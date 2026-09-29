La inesperada razón por la que una estrella de la NBA podría mudarse de su nueva mansión: “Dan miedo”

Giannis Antetokounmpo podría dejar su mansión en Miami por su temor a las iguanas

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La reciente llegada de Giannis Antetokounmpo a una mansión valuada en USD 13,5 millones en Pinecrest, al sur de Miami, podría tener una estadía más breve de lo previsto. El basquetbolista griego admitió que evalúa dejar la casa si continúan apareciendo iguanas en el jardín.

El nuevo jugador de los Miami Heat relató durante el Media Day previo al comienzo de la temporada de la NBA que la convivencia con esos reptiles se convirtió en uno de sus primeros choques con la vida en Florida, después de pasar toda su carrera en Milwaukee.

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“Si las iguanas siguen apareciendo, probablemente me mude. Quizá consiga un apartamento. Sin piscinas, sin césped, nada de eso”, expresó Antetokounmpo ante los periodistas.

La declaración se produjo semanas después de la compra de una residencia de casi 1.100 metros cuadrados, ubicada en el 6290 de Chapman Field Drive, en el exclusivo barrio de Pinecrest. La propiedad cuenta con ocho dormitorios, diez baños completos, dos toilettes, piscina con jacuzzi, cocina exterior, sala de medios y una casa de huéspedes. El basquetbolista la adquirió por USD 13,5 millones, una cifra USD 2,8 millones inferior al valor inicial con el que salió al mercado.

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Giannis Antetokounmpo lucirá el dorsal 7 durante su estadía por Miami Heat (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

La presencia de una piscina, amplios sectores verdes y un jardín, que forman parte de los atractivos de la vivienda, también pueden transformarse en un inconveniente para el jugador si los encuentros con iguanas se repiten. El propio Antetokounmpo planteó que, en ese caso, buscaría una alternativa sin espacios exteriores.

Antes de hablar frente a la prensa, Antetokounmpo compartió una escena registrada en el patio de su casa. En el video subido a una historia en su cuenta de Instagram, se lo escucha pedirle a una iguana que abandone el lugar. “Sal de mi patio ahora mismo”, le dijo el jugador al animal desde una distancia prudente.

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Sus hijos le preguntaron por qué no salía a espantarla. La respuesta del dos veces Jugador Más Valioso de la NBA fue inmediata: “De ninguna manera voy a salir”. Luego, entre risas, les propuso a ellos que se acercaran y reconoció: “Tengo miedo”.

Giannis Antetokounmpo develó su temor a las iguanas

En otra parte de la grabación, una pelota de básquet rodó hacia la iguana. El reptil giró en dirección a la cámara, donde estaba Antetokounmpo. “Esa es mi pelota, amigo. Nunca toques mi pelota así”, comentó mientras se escuchaban las risas de sus hijos.

El episodio sirvió como introducción a una situación que el griego volvió a abordar en la conferencia de prensa. Antetokounmpo contó que, cuando se instaló en el sur de Florida en julio, una persona le aseguró que las iguanas eran animales “bastante lindos”. Su impresión fue muy distinta. “No son lindas. No son lindas. Dan miedo”, sostuvo. De todos modos, aclaró que espera habituarse a la fauna local con el paso de los meses.

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El temor a las iguanas forma parte de un período de adaptación que Antetokounmpo atraviesa desde que dejó a los Milwaukee Bucks. En Miami tendrá una nueva ciudad, nuevos compañeros, un estadio diferente y una rutina distante de la que mantuvo desde su desembarco en la NBA en 2013.

“Me siento bien. Todavía se siente raro: muchas cosas nuevas, nuevos aficionados, nuevo estadio, nueva ciudad, nuevo centro deportivo”, afirmó. El jugador de 31 años consideró que las dos semanas de trabajo junto a sus compañeros le permitieron empezar a familiarizarse con el entorno del Heat.

Antetokounmpo también dijo que la cultura interna de la franquicia coincide con su forma de entender el básquetbol. “Esta cultura encaja con mi personalidad”, señaló durante la jornada organizada por el equipo antes del inicio de la competencia.

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En cambio, hubo otra cuestión ligada a Florida que generó su rechazo: el tránsito. Consultado sobre sus primeras experiencias en la zona, el griego dejó una frase breve sobre esa parte de la mudanza. “Eso sí que lo odio”, respondió entre risas.

El cambio de domicilio y de equipo llega tras una etapa de más de una década en Milwaukee. Con los Bucks, Antetokounmpo obtuvo el campeonato de la NBA en 2021 y fue elegido dos veces como el jugador más valioso de la temporada regular. En Miami usará el número siete.

La mansión que compró Giannis Antetokounmpo:

La propiedad de Pinecrest que adquirió Giannis Antetokounmpo estaba publicada por 16,3 millones de dólares y se vendió por 2,8 millones menos de su precio original (Traded Miami / Instagram)

La vivienda de Giannis Antetokounmpo quedó cerca de la mansión de Tyler Herro, uno de los jugadores que Milwaukee Bucks recibió en el intercambio con Miami Heat (Trade Miami / Instagram)