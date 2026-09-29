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Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Baréin de la F1 que se correrá en otro país: todo lo que hay que saber

El piloto argentino viene de protagonizar un incidente con su compañero de equipo en Azerbaiyán y deberá cumplir una sanción en la carrera de Malasia

Franco Colapinto correrá en un circuito desconocido en la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto correrá en un circuito desconocido en la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)
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Franco Colapinto viene de protagonizar uno de sus carreras más complicadas en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino chocó a Pierre Gasly en la primera curva del circuito callejero de Bakú y abandonó la carrera. Sin pausa, el número 43 de Alpine saldrá a una pista desconocida para él en Sepang para lo que será el GP de Baréin que se disputará en Malasia.

Luego de una gran etapa en la F1, en la que cosechó puntos para la escudería (fue 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica, 9° en Italia y un meritorio séptimo lugar en Madrid), cortó una racha de 29 Grandes Premios sin abandonar, la mejor marca en la Máxima hasta el pasado sábado.

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El Gran Premio de Baréin se disputará este fin de semana en Malasia por el conflicto en Oriente Medio, que impidió organizar la competencia en Sakhir en como estipulado en el comienzo de abril. Colapinto enfrentará un circuito desconocido y una previsión de lluvia del 90 %, además de una penalización de cinco puestos en la grilla de partida por el accidente que provocó.

La prueba tendrá 56 vueltas y recorrerá 310,418 kilómetros en el circuito de Sepang, que regresará al calendario después de nueve años. Mercedes llegará con una gran mejora anunciada para esta fecha y lidera los campeonatos de Constructores y de Pilotos, de la mano de Kimi Antonelli. La última vez que se corrió en el circuito fue en 2017 y el ganador fue un joven Max Verstappen, que allí ganó recién su segunda prueba en la F1. De los actuales 22 pilotos de la grilla, será la primera vez en el trazado para la camada de jóvenes pilotos. Son 11, además de Colapinto. Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Alex Albon, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.

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En la lucha del medio de la tabla, Alpine llegará a Sepang en el sexto lugar con 68 unidades, ya que no logró sumar en Bakú, y ahora se ubica a 15 unidades de Racing Bulls (83), en una pelea pareja que se juega millones de dólares de cara a la próxima temporada: cada posición en el campeonato de constructores implica una diferencia significativa en el reparto de dinero para 2027.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Práctica libre 2: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Diagrama de un circuito automovilístico numerado del uno al quince, dividido en tres sectores marcados con líneas rosa, amarilla y azul
Circuito de Malasia en la F1

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- Gran Premio de Baréin (Malasia): domingo 4 de octubre a las 4.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 503 puntos
  2. Ferrari: 358 puntos
  3. McLaren: 306 puntos
  4. Red Bull Racing: 230 puntos
  5. Racing Bulls: 77 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 21 puntos
  8. Audi: 17 puntos
  9. Williams: 11 puntos
  10. Aston Martin: 3 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 292
  2. George Russell - Mercedes: 211
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 191
  4. Lando Norris - McLaren: 186
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 167
  6. Max Verstappen - Red Bull: 145
  7. Oscar Piastri - McLaren: 120
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 71
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 59
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 31
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 18
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 7
  16. Carlos Sainz - Williams: 6
  17. Alex Albon - Williams: 5
  18. Esteban Ocon - Haas: 3
  19. Fernando Alonso - Aston Martin: 3
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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