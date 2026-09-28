‘Mary Poppins’ tendrá una adaptación televisiva más misteriosa y surrealista

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Una nueva adaptación de Mary Poppins está en desarrollo para televisión, 62 años después del estreno del clásico cinematográfico. El proyecto tomará como base las ocho novelas de P. L. Travers, con Tom Winchester como productor y desarrollador para Pure Fiction Television, según informó Deadline. La serie se encuentra en una etapa temprana y todavía no tiene plataforma, reparto, fecha de estreno ni cantidad de episodios confirmados.

Una Mary Poppins más cercana a los libros

La nueva producción será independiente de las dos películas de Disney y buscará recuperar elementos de la obra literaria que quedaron fuera de esas adaptaciones. Los libros presentan a una Mary Poppins más misteriosa, imprevisible y, en ciertos pasajes, inquietante. Ese tono permitiría alejar al personaje de la imagen cálida y musical que quedó instalada a partir de la película de 1964.

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Las novelas también llevan las aventuras más allá de la casa de la familia Banks. Entre sus situaciones aparecen viajes instantáneos alrededor del mundo, encuentros con escenarios propios de los cuentos de hadas y fiestas de té celebradas en un techo. El formato televisivo daría más espacio para trasladar esas historias, en lugar de concentrarlas en la duración de un largometraje.

Todavía debe definirse si la adaptación será una serie limitada, con una historia cerrada y un número establecido de episodios, o una producción pensada para extenderse durante varias temporadas. Tampoco se informó si cada libro corresponderá a una temporada o si sus relatos serán combinados dentro de una estructura diferente.

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El equipo detrás del proyecto y las conversaciones con Disney

Winchester llega al proyecto después de trabajar como productor en Shogun. En el desarrollo también participan See-Saw Films, productora vinculada con Heartstopper, y la agencia británica Hamilton Hodell. Ninguna de las empresas anunció quién escribirá los guiones ni quién asumirá la dirección.

Disney no está involucrada actualmente en la serie. Sin embargo, existen conversaciones preliminares para estudiar una posible participación, que podría incluir los derechos de distribución o emisión. El diálogo no implica que exista un acuerdo y, por ahora, el proyecto continúa bajo el desarrollo de Pure Fiction Television y sus socios.

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Los derechos literarios siguen ligados a los herederos de Travers. Esa situación tendrá un cambio parcial en 2030, cuando el personaje y el primer libro asociado entren en dominio público. Este término indica que una obra puede utilizarse sin pedir autorización a sus antiguos titulares, aunque las novelas posteriores y los elementos creados específicamente para las películas pueden continuar protegidos.

La cercanía de esa fecha agrega un factor relevante para la producción, pero la serie anunciada pretende trabajar con el conjunto de ocho libros. Por ese motivo, la participación de los herederos y los acuerdos sobre los textos posteriores todavía resultan centrales para llevar adelante la adaptación completa.

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“Mary Poppins” fue el primer y único filme realizado por Walt Disney en vida, que fue nominado a Mejor Película por la Academia. (Créditos: Walt Disney Company)

La difícil relación de P. L. Travers con las películas

La versión más conocida del personaje llegó a los cines en 1964, protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke para Walt Disney Productions. La película se convirtió en uno de los títulos más recordados del estudio, pero Travers quedó disconforme con el resultado. La autora consideraba que varios cambios se alejaban del tono y de la personalidad que había construido en sus novelas.

Tras aquella experiencia, Travers mantuvo un control estricto sobre los derechos y rechazó durante años la posibilidad de realizar una continuación. Disney terminó estrenando El regreso de Mary Poppins en 2018, mucho después de la muerte de la escritora, con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda como protagonistas.

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El conflicto entre Travers y Disney también fue dramatizado en la película de 2013 Al encuentro de Mr. Banks, encabezada por Emma Thompson y Tom Hanks. Esa producción recreó las negociaciones para adaptar el libro original, aunque introdujo numerosas libertades respecto de los acontecimientos reales.

La nueva serie intentará recorrer el camino contrario al de las películas: partir directamente de los ocho textos de Travers y recuperar sus componentes más extraños y oscuros. Por ahora, no tiene fecha de estreno, plataforma, reparto ni número de episodios confirmados.

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