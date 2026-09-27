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“Cambio de rumbo”: el nuevo destino que se le abre a Mauro Icardi luego de que se cayeran sus opciones en Italia e Inglaterra

El delantero de 33 años continúa como agente libre tras su salida del Galatasaray de Turquía

Mauro Icardi Galatasaray
A Icardi lo extrañan en el Galatasaray
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Uno de los agentes libres más famosos del fútbol europeo vuelve a aparecer en la agenda de la Liga de España. Mauro Icardi, el delantero argentino de 33 años que terminó su vínculo con el Galatasaray a fines de junio, fue ofrecido en los últimos días a varios clubes de LaLiga, según informó el portal italiano TuttoMercato. La novedad reaviva una situación de incertidumbre que ya se extiende por tres meses: el ex PSG e Inter de Milán sigue sin equipo, y cada puerta que se cierra parece abrir otra en una geografía diferente. “Cambio de rumbo”, enfatizó el portal turco Milliyet.

La información que circuló este fin de semana señala que el entorno del futbolista -lo representa Elio Letterio Pino- lo presentó ante diferentes instituciones del fútbol español como una alternativa disponible en el mercado. El medio italiano no identificó con precisión a qué clubes se hizo el acercamiento, aunque precisaron que al menos algunos habrían comenzado a evaluar la posibilidad de incorporarlo. El interés concreto de alguna de esas instituciones todavía no trascendió. Hace poco tiempo, el Elche (hoy en zona de descenso) lo tuvo en su radar. ¿Será uno de los posibles destinos?

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La sombra de la Lazio y la exigencia del nivel Champions

Lo que sí quedó claro en las últimas semanas es que la opción italiana, al menos por el momento, quedó desactivada. La Lazio mantuvo conversaciones con el entorno de Icardi en al menos dos oportunidades y llegó a formular una propuesta formal —tres millones de dólares por dos temporadas—, pero el acuerdo nunca prosperó. El delantero anhelaba jugar en la Liga de Campeones, una competencia en la que la Lazio no participa esta temporada, pero cuando estuvieron cerca, el que bajó la persiana fue Gennaro Gattuso, entrenador del elenco romano. Fiorentina también lo evaluó, pero no aceleró detrás de su contratación.

En Inglaterra, Everton y Tottenham coquetearon, pero no avanzaron, en tanto que el Olympiacos y el PAOK de Grecia permanecen en el radar del jugador, aunque lejos de cumplir con el requisito europeo de alto nivel.

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En Turquía hay quienes todavía le guardan el lugar

La salida de Icardi del Galatasaray dejó una huella que los resultados del equipo se encargaron de hacer visible. La caída por 4 a 0 ante el Trabzonspor —con un triplete de Mohamed Salah— generó un debate sobre las consecuencias de haberlo dejado ir. El exfutbolista Evren Turhan, en declaraciones al canal de YouTube BTV, fue contundente: “Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo”, y fue más lejos todavía al reclamarle a la dirigencia que lo recupere en el mercado de enero. “¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio”, afirmó.

Los números avalan esa nostalgia. En sus años en Estambul, el delantero anotó 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga. Es el máximo anotador extranjero en la historia de la institución. Su contrato no se renovó porque la oferta del club —cinco millones de dólares por un año— quedó muy por debajo de los diez que venía percibiendo, y el jugador prefirió no resignarse.

Con el pase libre en su poder y una exigencia deportiva que no parece negociable, el nombre de Icardi sigue circulando de liga en liga. Si algún equipo español muerde el anzuelo, será la primera vez que el ariete vista otra camiseta de ese campeonato desde que dejó el Barcelona a los 18 años para dar sus primeros pasos en el fútbol de adultos en Italia.

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