Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

a historia detrás de los últimos días de Presley Gerber. (AP/Chris Pizzello)

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Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, atravesaba dificultades personales en las semanas previas a su muerte y habría buscado ayuda profesional pocos días antes de fallecer, según información publicada por Page Six.

El modelo tenía 27 años y murió el domingo en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Una fuente citada de manera exclusiva por el medio estadounidense aseguró que, durante las últimas semanas, Gerber presentaba cambios que llamaron la atención de personas cercanas.

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“En las últimas semanas parecía un poco raro. Algo no estaba bien. Energéticamente, no parecía él mismo”, señaló la fuente.

Según ese testimonio, Gerber atravesaba distintas dificultades personales y expresaba incertidumbre sobre su futuro. “Sentía que le faltaba un propósito en la vida. No había encontrado realmente su lugar y no sabía a dónde quería ir ni qué quería hacer”, contó.

Presley Gerber sentía incertidumbre por su futuro. (Instagram/@presleygerber)

Presley Gerber había desarrollado una carrera en el modelaje, siguiendo parcialmente los pasos de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber.

Sin embargo, de acuerdo con la fuente citada, en los últimos meses también habría enfrentado problemas relacionados con el consumo de sustancias y su bienestar personal.

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“Estaba lidiando con muchos problemas, pero deseaba con todas sus fuerzas liberarse de sus adicciones. Era un chico tan bueno”, afirmó la fuente.

De acuerdo con la misma publicación, Gerber ingresó a un centro de tratamiento durante el fin de semana previo a su fallecimiento.

“Ingresó porque sabía que necesitaba ayuda. No se encontraba bien. Siempre ha sufrido una gran falta de autoestima y le costaba aceptarse a sí mismo y sentirse plenamente seguro de quién era como persona”, dijo.

Presley Gerber no tenía una alta autoestima. (Michael Tyrone Delaney/The New York Times)

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que la causa y la forma de la muerte permanecen pendientes de determinación. El organismo señaló que se solicitaron pruebas y estudios adicionales para establecer las circunstancias del fallecimiento.

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Las autoridades indicaron además que, hasta el momento, no existen sospechas de que se haya cometido un delito.

Los servicios de emergencia fueron llamados después de un reporte relacionado con una posible sobredosis. Según información citada por Page Six, los paramédicos declararon muerto a Presley a las 9:45 de la mañana del domingo, aproximadamente diez minutos después de que agentes del Departamento de Policía de Santa Mónica acudieran al lugar.

El audio de una llamada al 911 obtenido por el medio señaló que se había reportado un “paro cardíaco”.

Presley Gerber había hablado anteriormente sobre sus problemas con el consumo de sustancias. En distintos momentos reconoció haber consumido alcohol, opioides, analgésicos, ansiolíticos, benzodiacepinas y ketamina.

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Presley Gerber admitió que tomaba muchos medicamentos. (Instagram/@presleygerber)

La fuente consultada también describió que Gerber había pasado tiempo con sus padres y su hermana durante la semana previa a su muerte, particularmente junto a su padre, Rande Gerber.

De acuerdo con la fuente, Presley, estaba lidiando con “todo tipo de problemas” en el momento de su muerte.

“Era una persona muy amable, pero creció en ese extraño mundo de Malibú donde es muy fácil caer en las drogas y el alcohol durante la adolescencia. Puede ser muy duro ahí fuera”, comentó.

Y añadió: “Sí, es un estilo de vida estupendo, pero también es muy aislado, y eso puede ser difícil y hacer que recurrir a las drogas sea una tentación fácil. Es una forma de vida muy despreocupada, pero eso conlleva otras tentaciones”.

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El amigo de Presley Gerber destacó cómo fue que creció.

La familia Gerber-Crawford pidió privacidad después del fallecimiento. Un representante declaró a Page Six que sus integrantes atraviesan “un momento muy difícil y doloroso”.

La investigación sobre su fallecimiento continúa y la determinación oficial de la causa de muerte dependerá de los estudios solicitados por las autoridades forenses.