Andy Burnham presentará su plan de reformas para Reino Unido en su primer discurso ante el congreso anual del Partido Laborista (REUTERS)

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El primer ministro británico, Andy Burnham, presentará este martes ante el congreso anual del Partido Laborista su plan para “dar la vuelta” a Reino Unido, con una agenda que incluye reformas en asistencia social, empleo juvenil y un mayor control público sobre sectores como la energía, el agua y la vivienda.

Burnham, de 56 años y ex alcalde de Manchester, pronunciará en Liverpool su primer discurso ante la principal reunión anual del partido desde que asumió como primer ministro el 20 de julio, después de que diputados laboristas pusieran fin a los dos años de gestión de Keir Starmer. El discurso comenzará a las 14:00 (hora local) y tendrá una duración prevista de una hora.

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El Gobierno laborista adelantó que el premier presentará “una propuesta más seria para Gran Bretaña que la que se ha ofrecido a la gente en una generación”. Según el texto de su intervención difundido antes del discurso, Burnham afirmará: “Acepto que la gente no estará de acuerdo con cada parte de ella, pero creo que puede dar la vuelta a Gran Bretaña”.

El primer ministro también expondrá lo que el Partido Laborista definió como una “dirección clara para el país”, con medidas destinadas a abordar cuestiones que, según la formación, los gobiernos anteriores dejaron sin resolver durante demasiado tiempo.

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Entre los asuntos que Burnham prevé abordar figuran la asistencia social, el desempleo juvenil y la necesidad de un mayor control público de la energía, el agua y la vivienda. El Gobierno también anticipó el anuncio de “una serie de políticas y compromisos que devolverán la esperanza a Gran Bretaña”.

El primer ministro también expondrá lo que el Partido Laborista definió como una “dirección clara para el país”, con medidas destinadas a abordar cuestiones que, según la formación, los gobiernos anteriores dejaron sin resolver durante demasiado tiempo (REUTERS)

El discurso se produce en un contexto de fuertes restricciones para las cuentas públicas. La economía británica afronta un crecimiento débil, precios elevados de la energía y un aumento de los costos de endeudamiento. A esto se suma la necesidad de destinar miles de millones de libras adicionales a la defensa para cumplir los compromisos asumidos dentro de la OTAN.

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Burnham también deberá mantener las promesas incluidas en el programa electoral laborista de 2024, que contempló no aumentar el impuesto sobre la renta ni otros dos de los principales tributos.

Una de las principales propuestas que deberá desarrollar el primer ministro es la reindustrialización del país, una de las promesas de mayor alcance de su Gobierno y que requiere recursos públicos en un momento de limitaciones presupuestarias. Hasta ahora, Burnham había ofrecido pocos detalles sobre la forma concreta en que pretende cumplir esos compromisos.

Desde su llegada a Downing Street, el premier buscó establecer un tono diferente al de Starmer y ofrecer a los ciudadanos un período de “respiro” frente a las presiones derivadas del costo de vida, agravadas por las guerras en Oriente Medio y Ucrania. Su estilo más cercano también modificó la percepción pública del Gobierno laborista.

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El congreso del partido se desarrolla bajo el lema “Hope Again” (“Esperanza otra vez”), en un ambiente que los asistentes describieron como más positivo que el de las dos ediciones anteriores, marcadas por las críticas internas sobre las decisiones de política doméstica adoptadas durante el mandato de Starmer.

“Es realmente positivo”, afirmó Emma Bean, una asistente de 34 años, al describir el ambiente del encuentro. “Todo el mundo está realmente emocionado por escuchar el mensaje de esperanza de Andy”, añadió.

El congreso del partido se desarrolla bajo el lema “Hope Again” (“Esperanza otra vez”), en un ambiente que los asistentes describieron como más positivo que el de las dos ediciones anteriores, marcadas por las críticas internas sobre las decisiones de política doméstica adoptadas durante el mandato de Starmer (REUTERS)

Sin embargo, el propio Burnham anticipará en su discurso que la búsqueda de esperanza también implica abordar las dificultades que afronta el país. “La esperanza surge de la honestidad y de decir las cosas que los políticos suelen evitar”, afirmará, según las declaraciones difundidas antes de su intervención.

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Esa definición apunta a que el premier expondrá también las dificultades y los costos asociados a las reformas que pretende impulsar. El Gobierno sostiene que no puede mantener las políticas actuales y que el país necesita un cambio de rumbo.

“No podemos seguir como estamos. La política de siempre ha llevado a Gran Bretaña hacia atrás. Más de lo mismo no es suficiente y no nos llevará a donde necesitamos estar”, dirá Burnham ante los delegados laboristas.

(Con información de AFP)