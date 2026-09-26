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Tras el choque de Colapinto a Gasly, Racing Bulls le estiró la diferencia a Alpine: así están las posiciones en la Fórmula 1

La escudería satélite del energizante sumó 6 puntos gracias al séptimo lugar de Arvid Lindblad

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Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly en el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán y privó a Alpine de sumar puntos clave en la pelea por el campeonato de constructores, en una carrera que terminó con victoria de George Russell y recortó distancias en la clasificación general de la Fórmula 1.

El incidente ocurrió en la primera curva del Circuito Urbano de Bakú, cuando Colapinto intentó avanzar por el interior sobre su propio compañero de equipo, Pierre Gasly, y lo golpeó de lleno. El impacto proyectó al francés contra Lando Norris, de McLaren, lo que desató un segundo período de safety car que condicionó el desenlace de la carrera. La maniobra del argentino, que estaba en ese momento en el décimo lugar de la grilla, dejó a Alpine sin ningún punto en una fecha en la que el campeonato de constructores exigía exactamente lo contrario.

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El costo para Alpine fue concreto: el equipo francés terminó la ronda 15 con 68 puntos, sin ninguna variación respecto de la carrera anterior, mientras que Racing Bulls escaló a los 83 puntos porque Arvid Lindblad se aprovechó de todos estos accidentes para terminar 7° en la carrera.

Red Bull Racing escaló de 230 a 263 puntos gracias al segundo puesto de Max Verstappen y al tercer lugar de Isack Hadjar. Mercedes, en tanto, pasó de 503 a 538 puntos, y Ferrari estiró su ventaja sobre McLaren al sumar 20 puntos mediante el tercer puesto de Charles Leclerc y el sexto de Lewis Hamilton.

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La clasificación de constructores, con Mercedes en la cima y Ferrari, McLaren y Red Bull en los puestos siguientes, se vio sacudida por el movimiento ascendente de Red Bull, que ahora acorta terreno sobre McLaren —quieto en 306 puntos luego del retiro de Norris— en la pelea por el tercer lugar.

Así quedaron las posiciones del Gran Premio de Baku
Las diez primeras colocaciones del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

Russell, que había largado desde la pole position después de una actuación dominante en la clasificación del viernes, lideró sin contratiempos durante las primeras 30 vueltas. Fue el accidente de Alex Albon con Williams el que precipitó el primer safety car y reordenó el pelotón. Luego del incidente de Colapinto y del segundo intervalo de neutralización, el piloto de Mercedes resistió la presión de Verstappen durante los giros finales y cruzó la meta en primer lugar.

En el campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli conserva el liderazgo con 302 puntos, pero vio reducirse su ventaja sobre Russell. El italiano, que había largado desde el puesto 16 tras chocar en la Q1 de la clasificación, remontó hasta la quinta posición y sumó 10 puntos, mientras que Russell acumuló 25 al ganar. La diferencia entre ambos pilotos de Mercedes pasó de 81 a 66 puntos en favor del joven de Bolonia.

Verstappen, que suma 163 puntos, y Hamilton, con 199, también recortaron posiciones respecto de sus rivales. Hadjar, con su cuarto lugar, llegó a 86 unidades y se consolida como el octavo en el campeonato general.

Para Franco Colapinto, la carrera en Bakú representó otra fecha sin puntos. El argentino, que ingresó a Alpine tras el Gran Premio de España, permanece con 27 unidades en el campeonato de pilotos mientras su compañero Gasly se mantiene en 41.

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 538 puntos
  2. Ferrari: 378 puntos
  3. McLaren: 306 puntos
  4. Red Bull Racing: 263 puntos
  5. Racing Bulls: 83 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 27 puntos
  8. Audi: 17 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 3 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 302
  2. George Russell - Mercedes: 236
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 199
  4. Lando Norris - McLaren: 186
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 179
  6. Max Verstappen - Red Bull: 163
  7. Oscar Piastri - McLaren: 120
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 86
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 59
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 37
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 20
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 7
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Carlos Sainz - Williams: 7
  18. Alex Albon - Williams: 5
  19. Fernando Alonso - Aston Martin: 3
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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