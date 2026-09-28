Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla sobre su futuro en los concursos de belleza tras la caída que cambió en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry no descarta volver a los certámenes tras su caída en Miss Universo. (Captura de video)

Guardar

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, habló sobre las consecuencias que ha enfrentado desde que sufrió una caída del escenario durante las rondas preliminares del certamen, en noviembre del año pasado.

Diez meses después del accidente, la médica y exreina de belleza continúa con su proceso de recuperación y presentó una demanda contra la Organización Miss Universe, a la que acusa de negligencia.

PUBLICIDAD

La modelo, de 30 años, cayó del escenario mientras participaba en las actividades preliminares del concurso. Inicialmente, la gravedad de sus lesiones no había sido completamente informada.

Posteriormente se conoció que sufrió una lesión cerebral traumática, acompañada de una hemorragia subaracnoidea aguda, una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural.

Como consecuencia de las lesiones, Gabrielle Henry permaneció hospitalizada del 19 de noviembre al 10 de diciembre de 2025. El proceso de recuperación continuó después de recibir el alta médica y ha implicado cambios importantes en su vida cotidiana.

Gabrielle Henry aseguró que aún se está recuperando de las secuelas del accidente. (Redes sociales)

En una entrevista con la revista PEOPLE, Henry describió el proceso como una etapa en la que tuvo que volver a aprender funciones básicas de su cuerpo.

PUBLICIDAD

“Era como si acabara de nacer y estuviera aprendiendo mis funciones corporales básicas por primera vez”, dijo.

Gabrielle Henrry demanda a la Organización Miss Universe

Además de hablar públicamente sobre el accidente, Henry presentó una demanda contra la Organización Miss Universe. De acuerdo con los señalamientos incluidos en el proceso legal, la negligencia habría contribuido a que ocurriera la caída.

La demanda sostiene que las lesiones cerebrales afectaron su capacidad para continuar con su residencia médica y generaron pérdidas relacionadas con sus ingresos y oportunidades profesionales.

Henry es oftalmóloga y, antes del accidente, se encontraba desarrollando su carrera dentro del ámbito de la medicina.

Gabrielle Henry, ex Miss Universo Jamaica, presentó una demanda contra la Organización Miss Universo casi un año después de su accidente en el certamen. (Redes sociales)

En declaraciones a PEOPLE, explicó que todavía está atravesando un proceso de recuperación física y emocional, por lo que no puede determinar si volverá a participar en un certamen de belleza.

PUBLICIDAD

“Es algo que realmente está en el fondo de mi mente porque todavía estoy atravesando ese proceso continuo de recuperación y de sanar verdaderamente, tanto por fuera como por dentro”, señaló.

La exrepresentante de Jamaica también indicó que hablar públicamente sobre lo sucedido forma parte de su proceso personal. Por ahora, dejó abierta la posibilidad de abordar en el futuro la pregunta sobre un eventual regreso a los escenarios de los concursos.

“Creo que es algo que tengo muy presente porque todavía estoy en pleno proceso de recuperación y sanación, tanto física como emocional”, comentó.

A pesar de lo ocurrido, Gabrielle Henry mantiene una relación positiva con la experiencia que tuvo dentro del mundo de los certámenes. Asimismo indicó que considera que estas plataformas pueden ofrecer oportunidades para que las participantes desarrollen confianza y salgan de su zona de confort.

PUBLICIDAD

Gabrielle Henrry asegura que los certámenes de belleza pueden ayudar a otras jóvenes a mejorar su confianza. (Instagram/@officialgabriellehenry)

Gabrielle recordó que ella misma era una persona introvertida y tímida antes de comenzar en los concursos de belleza. Según explicó, su participación en este ámbito le permitió expresarse con mayor seguridad y desarrollar nuevas habilidades personales.

También destacó los vínculos que estableció con otras concursantes durante su participación en Miss Universo.

Entre las personas con las que mantiene contacto se encuentra Malique Bowe, representante de Bahamas en 2025. Gabrielle Henry señaló que varias de sus compañeras estuvieron pendientes de ella durante su hospitalización y le enviaron mensajes para conocer su estado.

Al recordar el accidente, Henry explicó que inicialmente tuvo dificultades para comprender la magnitud de lo ocurrido.

Gabrielle Henry aseguró que no fue fácil aceptar el accidente. (Redes sociales)

Su formación médica le permitía conocer la gravedad de las lesiones, pero, al mismo tiempo, le resultaba difícil asimilar que ella misma hubiera sufrido un episodio de esas características.

PUBLICIDAD

La exreina de belleza cuestionó cómo había podido ocurrir la caída en un escenario donde esperaba representar a Jamaica y desarrollar su participación en el certamen.