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Escándalo en el fútbol de Turquía: el presidente de los árbitros fue detenido junto a otros acusados de corrupción

La Fiscalía de Estambul investiga posibles maniobras en las evaluaciones, los nombramientos y las listas de jueces

El fútbol turco quedó bajo la mira mundial (Efe)
El fútbol turco quedó bajo la mira mundial (Efe)
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El presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol (MHK), Ferhat Gündogdu, fue detenido junto con otras seis personas en una investigación que examina presuntas irregularidades en la clasificación, evaluación y designación de árbitros en Turquía.

La operación se realizó de forma simultánea en Estambul, Ankara, Elazıg y Manisa, según detalló AFP. Entre los detenidos figuran el vicepresidente del MHK y otros integrantes vinculados con la estructura arbitral y con la organización de los jueces en el país, según informó la agencia Anadolu.

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El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, confirmó que los sospechosos quedaron bajo custodia. También señaló que se realizaron procedimientos judiciales en sus viviendas, ámbitos laborales y oficinas. “Se han llevado a cabo registros judiciales en sus domicilios, lugares de trabajo y oficinas”, afirmó en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

La investigación, dirigida por la Fiscalía General de Estambul, analiza denuncias vinculadas con decisiones internas del colectivo arbitral. Las autoridades examinan acusaciones de intervención en las clasificaciones de los jueces, las designaciones para partidos, los mecanismos de puntuación, los nombramientos y los exámenes sobre las reglas del juego.

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La fiscalía investiga a los acusados por eventuales modificaciones no autorizadas en las listas de árbitros
La fiscalía investiga a los acusados por eventuales modificaciones no autorizadas en las listas de árbitros

El expediente pone el foco en la manera en que se habrían resuelto algunos procesos dentro de la estructura arbitral de la Federación Turca de Fútbol (TFF). Entre las denuncias bajo revisión aparecen posibles descalificaciones de árbitros sin criterios objetivos y fundamentados, la falta de asignaciones para determinados colegiados y un presunto trato favorable hacia otros.

También se investigan eventuales modificaciones no autorizadas en las listas de árbitros y observadores elaboradas en 2022 y 2024. De acuerdo con la información disponible, la pesquisa examina una posible influencia en la calificación y en la selección de quienes debían dirigir partidos.

Además de Gündogdu, entre los detenidos se encuentran Ferdi Karadoruk, presidente de la delegación de Estambul de la Asociación Turca de Árbitros y Observadores de Fútbol en Activo; Ahmet Sahin, exvicepresidente del MHK; Yunus Yildrim, antiguo miembro del Comité Central de Árbitros; Sebahattin Sahin, integrante actual del organismo; y Alican Saglar y Emre Kosif, quienes ocupaban responsabilidades en la asociación arbitral de Estambul.

Las comunicaciones encontradas en el teléfono de Karadoruk forman parte de los elementos incorporados al procedimiento. En una conversación de WhatsApp sobre listas de árbitros, uno de los interlocutores escribió, tras enumerar a cuatro colegiados: “Eliminemos a estos cuatro”, citó el medio local Haberler.

Hombre con traje oscuro y corbata habla ante un micrófono sobre un fondo rojo con diseño geométrico
Ferhat Gündogdu, el principal implicado en el caso de corrupción en el fútbol turco

La respuesta fue: “Tengamos cuidado” y “No los eliminemos de inmediato”. En otro intercambio, referido a un árbitro que había publicado un mensaje el día anterior, surgieron expresiones como “Ya que no se inclina” y “Córtale la cabeza y acabemos con esto”. Estas conversaciones deberán ser valoradas dentro de la causa judicial, que busca determinar si existieron maniobras irregulares en los procesos de selección y conducción del arbitraje turco.

Gürlek sostuvo que las autoridades buscarán esclarecer las acusaciones que afectan la confianza en el fútbol de Turquía. El ministro no precisó si la investigación actual tiene relación con un antecedente disciplinario que involucró a árbitros de las ligas profesionales. “Proseguiremos con determinación la lucha por un fútbol limpio, a fin de que las acusaciones que socavan la confianza en el fútbol turco sean esclarecidas y los responsables llevados ante la justicia”, declaró.

Hace un año, el Consejo de Disciplina de la TFF suspendió a 149 árbitros acusados de realizar apuestas en partidos, una práctica prohibida para quienes integran el estamento arbitral. Las sanciones tuvieron una duración de entre ocho y 12 meses. La investigación de la federación alcanzó a 571 árbitros de las ligas profesionales turcas. De ese total, 371 tenían cuentas en plataformas de apuestas deportivas y 152 realizaban apuestas de forma activa.

Entre los involucrados había 22 jueces que trabajaban en primera división: siete árbitros principales y 15 asistentes. Ni Gürlek ni los medios turcos mencionaron posibles vínculos entre aquel caso y la nueva investigación contra Gündoğdu y otros miembros de la estructura arbitral.

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