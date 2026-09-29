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A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Los intermediarios cataríes “presentaron ideas y las discutimos; tienen previsto plantear el asunto una vez más a la parte estadounidense, tras lo cual se nos comunicará la respuesta definitiva” de Washington, declaró a última hora del lunes el canciller del régimen iraní, Abbas Araqchi

A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS)
A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS)
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Irán espera este martes una respuesta de Estados Unidos a su propuesta para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien permanece en Nueva York por la Asamblea General de la ONU.

Los intermediarios de Qatar trasladaron a Teherán distintas ideas que fueron discutidas por las autoridades iraníes y tienen previsto plantearlas nuevamente ante la parte estadounidense antes de comunicar la respuesta definitiva de Washington, explicó Araqchi a última hora del lunes.

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“Presentaron ideas y las discutimos; tienen previsto plantear el asunto una vez más a la parte estadounidense, tras lo cual se nos comunicará la respuesta definitiva”, declaró el canciller iraní, según la prensa estatal.

Araqchi señaló que los mediadores cataríes esperan que la cuestión pueda resolverse este martes. “Los cataríes esperan que esto se resuelva para mañana (martes)”, afirmó.

El ministro iraní precisó que el foco de las conversaciones está puesto en el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al cumplimiento de determinadas exigencias planteadas por Teherán. “El enfoque actual se centra exclusivamente en el estrecho de Ormuz, y la reapertura del estrecho depende del cumplimiento de ciertas condiciones que hemos comunicado a la otra parte”, sostuvo.

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En otro mensaje, Araqchi afirmó que Irán ya presentó una propuesta para alcanzar una solución negociada al conflicto. “Si los estadounidenses afirman que buscan un acuerdo o una solución pacífica, nosotros hemos presentado esa solución”, declaró.

El ministro iraní precisó que el foco de las conversaciones está puesto en el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al cumplimiento de determinadas exigencias planteadas por Teherán (EP)
El ministro iraní precisó que el foco de las conversaciones está puesto en el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al cumplimiento de determinadas exigencias planteadas por Teherán (EP)

La propuesta iraní incluye un alto el fuego de siete días y establece una serie de condiciones para poner fin al bloqueo sobre el estrecho de Ormuz. Entre ellas figura el cese de las hostilidades en Irán y Líbano, el desbloqueo de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en el exterior, el fin de las sanciones sobre el petróleo iraní y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

A cambio, Irán permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito de petróleo y gas natural licuado. Las dos partes también retomarían las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y sobre la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control o eliminar el uranio iraní altamente enriquecido.

La vía marítima quedó en el centro del conflicto entre Washington y Teherán, que comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Antes del inicio de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Tras el comienzo de las hostilidades, Teherán impuso un bloqueo sobre Ormuz, mientras que Washington respondió con su propio bloqueo sobre los puertos iraníes.

Los nuevos contactos se producen después de conversaciones mantenidas la semana pasada en Nueva York entre Araqchi y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, que terminaron con resultados limitados.

Si hay acuerdo, las dos partes también retomarían las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y sobre la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control o eliminar el uranio iraní altamente enriquecido (REUTERS)
Si hay acuerdo, las dos partes también retomarían las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y sobre la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control o eliminar el uranio iraní altamente enriquecido (REUTERS)

El lunes, funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones por separado con mediadores como parte de un nuevo intento para poner fin a los siete meses de guerra, según funcionarios de ambos países citados por Reuters.

Las próximas conversaciones podrían centrarse en una versión modificada de la propuesta iraní de siete días que Teherán presentó la semana pasada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los Estados Unidos e Irán ya alcanzaron en dos ocasiones acuerdos de alto el fuego mediante conversaciones con mediadores, en abril y junio. Ambos acuerdos se quebraron posteriormente.

Trump afirmó el lunes que funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones por separado con mediadores, aunque no proporcionó más detalles. El presidente estadounidense también había señalado el sábado que rechazó la propuesta iraní, pero el domingo afirmó que esperaba que los negociadores de Estados Unidos participaran en nuevas conversaciones durante esta semana.

Araqchi, por su parte, afirmó el domingo que los mediadores todavía no habían comunicado formalmente a Irán un rechazo de Washington y que Teherán esperaba conocer la posición definitiva de Estados Unidos antes de determinar sus próximos pasos.

Nuestras condiciones son claras, y cualquier avance hacia la reapertura del estrecho de Ormuz está condicionado a que se cumplan estas condiciones”, declaró entonces el ministro iraní.

(Con información de REUTERS)

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