La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

Jane Asher revela por qué no verá las nuevas películas sobre The Beatles. (Grosby)

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En una entrevista con The Telegraph, Jane Asher, expareja de Paul McCartney, declaró que no tiene previsto ver las cuatro películas que el director Sam Mendes prepara sobre The Beatles.

La relación que la actriz británica de 80 años mantuvo con el cantante entre 1963 y 1968 será representada en una de las producciones, con Lucy Boynton en el papel de Asher y Paul Mescal como el músico.

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Por si fuera poco, la artista explicó que el equipo de producción se puso en contacto con ella durante el desarrollo del proyecto.

“Por supuesto que me lo comentaron, pero dije lo de siempre”, señaló, refiriéndose a su decisión de larga data de no hablar públicamente sobre su relación con Paul McCartney.

Al ser consultada sobre la elección de Lucy Boynton para interpretarla, Jane Asher respondió que la actriz es “hermosa”, pero añadió que no verá las películas porque está segura que posteriormente recibiría preguntas sobre su opinión acerca de la representación de su vida.

Jane Asher reconoció la belleza de Lucy Boynton. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz también explicó que, a lo largo de los años, ha rechazado propuestas económicas para hablar sobre su relación con el integrante de The Beatles.

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“La gente me ofrecía dinero para hablar de ello, todo tipo de cosas. Pero no hablaré de ello. Fue hace mucho tiempo”, señaló.

Cabe recordar que Jane Asher y Paul McCartney se conocieron en 1963, cuando ella, todavía adolescente, entrevistó a The Beatles en el Royal Albert Hall. Posteriormente, McCartney se mudó a la casa de la familia Asher en Londres, donde vivió durante varios años.

La relación coincidió con una etapa de intensa actividad compositiva de la banda y ha sido vinculada a varias canciones escritas por McCartney durante esos años.

Entre las piezas asociadas a la relación se encuentran “And I Love Her” e “I’m Looking Through You”. “For No One”, incluida en el álbum Revolver de 1966, también ha sido relacionada durante años con dificultades en la pareja.

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El noviazgo entre Jane Asher y Paul McCartney inspiró varias canciones de The Beatles. (Grosby)

Asher y McCartney anunciaron su compromiso en 1967. Un año después, en 1968, la actriz informó públicamente que la relación había terminado durante una aparición en televisión de la BBC.

Paul McCartney se casó posteriormente con Linda McCartney en 1969 y permaneció con ella hasta su muerte en 1998. Más tarde contrajo matrimonio con Heather Mills en 2002; ambos se divorciaron en 2008. Desde 2011, el músico está casado con Nancy Shevell.

La relación entre Asher y McCartney formará parte de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, un proyecto compuesto por cuatro películas interconectadas que contará la historia de la banda desde la perspectiva individual de cada uno de sus integrantes.

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Además de Paul Mescal como McCartney, Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Joseph Quinn dará vida a George Harrison y Barry Keoghan representará a Ringo Starr.

Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan serán los encargados de encarnar a los integrantes de The Beatles.

El reparto incluye también a Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

Las cuatro producciones están siendo desarrolladas bajo la dirección de Sam Mendes y contarán sus respectivas historias desde diferentes puntos de vista, con acontecimientos que se conectarán entre las películas.

Las cuatro películas tienen previsto llegar a los cines simultáneamente en abril de 2028. El rodaje ocupará buena parte de 2026 para Mescal, según declaraciones previas del actor.

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