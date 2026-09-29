Así fue la primera degustación de MasterChef Celebrity: trabajo en equipo, platos fallidos y retos del jurado

En MasterChef Celebrity, Luck Ra y Campi presentaron ante el jurado un plato compuesto por carne, dos tipos de puré y espárragos.

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzó con una primera prueba que expuso nervios, desacuerdos y varios errores técnicos. Las celebridades cocinaron en duplas y presentaron sus platos ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes no ocultaron sus reparos durante la degustación.

Este lunes 28 de septiembre, los participantes debutaron en las cocinas del ciclo conducido por Wanda Nara. Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Paula Trapani, Luciana Geuna y Nazareno Casero quedaron divididos en estaciones tras sacar pines de una bolsa.

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La consigna cambió a último momento: debían trabajar en pareja y presentar una preparación inspirada en un concepto espacial.

Luck Ra y Campi presentan su fallida preparación en el debut de MasterChef Celebrity

Luck Ra y Campi llegaron al jurado con una coreografía y una presentación conceptual. Prepararon lomo con dos purés y dos salsas, bajo el nombre “Fogos y Deimos”, en referencia a las lunas de Marte.

El entusiasmo duró poco. Al cortar la carne, Martitegui frenó el aplauso que propuso Wanda Nara: “Un aplauso para el punto que no vino”. Después encontró trozos de papa sin integrar dentro del puré y dio por terminada su degustación.

Campi definió su método como una técnica “oriental”, que consistía en dejar partes de papa para masticar. Martitegui fue contundente: “Esto, en una gala de eliminación, te deja afuera”.

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Elizabeth Vernaci y Josefina "China" Ansa presentan su plato en la primera degustación del programa de televisión MasterChef Celebrity.

La Negra Vernaci y la China Ansa pasaron al frente con una merluza acompañada por puré de zanahoria y un cremoso de papa y espinaca. Durante la presentación, la conductora cedió la palabra a Vernaci, quien intentó describir el emplatado con una comparación espacial.

“Es una galaxia que tiene polvo cósmico alrededor, que son las zanahorias”, explicó la conductora radial. Ante la expresión de Martitegui, lanzó: “Ponele voluntad, por favor, señor chef”.

Las participantes aseguraron que habían definido el plato en conjunto, pese a los roces que tuvieron durante la prueba. Martitegui apuntó a esa dinámica: “La cocina es un trabajo en equipo. Si el equipo no funciona y se pelea, no puede haber un buen plato”. Botana también marcó problemas en la combinación de sabores y les pidió mayor coordinación.

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El actor Mike Amigorena y el exfutbolista Pablo Migliore posan junto a su preparación en MasterChef Celebrity

Mike Amigorena y Pablo Migliore llevaron un medallón de cerdo con puré de boniato y salsa de cereza, jengibre y naranja, al que llamaron “Bicicleta Saturno”, en recuerdo al exfutbolista de Boca y Huracán. La explicación volvió a girar alrededor del universo, aunque el jurado se concentró en el sabor.

“Le falta todo: le falta sal, nuez moscada, pimienta, salvia”, sostuvo Betular. Si bien destacó el punto de cocción del cerdo, señaló que el resto de los componentes no estaba resuelto. Martitegui coincidió y cuestionó la salsa: “Quedó un puré, esto no es una salsa, no es agradable de comer”.

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Antes de regresar a su estación, Amigorena reconoció que ambos habían priorizado el cerdo y casi no atendieron el puré. Martitegui les agradeció la sinceridad y les pidió que volvieran a cocinar.

La periodista Luciana Geuna y el actor Nazareno Casero compartieron la estación en MasterChef Celebrity

Luciana Geuna y Nazareno Casero presentaron un pollo a la crema con figuras de calabaza y zanahoria, bautizado “Contemplación de vía láctea y estrellas”. Wanda Nara lanzó una frase que anticipó parte de la devolución: “Debutan los platos negros en la competencia”.

Botana consideró que habían logrado acercarse a la idea inicial, aunque Martitegui señaló que el corte del pollo parecía más adecuado para una comida cotidiana que para el certamen. “A mí me da ternura porque parece un plato para un nene”, dijo.

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Betular, por su parte, cuestionó la forma de la vajilla y cerró con una advertencia: “Espero que las estrellas fugaces estén en el plato y no sea su paso por MasterChef”.

Alejandro Lerner y Morena Beltrán posan junto a un plato preparado en el estudio de televisión de MasterChef Celebrity.

Alejandro Lerner y Morena Beltrán cocinaron pollo a la crema con guarnición de papa y zanahoria. Llamaron a su plato “Chicken to the moon”, pero antes de probarlo Botana detectó que el pollo conservaba pelos y no estaba deshuesado.

La tensión se hizo evidente cuando Beltrán preguntó: “¿Es todo tenso en este momento?”. Botana valoró la propuesta visual, aunque señaló que al pollo le faltaba cocción. Betular detectó que la salsa estaba cortada, pero destacó la guarnición y el trabajo con la zanahoria frita. Martitegui consideró que la dupla tenía una idea clara, aunque les recomendó reducir las expectativas iniciales para poder traducirlas mejor en el plato.

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Edith Hermida y Paula Trapani, compañeras en la primera jornada de MasterChef Celebrity

Edith Hermida y Paula Trapani cerraron la ronda con un coliflor con manteca, curry, arvejas, chauchas y un chutney de zanahoria. Hermida explicó que buscaban representar al sol como fuente de energía, vida y amor.

La preparación no convenció al jurado. Botana cuestionó el chutney y recordó cuál era la idea original del plato. Martitegui rescató la intención de la dupla, aunque hizo una aclaración final: “Tengamos cuidado con los nombres, eso no es un chutney”.

El veredicto llegó sobre el final del programa. La primera gala consagró a las duplas Vernaci-Ansa, Geuna-Casero y Hermida-Trapani, quienes subieron al balcón y competirán en la gala de beneficios y medallas. En cambio, Lerner-Beltrán, Migliore-Amigorena y Luck Ra y Campi se llevaron el delantal gris y defenderán su lugar en el jueves de última chance.

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