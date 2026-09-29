Un accidente de auto, una lesión en el cuello y una recuperación milagrosa: la historia de la campeona asiática de squash que ya sueña con Los Ángeles 2028

Sivasangari Subramaniam retuvo el título individual femenino de squash en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya al vencer a la india Anahat Singh (Instagram/@sivasangari_)

Guardar

Cuatro años después de un accidente automovilístico que puso en duda la continuidad de su carrera, la malasia Sivasangari Subramaniam volvió a disputar una final individual femenina de squash en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

Frente a Anahat Singh, retuvo el título y obtuvo una cuota para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

PUBLICIDAD

El siniestro de 2022 le provocó lesiones en el cuello y la columna vertebral. La victoria cerró una etapa de recuperación que había comenzado con interrogantes sobre la posibilidad de que pudiera retomar la competencia.

La cuota no garantiza todavía su participación definitiva: para competir en Los Ángeles, deberá cumplir en 2028 los requisitos de elegibilidad, entre ellos mantenerse entre las 50 mejores del mundo.

La cuota para Los Ángeles 2028 exige que la deportista se mantenga entre las 50 mejores del ranking mundial hasta mayo de 2028 (Instagram/@worldsquashofficial)

En el Kinjo Futo Arena de Nagoya, la diferencia quedó marcada desde el primer parcial. Subramaniam venció a Anahat Singh por 11-4, 11-4 y 11-7, informó Reuters.

El triunfo del domingo 27 de septiembre de 2026 le permitió retener la corona asiática y abrir el camino hacia la cita olímpica, según publicó Paris Match.

PUBLICIDAD

La cuota olímpica depende de la clasificación mundial de 2028

La victoria en Nagoya otorgó a Subramaniam una de las cuotas destinadas a los campeones individuales de squash en los Juegos Asiáticos.

La jugadora malasia ocupa la quinta posición en la clasificación internacional de la Asociación Profesional de Squash (Instagram/@worldsquashofficial)

Ese sistema de clasificación convirtió la final en una competencia con proyección continental y olímpica, ya que el squash debutará en el programa de Los Ángeles 2028.

Olympics.com precisó que la deportista deberá figurar entre las 50 primeras de la clasificación de la Asociación Profesional de Squash el 22 de mayo de 2028 para que la cuota se haga efectiva.

La publicación informó que actualmente ocupa el quinto puesto mundial, una posición que cumple con ese parámetro, aunque aún falta más de un año y medio para la fecha establecida.

PUBLICIDAD

Sivasangari Subramaniam y Ng Eain Yow se convirtieron en los primeros atletas de squash en obtener cuotas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (Instagram/@sivasangari_)

El medio oficial del Movimiento Olímpico también informó que Subramaniam y su compatriota Ng Eain Yow, ganador de la prueba masculina, fueron los primeros jugadores de squash en obtener cuotas para Los Ángeles 2028.

La malasia consiguió esa posibilidad después de defender el oro que había ganado en Hangzhou 2023.

Un accidente en 2022 interrumpió su carrera y puso en duda su recuperación

El accidente de junio de 2022 le provocó lesiones graves en el cuello y la columna vertebral.

El medio francés señaló que el siniestro ocurrió cerca de Kuala Lumpur y abrió dudas sobre la posibilidad de que pudiera volver a caminar. La revista citó al diario The Straits Times al informar sobre las primeras evaluaciones médicas.

PUBLICIDAD

Un accidente automovilístico ocurrido en 2022 cerca de Kuala Lumpur provocó a la deportista lesiones graves en el cuello y la columna vertebral (Instagram/@worldsquashofficial)

La jugadora regresó a las canchas antes de que transcurriera un año desde el accidente. La publicación señaló que, después de su vuelta, sumó medallas de oro en los Juegos Asiáticos de Hangzhou. Ese regreso precedió a la defensa de su título individual en Nagoya.

Tras la final, Subramaniam se refirió al período que siguió al accidente. “Realmente atravesé un período difícil”, afirmó ante la prensa en declaraciones recogidas por la revista.

Sobre la final, agregó: “Simplemente intenté dejar de lado todos esos factores externos. Creo que todo el mundo quiere ganar y tiene el mismo objetivo: conquistar el título”.

PUBLICIDAD

La atleta regresó a las canchas antes de cumplirse un año del choque y conquistó medallas de oro en los Juegos Asiáticos de Hangzhou (Instagram/@worldsquashofficial)

La jugadora explicó que procuró concentrarse en el partido: “Intento dejar todo eso de lado y concentrarme en lo que tengo que hacer en la cancha. Creo que lo conseguí y que manejé bien mis emociones”.

La campeona apunta al primer puesto mundial antes de Los Ángeles

Subramaniam, de 27 años, fijó objetivos para el próximo tramo de su carrera. Reuters informó que busca ubicarse entre las tres mejores jugadoras del mundo antes de que termine la temporada y, posteriormente, llegar al primer puesto de la clasificación internacional.

“Ser número uno del mundo y ganar una medalla de oro olímpica”, señaló la jugadora al definir su meta de largo plazo, en declaraciones recogidas por la revista francesa.

PUBLICIDAD

La campeona de squash fijó como objetivos alcanzar el primer puesto de la clasificación mundial y conquistar la medalla de oro olímpica (Instagram/@worldsquashofficial)

La próxima fecha clave será el 22 de mayo de 2028, cuando deberá mantenerse entre las 50 mejores para confirmar su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El cuadro femenino reunirá a 16 jugadoras. Según Olympics.com, la plaza obtenida por Subramaniam es nominal, aunque su participación dependerá de los criterios de elegibilidad y de que el Comité Olímpico Nacional de Malasia la incluya en su delegación.