Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

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La saga Los Juegos del Hambre volverá a la pantalla grande con Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva precuela centrada en la historia de Haymitch Abernathy. Joseph Zada será el encargado de interpretar la versión joven del personaje, mientras que Whitney Peak dará vida a Lenore Dove Baird, su interés amoroso. El elenco también incluye a McKenna Grace como Maysilee Donner, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Elle Fanning como Effie Trinket, Glenn Close como Drusilla Sickle y Maya Hawke como Wiress, entre otros.

La trama estará ambientada durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especialmente brutal en la que el Capitolio duplica la cantidad de participantes: cada distrito deberá enviar cuatro tributos en lugar de los dos habituales, elevando a 48 el número de competidores en la arena. La historia mostrará así los acontecimientos que marcaron la participación de Haymitch en los juegos y que, años más tarde, lo convertirían en el mentor de Katniss y Peeta.

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Te invitamos a ver nuestra entrevista con Joseph Zada, Whitney Peak, Ben Wang y Mckenna Grace en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a los protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

—Felicitaciones, vi la película esta mañana así que la tengo muy presente y es simplemente genial. Quería felicitarlos por sus actuaciones, creo que estuvieron espectaculares y… Uno realmente necesita personajes simpáticos para que “Los Juegos del Hambre” tenga éxito. Porque necesitas que sea exitosa, aunque, ya saben, los personajes no vayan a tener éxito. Así que realmente quería felicitarlos. Quería comenzar contigo Joseph, porque creo que hiciste un trabajo excelente. ¿Cómo encaraste al personaje de Haymitch para hacerlo tuyo? Se nota que eres tú. Es tu propia versión. Pero aun así, la esencia de Woody Harrelson está ahí en alguna parte. Saludaste y yo pensé: “Ah, está bien, ya lo veo. Ya veo”. Pero, aun así, eres tú. ¿Cómo lograste equilibrar esos elementos tan, tan difíciles?

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Joseph Zada: —Me llevó mucho tiempo. Y también me llevó muchos intentos realmente malos para lograrlo y hacer el ridículo. Creo que, en mi caso, se trataba simplemente de lograr que la imitación de Woody sea perfecta y, a partir de ahí, dar un paso atrás, tenerla como una capa base, poder subirla o bajarla, y luego, una vez que tuviera eso, simplemente añadir el personaje del libro, el personaje del guión y el personaje que yo veía y a mí mismo, sobre la esencia de Woody, y luego simplemente tratar de mantener eso vivo y poder sentir a Woody. Y creo que vi videos suyos y escenas de la película antes de entrar al set, solo para poder sentir esa energía en cada toma.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

—Bueno, estuvo muy bien. Estuvo realmente bien. Así que, felicidades de nuevo. Y a Whitney, McKenna, Ben y, bueno, por supuesto, a Joseph también, estar en el set de una franquicia tan icónica como esta, debe ser, ya sabes, una locura. Entonces, ¿cuál fue el aspecto más surrealista de entrar a estos lugares y ese momento en el que se preguntan, ya sabes, “sí, de verdad estoy en el set de Los Juegos del Hambre”?

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Ben Wang: —Es decir, esos lugares eran… eran reales, ya sabes. Quiero decir, lo que Francis nos brindó como actores fue su compromiso de siempre rodar en lugares reales. Como casi todas las escenas, los escenarios que ves en la película son... hay muy pocos… No recuerdo ni una sola vez que haya ido al set y haya visto, por ejemplo, una pantalla verde. Es decir, cada… la arquitectura, siempre filmábamos como parte de la arquitectura que ya existía en las locaciones que él elegía. Todo era real. Y eso nos facilitó mucho la tarea como actores. Mires donde mires, ahí está el set.

Whitney Peak: —Sí, creo que mi primer día fue bastante increíble. Estábamos filmando nuestra escena en el prado, y todo fue, como dijo Ben, todo fue con efectos prácticos. De hecho, estábamos en este prado infinito en algún lugar de Alemania, y había una… bueno, en realidad, la roca era falsa. Los gansos eran reales. Pero los gansos eran reales. De hecho, era una roca muy cómoda para sentarse.

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Joseph Zada: —Los gansos fueron criados para la película.

—¿En serio? La roca es falsa, pero todo lo demás es real. Qué genial. Y, bueno, por último, para terminar muy, muy rápido, de hecho, los vi hace como 10 días. Creo que la mayoría de ustedes estaban ahí cuando el autobús entró a la Comic-Con de Nueva York. Fue una locura. Es decir, literalmente dos de mis colegas empezaron a gritar, y la película ni siquiera se ha estrenado todavía. Así que, en serio, tengo que preguntarles: ¿cómo se sienten en este momento al recibir toda esta atención y todo lo que brindan los fans y, ya sabes, con una película que aún no se ha estrenado? Es excelente, así que va a ser genial, pero realmente quería preguntarles.

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Mckenna Grace: —Es abrumador y emocionante, y es una locura ser parte de algo de este calibre, pero también algo de lo que soy un gran fan. Pero creo que ha sido, como, un viaje realmente emotivo y genial poder hacerlo junto a estos chicos porque, ya sabes, son como mi familia. Así que ha sido muy especial poder promocionar algo que nos apasiona tanto a todos y de lo que estamos tan orgullosos de ser parte, pero lo hace mucho mejor poder crear estos recuerdos con estos chicos y poder ir y viajar y hacer todas estas locuras que parecen algo único en la vida y poder hacerlo con la gente que amas, siento que eso lo hace mucho más especial. Así que ha sido una locura, y estoy muy agradecida de que estemos todos juntos en esto.