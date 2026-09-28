Sylvester Stallone recuerda la culpa que sintió en el momento en que supo que su hijo había muerto: “Nunca lo olvidaré”

Sylvester Stallone recuerda a su hijo Sage a más de una década de su muerte. (Captura de video)

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Sylvester Stallone habló sobre la muerte de su hijo Sage y las emociones que ha enfrentado desde su fallecimiento en 2012.

En una entrevista con The New York Times, el actor, de 80 años, recordó el impacto que tuvo la pérdida y los sentimientos de culpa que experimentó después de la muerte de su primogénito.

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Sage Stallone murió a los 36 años debido a una enfermedad de las arterias coronarias relacionada con la aterosclerosis, que provocó un ataque cardíaco. El artista recordó que recibió la noticia a través de una llamada telefónica inesperada.

“Lo que pasa es que tienes muchos episodios de culpa. Como: ¿Qué podría haber hecho? ¿Debería haber estado allí? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera ido a la derecha o a la izquierda?”, relató.

Sylvester Stallone sintió culpa tras enterarse de la muerte de su hijo Sage. (Willi Schneider/REX/Shutterstock)

La estrella de Hollywood también recordó con precisión el momento en que conoció la noticia.

“Nunca lo olvidaré, hacía muchísimo frío: el nuevo marido de mi madre, a quien ni siquiera conocía, que era médico, me llamó y me dijo: ‘Sly, se ha ido. Sage, se ha ido’. Le pregunté: ‘¿Adónde se ha ido?’ ‘Ha muerto, se ha ido. Lo siento’. Y entonces, de repente, todo se detuvo”, contó.

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Sylvester Stallone señaló que, durante los días posteriores, se concentró en las responsabilidades relacionadas con el funeral y en atender otros asuntos familiares.

“El funeral, lidiar con la madre, lidiar con la vida en el presente, te transportan a otro mundo. Piensas: ‘Vaya, lo estoy logrando. ¿Cuándo va a pasar?’”, dijo.

Sin embargo, aproximadamente una semana después de la muerte de su hijo, la intensidad de sus emociones aumentó. El actor recordó que inicialmente pensaba que estaba logrando mantenerse estable, hasta que se encontró solo en su habitación

Sylvester Stallone recordó el momento en el que se quebró por perder a su hijo. REUTERS/Carlos Osorio

“Estaba solo en mi habitación, y de repente solté un lamento que nunca antes ni después he vuelto a escuchar. Era simplemente dolor, pena y culpa. No era humano”, comentó.

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Durante la entrevista, el protagonista de Rocky también habló sobre su hijo y destacó aspectos de su personalidad. Lo describió como “un chico muy amable” y señaló que Sage tenía una madre extraordinaria y que esperaba que hubiera tenido muchas oportunidades en el futuro.

Stallone tuvo a Sage con la actriz Sasha Czack. El joven fue encontrado muerto en su vivienda de Los Ángeles el 13 de julio de 2012. En aquel momento, un representante del actor informó que Sylvester Stallone estaba devastado por la pérdida y expresó sus condolencias a la madre de Sage.

Sage Stallone también tuvo una carrera vinculada al cine. Compartió pantalla con su padre en Rocky V, película estrenada en 1990, donde interpretó a Robert Balboa Jr., el hijo del personaje de Rocky.

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Sage Stallone apareció en la cuarta película de Rocky. (Captura de video)

La historia de la cinta aborda la relación entre Rocky y su hijo y los conflictos derivados del tiempo que el boxeador dedica a su carrera y a su familia.

Años después, Sylvester Stallone reconoció que algunos elementos de su propia experiencia familiar influyeron en la construcción de la historia de Rocky V.

En el documental de Netflix Sly, estrenado en 2023, explicó que incorporó a la película situaciones relacionadas con aquello que hubiera querido hacer de otra manera en su vida personal.

Sage Stallone pensó en que hubiera hecho cosas diferentes para su vida. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Intento plasmar en mis obras aquello que realmente me hubiera gustado hacer en la vida real, pero que no pude llevar a cabo. Así que, a menudo, lo hago de forma teatral, casi mágica. Mucho de eso es cierto. Desafortunadamente, uno antepone otras cosas a su familia. Y las repercusiones son bastante drásticas y devastadoras”, afirmó entonces.

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Además de Sage, Stallone tuvo un hijo, Seargeoh, con Sasha Czack, y tres hijas —Sophia, Sistine y Scarlet— con Jennifer Flavin.