoles 25. El retraso de este compromiso corresponde a la disputa de la final de la Sudamericana que el Xeneize afrontará el sábado 21 en Barranquilla (Colombia) frente a Atlético Mineiro.

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El resultado en Santiago del Estero confirmó que Lanús cerró la fase regular en el quinto puesto de la Zona A, con 50 puntos, posición que lo ubicó como rival de River, cuarto en la Zona B con 55 unidades. Ese cruce se disputará en el estadio Monumental de Núñez, sede que el Granate buscaba evitar tras no poder ganarle a Central Córdoba, que finalizó último en su grupo con 27 puntos y ya se encontraba eliminado antes de la última fecha.

Los octavos de final se jugarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en cada llave. En caso de igualdad en los 90 minutos, los partidos definirán al ganador mediante dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y, de persistir el empate, la resolución llegará por penales. El mismo formato regirá también para los cuartos y semifinales del certamen.

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Del lado izquierdo del cuadro, Instituto enfrentará a Huracán, octavo en la Zona B. La Gloria definirá de local todas las instancias que le toquen disputar, salvo una eventual final, aunque ese duelo particular se trasladará del estadio Monumental de Alta Córdoba al Mario Alberto Kempes, debido a que su cancha habitual albergará un espectáculo musical el mismo fin de semana de los octavos.

Completan ese sector del cuadro los cruces entre Argentinos Juniors, segundo en la Zona B, ante Independiente, séptimo en la Zona A, y entre Vélez Sarsfield, tercero en su grupo, que recibirá a Belgrano de Córdoba en Liniers. El equipo cordobés, campeón del Torneo Apertura tras vencer a River por 3 a 2 en la final disputada en el Kempes el 24 de mayo, clasificó sexto en la Zona B y deberá presentarse como visitante en esta instancia.

Del otro lado de la llave, Rosario Central, que terminó primero en la Zona B con 62 puntos, enfrentará a Gimnasia de Mendoza, octavo en la Zona A. También se medirán Defensa y Justicia, cuarto en su grupo tras caer con Boca en la última fecha, ante Barracas Central, quinto de la Zona B, en un partido que se jugará en Florencio Varela. El octavo cruce de esta instancia enfrentará a Gimnasia de La Plata, tercero en la Zona B, con Newell’s Old Boys, sexto en la Zona A.

Según el ordenamiento del cuadro, Instituto y Belgrano solo podrían cruzarse en una eventual semifinal, al igual que Rosario Central y Newell’s, mientras que Boca y River únicamente se enfrentarían si ambos llegan a la final del certamen. La gran final del Torneo Clausura 2026 está prevista para el sábado 12 de diciembre, en el renovado Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata. Ese partido también se resolverá, en caso de empate, con tiempo suplementario y definición por penales.

El equipo que se consagre campeón del Clausura obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará, además, la final del Trofeo de Campeones ante Belgrano, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

EL CRONOGRAMA PARA LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2026

octavos de final del torneo clausura
Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura
  • Viernes 20 de noviembre

20:00 Vélez-Belgrano de Córdoba

  • Sábado 21 de noviembre

15:00 Defensa y Justicia-Barracas Central

17:00 Argentinos Juniors-Independiente

  • Domingo 22 de noviembre

16:00 Rosario Central-Gimnasia de Mendoza

19:00 River-Lanús

22:00 Instituto-Huracán

  • Lunes 23 de noviembre

17:00 Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell’s

  • Miércoles 25 de noviembre

21:00 Boca-Independiente Rivadavia

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