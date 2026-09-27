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El irónico mensaje del Kun Agüero a Lando Norris tras las críticas del británico a Colapinto por el choque en Bakú

El exfutbolista argentino dejó un dardo en las redes sociales, después de que el campeón de McLaren reclamara una sanción para el argentino por el accidente ocurrido en Azerbaiyán

El comentario del Kun Agüero a Lando Norris
El comentario del Kun Agüero a Lando Norris
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El accidente de Franco Colapinto que dejó a Alpine sin ninguno de sus dos autos en pista durante el Gran Premio de Azerbaiyán, además de involucrar a Lando Norris, llevó a la escudería a publicar un comunicado en sus redes sociales, y provocó reacciones de medios, figuras de la categoría, analistas y de un exfutbolista argentino atento al desempeño del corredor pilarense.

Tras el choque, Norris reclamó una suspensión de una carrera para Colapinto debido a que obligó a abandonar al McLaren del británico durante el reinicio en Bakú, Sergio Kun Agüero reaccionó en una publicación del campeón vigente de Fórmula 1. En el último posteo del piloto, el exfutbolista argentino dejó un sticker suyo con un gesto de negación y escribió: “Venimos a darle cariño”.

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El comentario del Kun superó los 42 mil Me gusta y recibió más de 500 respuestas. Incluso Norris marcó con un Me gusta el sticker del exfutbolista, cuya reacción llegó después de que el británico afirmara ante los medios: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, según publicó RacingNews365.

El singular atuendo del Kun Aguero en la Formula 1
El exfutbolista argentino se expresó luego de las críticas del británico a Franco Colapinto (Foto: @F1)

El británico insistió con su cuestionamiento y vinculó el reclamo con los costos que generan este tipo de accidentes. Norris sostuvo que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debe endurecer sus decisiones: “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”.

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El piloto también aludió a los componentes que McLaren tuvo que reemplazar después del impacto. En declaraciones recogidas por Motorsport, Norris afirmó: “En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque [ellos] no deberían estar ahí”.

En tanto, Max Verstappen y George Russell respaldaron a Colapinto y consideraron excesivo que el incidente derive en una suspensión. “Sí, creo que siempre y cuando, por supuesto, el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo, ¿no?, y se haya disculpado”, explicó el cuatro veces campeón, quien agregó: “Pero como dijo George, creo que, sí, una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”. El ganador en Bakú coincidió: “Sí, personalmente creo que es demasiado severo. Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia. Personalmente, creo que las suspensiones de carrera deberían aplicarse a los pilotos que hacen algo muy peligroso y muy imprudente de manera intencional. Así que creo que fue desafortunado”.

La respuesta del Kun Agüero al comunicado de Alpine
La respuesta del Kun Agüero al comunicado de Alpine

Por su parte, Alpine condenó los mensajes de odio en las redes sociales después del accidente múltiple en Bakú, que dejó fuera de carrera a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris. La escudería expresó en un comunicado: “Como equipo, creemos que es necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y los insultos en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la máxima categoría del automovilismo”.

Entendemos el comunicado y estamos de acuerdo en que debe haber respeto. Pero si se habla mal de nuestro piloto, Franco, es lógico que haya una reacción de quienes lo apoyamos. Queremos respeto para todos, también entre los propios pilotos”, escribió también el Kun en los comentarios del comunicado difundido por la escudería con sede en Enstone.

Las consecuencias fueron inmediatas: los comisarios sancionaron a Colapinto con cinco puestos de recargo en la parrilla de la próxima carrera, programada para el domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, Malasia. Determinaron que el argentino provocó la colisión y trasladaron la penalización a la siguiente prueba, ya que su abandono le impidió cumplir en pista los 10 segundos que establece la sanción habitual.

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