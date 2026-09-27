Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

Mateo Santa María, el nuevo "europibe"

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La selección argentina Sub-17 conducida por Diego Placente afrontará un nuevo compromiso internacional en Londres cuando dispute la Vertex Cup, certamen que servirá de prueba previa antes del inicio del Mundial en Qatar. La nómina confeccionada por el cuerpo técnico incluye la citación de tres futbolistas formados en Europa que eligieron vestir la camiseta nacional, una decisión que ratifica la continuidad del plan de captación internacional llevado adelante por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre ellos destaca el nombre de Mateo Santa María, delantero de la Juventus que puede elegir entre cuatro nacionalidades.

El certamen en Inglaterra representa una instancia decisiva dentro del calendario juvenil. Con el torneo ecuménico programado del 19 de noviembre al 13 de diciembre en tierras qataríes, el representativo albiceleste ajustará detalles futbolísticos ante rivales de distintas geografías.

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La presencia de juveniles que compiten en las divisiones inferiores de instituciones como Juventus, Real Madrid y Villarreal CF responde al trabajo del departamento de scouting en Europa, una estructura de detección que comenzó en el seleccionado mayor bajo la gestión de Lionel Scaloni -con antecedentes visibles como los de Alejandro Garnacho o Nico Paz- y que hoy se proyecta con solidez en las categorías formativas.

Mateo Santa María fue convocado por Diego Placente (Instagram)

El frente de ataque del seleccionado tendrá la incorporación de Santa María, centrodelantero que milita en la Juventus. Nacido en Barcelona el 3 de enero de 2009, el atacante dio sus primeros pasos en la UD Cornellà antes de integrarse al Levante UD. En el conjunto valenciano completó una destacada labor en la categoría Cadete A, donde anotó nueve goles en la primera mitad del torneo, rendimiento que despertó el interés del club italiano, que concretó su transferencia a principios de 2025.

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La historia personal de Santa María presenta una particularidad poco habitual, ya que cuenta con cuatro nacionalidades elegibles para competir en el plano internacional. Su nacimiento en suelo español le otorga la ciudadanía ibérica, mientras que su residencia en Italia sumó la posibilidad transalpina. Por vía materna posee la nacionalidad de Brasil y por su padre cuenta con la ciudadanía de la Argentina. Aunque llegó a vestir la indumentaria del seleccionado Sub-16 de la Azurra en compromisos amistosos, el llamado de la AFA inclinó su decisión para sumarse al proceso que encabeza Placente.

En las juveniles de la Vecchia Signora lleva disputados 28 partidos, en los que aportó 17 goles y tres asistencias en los equipos sub 17 y sub 18, según los datos proporcionados por el sitio Transfermarkt. Además, sus apariciones dentro la cancha lo ubicaron como un clásico número 9 o de extremo por la izquierda. “Agradecido por la oportunidad”, posteó el atacante en su cuenta de Instagram tras la primera que vez que recibió un llamado del elenco argentino a mediados de año.

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José Castelau volverá a jugar con Argentina. En el pasado fue citado por Españ (@alberc13)

En el arco, la citación confirmó la continuidad de José Castelau de Roa, guardameta que pertenece a la cantera del Real Madrid, quizás la cara más conocida de esta camada de “europibes”. El arquero nació el 13 de enero de 2009 en Getafe y se incorporó a las inferiores de la entidad madrileña en 2017. Con una estatura de 1,91 metros, el juvenil fue citado inicialmente por la selección Sub-15 de España para disputar partidos frente a representativos europeos en 2024. Sin embargo, el seguimiento del cuerpo técnico nacional derivó en su convocatoria para defender la valla argentina.

Castelau de Roa disputó el certamen Sudamericano Sub-15 2025 celebrado en Bolivia, torneo en el cual conquistó la medalla de bronce tras la victoria ante Chile. Además, sumó minutos en el tradicional torneo de L’Alcúdia.

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A pesar de que el Merengue no autorizó su cesión para el Sudamericano Sub-17 de Colombia en marzo del año pasado, el arquero fue ratificado en el plantel albiceleste para afrontar el Mundial 2025, que también tuvo sede en Qatar. Allí, disputó dos partidos de la fase de grupos y el empate 2-2 con México que terminó en eliminación para los dirigidos por Placente desde la tanda de penales.

Lucas Pilili Rodríguez, otra de las caras que vienen de Europa a nutrir a la selección argentina

Por otro lado, la última línea incluirá a Lucas Pilili Rodríguez, defensor de 17 años que compite en las estructuras juveniles del Villarreal CF. Aunque nació y creció en territorio español, el futbolista guarda un nexo directo con la provincia de Jujuy. Su padre, Juan Pilili, dio sus primeros pasos como jugador en el Club Atlético San Pedro antes de radicarse en España. La citación al seleccionado nacional fue recibida con expectativa tanto en su club de origen como en la comunidad jujeña, donde su familia mantiene arraigo.

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Pilili, al igual que Castelau, también fue citado por la selección española. Cuando era integrante del CD Tenerife, recibió el llamado del seleccionador David Gordo en diciembre de 2024, lo que le valió la felicitación de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT).

El calendario de la Vertex Cup en Londres establecerá un nivel de exigencia variado para la preparación del equipo argentino. El debut de la delegación nacional está pactado para el jueves 1 de octubre con el cruce ante México. Tres días después, el domingo 4 de octubre, el conjunto de Placente se medirá contra Tanzania, mientras que el miércoles 7 de octubre cerrará su participación frente a China.

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Esta serie de enfrentamientos permitirá medir el funcionamiento colectivo ante oponentes con características físicas y tácticas diversas. El cuerpo técnico busca consolidar la base del plantel que viajará a Qatar en noviembre, en una competencia donde la Argentina intentará luchar por los puestos de vanguardia en la categoría Sub-17.

La integración de los futbolistas formados en el exterior con la base de jugadores procedentes del medio local constituye la piedra angular de la nómina albiceleste. Con la vista puesta en la Copa del Mundo, el paso por Londres funcionará como examen para delinear la lista definitiva de la delegación argentina.

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