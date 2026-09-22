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Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Azerbaiyán de la F1: cambio de días, horarios y todo lo que hay que saber

El piloto argentino viene de lograr el 7° puesto en el Gran Premio de España. La carrera principal se llevará a cabo el sábado en Bakú

Franco Colapinto en acción (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto en acción (REUTERS/Jakub Porzycki)
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Franco Colapinto viene de completar una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 con su meritorio 7° lugar en España que se corrió en el nuevo circuito de Madrid. Un par de semanas después, el piloto argentino afrontará una serie de tres carreras en fines de semana consecutivos que se iniciará con el Gran Premio de Azerbaiyán.

El número 43 de Alpine atraviesa el mejor momentos de su temporada. En las últimas cinco carreras finalizó cuatro veces entre los diez primeros: fue 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica y 9° en Italia, donde arrancó séptimo. A esto hay que sumarle lo que logró en el trazado de Madring.

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Este fin de semana será particular para la F1 porque la carrera principal, que será a 51 vueltas en el circuito de Bakú, se disputará el sábado. ¿Las razones? La FIA aceptó el pedido del Gobierno azerbaiyano de adelantar la actividad por el Día del Recuerdo, una jornada de duelo por los militares muertos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020, que se extendió durante 44 días.

Para Colapinto será su tercera participación en el circuito urbano. El argentino terminó octavo en 2024 cuando hizo su estreno a bordo de Williams y sumó 4 puntos, mientras que en 2025 finalizó en el puesto 19 tras una prueba que se complicó al volante de su Alpine.

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De esta manera, la actividad en Azerbaiyán comenzará el jueves con las dos primeras prácticas libres, continuará el viernes con la tercera sesión y la clasificación, y terminará el sábado con la carrera. El trazado tiene 6.003 metros y 20 curvas, varias de ellas de alto riesgo para los pilotos.

En cuanto a las posiciones de los campeonatos de la Máxima, Kimi Antonelli (Mercedes) consolidó su liderazgo en el Campeonato de Pilotos con 292 puntos, tras su octava victoria de la temporada en Madrid, y es seguido por George Russell (211) y Lewis Hamilton (Ferrari) con 191. El podio de constructores lo integran Mercedes (503), Ferrari (358) y McLaren (306). En la lucha del medio de la tabla, Alpine llegará a Bakú en el sexto lugar con 68 unidades, a tan sólo nueve unidades de Racing Bulls (77), en una pelea pareja que se juega millones: cada posición en el campeonato de constructores implica una diferencia significativa en el reparto de dinero para la siguiente temporada.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 1: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito del GP de Azerbaiyán de la F1 2026
El circuito del GP de Azerbaiyán de la F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- 9° en el Gran Premio de Italia

21- 7° en el Gran Premio de España

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 503 puntos
  2. Ferrari: 358 puntos
  3. McLaren: 306 puntos
  4. Red Bull Racing: 230 puntos
  5. Racing Bulls: 77 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 21 puntos
  8. Audi: 17 puntos
  9. Williams: 11 puntos
  10. Aston Martin: 3 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 292
  2. George Russell - Mercedes: 211
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 191
  4. Lando Norris - McLaren: 186
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 167
  6. Max Verstappen - Red Bull: 145
  7. Oscar Piastri - McLaren: 120
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 71
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 59
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 31
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 18
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 7
  16. Carlos Sainz - Williams: 6
  17. Alex Albon - Williams: 5
  18. Esteban Ocon - Haas: 3
  19. Fernando Alonso - Aston Martin: 3
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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