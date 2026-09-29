Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Sylvester Stallone revela el conflicto con su padre durante el rodaje de Rocky. (EFE)

Guardar

Sylvester Stallone habló sobre la complicada relación profesional que mantuvo con su padre, Frank Stallone Sr., durante el rodaje de Rocky, así como sobre algunos de los episodios familiares que relata en su nuevo libro de memorias, The Steps.

El actor, de 80 años, abordó estos recuerdos en una entrevista con The New York Times, días antes de la publicación del libro, prevista para el 29 de septiembre.

PUBLICIDAD

Uno de los episodios que el artista recuerda ocurrió durante la filmación de la pelea final de Rocky, estrenada en 1976. En esa escena, su personaje, Rocky Balboa, se enfrenta al campeón mundial de los pesos pesados Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers.

Frank Stallone Sr. tuvo una breve participación en la secuencia como el encargado de hacer sonar la campana que marca el inicio y los momentos de la pelea.

Sin embargo, de acuerdo con el relato de Sylvester Stallone, su padre no siguió el momento establecido para hacer sonar la campana, lo que provocó que la coreografía de la escena se prolongara.

PUBLICIDAD

El padre de Sylvester Stallone debía hacer sonar la campana durante la batalla final de 'Rocky'

“Él no hizo sonar la campana correctamente, y yo seguí peleando y peleando. Todo está coreografiado. Es uno, dos, tres, cuatro, campana. No seis, siete, ocho, nueve, diez”, recordó.

El actor explicó que las acciones de la secuencia estaban previamente coordinadas y que el sonido de la campana debía producirse después de una serie determinada de movimientos.

La situación también desconcertó a Weathers, quien participaba en la escena como Apollo Creed. Stallone señaló que el incidente terminó generando una discusión entre los involucrados y describió el momento como un conflicto familiar que se trasladó al set de filmación.

“Por supuesto, al final acabó en un altercado Se puso muy feo. Un auténtico drama italiano”, contó.

El actor explicó que, pese a lo ocurrido, decidió permitir que su padre formara parte de la producción. Al ser cuestionado sobre las razones que lo llevaron a incluirlo, Stallone reconoció que buscaba recibir su aprobación.

PUBLICIDAD

Sylvester Stallone reconoció que solo buscaba la aprobación de su padre. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Era como decir: ‘Solo quiero que me quieras un rato. ¡Mira lo que hice! Compártelo conmigo. Sé que pensaste que era un tonto toda mi vida, pero aquí estamos. Pero por un momento pensé: ‘Jesús, estaría orgulloso’“, dijo.

La relación entre Sylvester Stallone y su padre ocupa parte de las memorias de The Steps, donde el actor aborda distintos episodios de su vida personal y profesional.

Durante la misma entrevista, Stallone también habló sobre las dificultades que experimentó con su imagen corporal mientras filmaba Rocky III.

El actor explicó que comenzó a considerar su físico como una especie de “armadura” para interpretar a Rocky y que, con el paso de las películas, buscó modificar su apariencia para reflejar la evolución del personaje.

PUBLICIDAD

Según su relato, esa preocupación llegó a convertirse en una obsesión. Sylvester Stallone señaló que desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria y comenzó a utilizar esteroides con el objetivo de alcanzar un determinado nivel de definición muscular.

Sylvester Stallone aseguró que llegó a sufrir un trastorno alimenticio durante la franquicia de Rocky. (MGM/IMDb)

El actor recordó que durante la preparación de Rocky III llegó a reducir su porcentaje de grasa corporal al 2.6 %. También explicó que en ese periodo tenía dificultades para retener los alimentos y que llegó a desarrollar bulimia.

Sylvester Stallone vinculó esos cambios físicos con su intención de mostrar una evolución de Rocky, quien en la primera película tenía una apariencia diferente a la que presentó posteriormente en la saga. El actor describió su cuerpo como parte de la imagen que utilizaba para construir al personaje.

PUBLICIDAD