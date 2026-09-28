Lando Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras pedir una sanción para el argentino por el incidente en la F1: "Me equivoqué"

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*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El campeón mundial de la Fórmula 1 Lando Norris reclamó una suspensión de una carrera para Franco Colapinto tras el choque entre los dos Alpine y su McLaren durante el reinicio del Gran Premio de Azerbaiyán, disputado el sábado en Bakú. La maniobra dejó fuera de competencia a los tres pilotos y frustró la oportunidad para la escudería de Enstone de sumar puntos con sus dos autos.

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Norris cuestionó la magnitud de los castigos aplicados ante este tipo de accidentes y pidió que la Federación Internacional del Automóvil endureciera su criterio. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó el piloto de McLaren, según sus dichos a los que accedió RacingNews365.

El británico vinculó su reclamo con los daños materiales que dejó el impacto. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”, agregó.

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Las horas pasaron y, en medio del revuelo que se generó en el paddock de la F1 sobre el incidente que involucró al argentino, el francés y el británico, fue el campeón reinante el que aprovechó sus redes sociales para disculparse con Colapinto. “En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú y, por supuesto, la carrera terminó de forma decepcionante y prematura. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué”, escribió Lando en la primera parte de su mensaje.

“Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, concluyó Norris.

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El mensaje de Lando Norris a Franco Colapinto

Estas declaraciones cambian de dirección después de los duros comentarios tras la prueba en el circuito urbano de Bakú. “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, había mencionado Norris el sábado luego de su abandono.

¿Qué sucedió en la pista? El incidente se produjo en la vuelta 35, después de que el Auto de Seguridad ingresó para permitir el retiro del Williams de Alex Albon. El número 43 intentó ganar posiciones por el interior en la primera curva, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su monoplaza. El Alpine del argentino impactó contra el auto de su compañero de equipo, cuyo vehículo terminó por golpear al McLaren de Norris. El francés y el británico abandonaron de inmediato, mientras que Colapinto regresó a los boxes con daños en el neumático trasero derecho y en otros sectores de su auto.

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Gasly ocupaba el séptimo puesto, que otorgaba seis puntos, mientras que Colapinto estaba en el 10° lugar, en posición de sumar una unidad. El abandono de ambos dejó al equipo sin esa cosecha en una carrera que podía influir en su ubicación en el Campeonato Mundial de Constructores.

Luego del incidente, Norris sostuvo que los pilotos deben anticipar las condiciones de baja adherencia que suelen presentarse tras un relanzamiento. “En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos”.

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El campeón del mundo fue más allá al cuestionar el nivel de conducción detrás de accidentes como el de Bakú. “En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque [ellos] no deberían estar ahí”.

Una postal del incidente que involucró a los dos Alpine y el McLaren de Norris en Bakú

Colapinto reconoció su responsabilidad apenas volvió a los boxes y pidió disculpas a Alpine, a Gasly y a su ingeniero Stuart Barlow. “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, se disculpó por la radio. Poco después, precisó el origen del error en la frenada: “Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”. Gasly reaccionó con frustración desde su monoplaza: “¡No puedo creerlo!” y “¡Cuántos puntos perdidos!”.

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Tras la carrera, el piloto argentino mantuvo su autocrítica. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo”, mencionó en diálogo con ESPN. “No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el porqué. Las disculpas al equipo y a Pierre por los puntos que perdió”, agregó.

El argentino cerró su evaluación con una referencia a su estado de ánimo y al próximo desafío: “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”.

Los comisarios consideraron a Colapinto responsable de la colisión y le impusieron una penalización de 10 segundos. Como no completó la carrera, el castigo se transformará en una sanción de cinco puestos sobre la grilla de partida para el Gran Premio de Baréin, que se correrá en el circuito de Sepang, en Malasia, el próximo fin de semana.

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