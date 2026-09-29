Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero” involucrado (REUTERS)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el lunes por la noche que el incidente registrado durante el fin de semana cerca de la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por las fuerzas estadounidenses, constituyó una amenaza “muy seria” que involucró “claramente” a un actor extranjero, aunque evitó identificarlo.

El funcionario destacó además la cooperación de las autoridades británicas y anticipó que habrá más información sobre el caso en los próximos días.

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“Lo que ocurrió, lo que casi ocurrió, lo que podría haber ocurrido en el Reino Unido durante el fin de semana es una situación muy seria”, declaró Rubio en una entrevista con Fox News. “Es una situación que claramente involucra las manos de un actor extranjero. Todavía no entraré en grandes detalles sobre eso”, agregó.

Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron después de que la Policía Antiterrorista británica informara que cinco hombres detenidos cerca de la instalación militar fueron liberados bajo fianza. Los sospechosos son investigados por presuntos delitos relacionados con explosivos y la preparación de un acto terrorista.

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Rubio destacó la actuación de las autoridades del Reino Unido y señaló que Washington mantiene contactos con ellas por el caso. “Quiero agradecer a las autoridades del Reino Unido, que han sido muy cooperativas y han estado al tanto de la situación”, afirmó.

El funcionario también se refirió a la decisión de liberar bajo fianza a los cinco detenidos, una medida que generó cuestionamientos en Estados Unidos. “Sé que mucha gente está perturbada por la noticia de que algunas de estas personas fueron liberadas bajo fianza, al igual que algunas de las personas que están siendo investigadas, y obviamente estamos trabajando con ellos en todo eso”, sostuvo Rubio.

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El funcionario destacó además la cooperación de las autoridades británicas y anticipó que habrá más información sobre el caso en los próximos días (REUTERS)

La Policía Antiterrorista británica informó que los cinco hombres, todos británicos residentes en Londres y de unos 20 años, quedaron bajo estrictas condiciones de fianza. El responsable de la unidad, Laurence Taylor, aclaró que la liberación no significa que la investigación haya terminado.

Los sospechosos fueron detenidos después de que las autoridades recibieran el domingo reportes sobre tres camionetas blancas consideradas sospechosas en las inmediaciones de RAF Fairford, en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra.

Los cinco hombres fueron arrestados bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de preparación de un acto terrorista, según las leyes antiterroristas británicas. Los tres vehículos fueron sometidos a una inspección con apoyo de personal militar y expertos forenses.

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Taylor indicó que los investigadores contemplan distintas hipótesis, incluida la posibilidad de que se trate de una actividad realizada por intermediarios o personas que actúen, de forma consciente o no, en nombre de un Estado extranjero.

Rubio vinculó el episodio con las amenazas contra intereses estadounidenses en distintos lugares del mundo. “Estamos lidiando con elementos en el mundo y, en el caso de Irán, por ejemplo, que han amenazado abiertamente con atacar intereses estadounidenses a nivel mundial”, declaró.

“Siempre nos tomaremos eso muy en serio. Habrá repercusiones por ello si alguna vez ocurriera o incluso si se intentara”, añadió el secretario de Estado.

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Los cinco hombres fueron arrestados bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de preparación de un acto terrorista, según las leyes antiterroristas británicas (EP)

Trump también se refirió al caso. Tras conocer que los cinco detenidos habían sido liberados bajo fianza, afirmó que estaba “sorprendido de que los hayan liberado” y agregó: “Yo no lo habría hecho”.

Un día antes, el mandatario había señalado que los sospechosos estaban bajo investigación desde hacía un tiempo y sostuvo que “buscaban causar grandes daños a nuestro fuerte”. Más tarde, indicó que el caso “podría estar” relacionado con Irán, aunque no aportó detalles adicionales.

Por su parte, Irán negó cualquier participación en el episodio. La embajada iraní en Londres afirmó en la red social X que “rechaza categóricamente y condena firmemente” las “especulaciones infundadas y maliciosas” sobre una posible implicación de Teherán.

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RAF Fairford ocupa un lugar relevante en las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Reino Unido autorizó en marzo el uso de la instalación por parte de Estados Unidos para “operaciones defensivas específicas contra Irán” destinadas a destruir misiles iraníes en su origen.

Desde entonces, bombarderos y otros aviones estadounidenses fueron vistos en operaciones de despegue y aterrizaje desde la base, que constituye la única instalación de este tipo en territorio continental británico utilizada con ese propósito.

RAF Fairford ocupa un lugar relevante en las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Reino Unido autorizó en marzo el uso de la instalación por parte de Estados Unidos para “operaciones defensivas específicas contra Irán” destinadas a destruir misiles iraníes en su origen (REUTERS)

El incidente provocó además la evacuación de unas 85 viviendas de la localidad cercana durante las primeras horas del domingo. Los residentes pudieron regresar a sus hogares al día siguiente.

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Las autoridades británicas no confirmaron hasta el momento la naturaleza exacta de la amenaza. Equipos especializados en desactivación de explosivos trabajaron en el lugar. Medios británicos informaron que los análisis de materiales encontrados en las camionetas determinaron que no constituían explosivos viables.

La investigación continúa bajo la conducción de la Policía Antiterrorista británica. Rubio anticipó que habrá más información sobre el caso en los próximos días y remarcó que, por ahora, existen límites sobre los detalles que Estados Unidos puede hacer públicos.

“Hay muchas más noticias que saldrán sobre esto en los próximos días”, afirmó. “Solo hay hasta cierto punto que puedo decir ahora sobre ello, aparte de que esto fue algo muy serio y que recibió una respuesta apropiada”.

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(Con información de AFP)