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La penalización que deberá cumplir Franco Colapinto en la próxima carrera tras el choque a Pierre Gasly

El argentino tendrá una sanción de cinco puestos en la largada del Gran Premio de Bahréin que se celebrará el próximo fin de semana

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Franco Colapinto recibió una fuerte penalización en la Fórmula 1 luego de protagonizar un accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino provocó un golpe contra su compañero de Alpine Pierre Gasly y Lando Norris (McLaren) y fue sancionado con cinco puestos en la parrilla de la próxima carrera que se disputará en el circuito de Sepang, Malasia, el domingo 4 de octubre.

El piloto argentino asumió la responsabilidad y admitió que cometió un error al bloquear los neumáticos durante la frenada en la primera curva de la vuelta 35. Los comisarios revisaron las imágenes, los datos de cronometraje y las cámaras a bordo. Según el informe explayado en el documento 66 del Gran Premio, Colapinto se acercó a Gasly tras el reinicio de la carrera, entró a la primera curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla bajo control y terminó golpeando el auto del francés.

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Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron”, señalaron los comisarios. Al mismo tiempo, adjudicaron la responsabilidad del accidente al argentino: “Los comisarios consideraron que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva”.

La sanción habitual por provocar una colisión es de 10 segundos, pero el argentino no pudo cumplirla porque abandonó la competencia. Por ese motivo, los comisarios la transformaron en una pérdida de cinco posiciones para la próxima carrera en la que participe.

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El documento 66 del Gran Premio de Azerbaiyán con la sanción a Colapinto
El documento 66 del Gran Premio de Azerbaiyán con la sanción a Colapinto

Colapinto asumió la responsabilidad del golpe desde el principio. Además de sus pedidos de disculpa por radio, en la rueda de prensa remarcó su error. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

En la gacetilla de prensa de Alpine, añadió: “Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y lamento mucho lo ocurrido ante el equipo, ante todos en la fábrica, ante Pierre y Lando (Norris), por supuesto, y ante todos los que nos han estado apoyando. Fue un gran error de mi parte y no debería haber pasado. Se me bloquearon las llantas con los neumáticos fríos, los frenos fríos, y perdí el control”.

Flavio Briatore expresó su malestar en el mismo comunicado que difundió la escudería francesa. “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera”, comentó el italiano. El asesor ejecutivo y líder de Alpine apuntó que “fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia” y señaló que tomará “un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar”.

Lando Norris, que se vio involucrado en el accidente, lanzó fuertes declaraciones contra el argentino luego de la carrera. “No lo he visto, pero si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, declaró ante los medios, según reprodujo el portal especializado Motorsport.

Max Verstappen y George Russell cruzaron al británico de McLaren por sus cuestionamientos y restaron el impacto del accidente. “Siempre y cuando, por supuesto, el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo y se haya disculpado. Esas cosas pasan. Me refiero a que, por ejemplo, un pequeño error o un mal cálculo, se te bloquean las llantas, estás por el interior, con poco agarre. Supongo que es un poco desafortunado que se vean involucrados tantos autos. Una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”, argumentó el neerlandés de Red Bull.

El británico de Mercedes, que ganó la carrera, agregó: “Personalmente, creo que es demasiado severo. Creo que en las reanudaciones tras el auto de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias. Y por lo que vi hoy, eso es lo que pareció. Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia. Personalmente, creo que las suspensiones de carrera deberían aplicarse a los pilotos que hacen algo muy peligroso y muy imprudente de manera intencional. Así que creo que fue desafortunado”.

Franco Colapinto cumplirá con su sanción de cinco puestos en la grilla la próxima semana en el Gran Premio de Bahréin, que se correrá excepcionalmente en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir a la categoría después de nueve años y supondrá un trazado desconocido para el argentino, que deberá maximizar su resultado en la clasificación para no largar lejos de la zona de puntos.

LA CONCLUSIÓN DE LOS COMISARIOS DE LA FIA PARA IMPONERLE LA SANCIÓN A FRANCO COLAPINTO

“Los comisarios revisaron las imágenes de video, los tiempos y las imágenes de las cámaras a bordo. Tras la reanudación, COL se acercó a GAS por detrás al llegar a la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y tocó el lado izquierdo del auto de GAS, que luego impactó contra NOR, y ambos autos debieron abandonar.

Los comisarios consideraron que COL tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva.

La sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos. Como COL había abandonado la carrera y, por lo tanto, no podía cumplir la penalización de tiempo, los comisarios convirtieron la sanción en una pérdida de 5 posiciones en la parrilla en la próxima carrera en la que participe el piloto, de acuerdo con el Artículo B1.9.6.(e) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA 2026″.

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