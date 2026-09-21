Entretenimiento

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber había ingresado a un centro de tratamiento pocos días antes de su fallecimiento en Santa Mónica

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
a historia detrás de los últimos días de Presley Gerber. (AP/Chris Pizzello)
Guardar

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, atravesaba dificultades personales en las semanas previas a su muerte y habría buscado ayuda profesional pocos días antes de fallecer, según información publicada por Page Six.

El modelo tenía 27 años y murió el domingo en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Una fuente citada de manera exclusiva por el medio estadounidense aseguró que, durante las últimas semanas, Gerber presentaba cambios que llamaron la atención de personas cercanas.

PUBLICIDAD

“En las últimas semanas parecía un poco raro. Algo no estaba bien. Energéticamente, no parecía él mismo”, señaló la fuente.

Según ese testimonio, Gerber atravesaba distintas dificultades personales y expresaba incertidumbre sobre su futuro. “Sentía que le faltaba un propósito en la vida. No había encontrado realmente su lugar y no sabía a dónde quería ir ni qué quería hacer”, contó.

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
Presley Gerber sentía incertidumbre por su futuro. (Instagram/@presleygerber)

Presley Gerber había desarrollado una carrera en el modelaje, siguiendo parcialmente los pasos de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber.

Sin embargo, de acuerdo con la fuente citada, en los últimos meses también habría enfrentado problemas relacionados con el consumo de sustancias y su bienestar personal.

PUBLICIDAD

Estaba lidiando con muchos problemas, pero deseaba con todas sus fuerzas liberarse de sus adicciones. Era un chico tan bueno”, afirmó la fuente.

De acuerdo con la misma publicación, Gerber ingresó a un centro de tratamiento durante el fin de semana previo a su fallecimiento.

“Ingresó porque sabía que necesitaba ayuda. No se encontraba bien. Siempre ha sufrido una gran falta de autoestima y le costaba aceptarse a sí mismo y sentirse plenamente seguro de quién era como persona”, dijo.

Presley Gerber no tenía una alta autoestima. (Michael Tyrone Delaney/The New York Times)
Presley Gerber no tenía una alta autoestima. (Michael Tyrone Delaney/The New York Times)

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que la causa y la forma de la muerte permanecen pendientes de determinación. El organismo señaló que se solicitaron pruebas y estudios adicionales para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades indicaron además que, hasta el momento, no existen sospechas de que se haya cometido un delito.

Los servicios de emergencia fueron llamados después de un reporte relacionado con una posible sobredosis. Según información citada por Page Six, los paramédicos declararon muerto a Presley a las 9:45 de la mañana del domingo, aproximadamente diez minutos después de que agentes del Departamento de Policía de Santa Mónica acudieran al lugar.

El audio de una llamada al 911 obtenido por el medio señaló que se había reportado un “paro cardíaco”.

Presley Gerber había hablado anteriormente sobre sus problemas con el consumo de sustancias. En distintos momentos reconoció haber consumido alcohol, opioides, analgésicos, ansiolíticos, benzodiacepinas y ketamina.

Presley Gerber
Presley Gerber admitió que tomaba muchos medicamentos. (Instagram/@presleygerber)

La fuente consultada también describió que Gerber había pasado tiempo con sus padres y su hermana durante la semana previa a su muerte, particularmente junto a su padre, Rande Gerber.

De acuerdo con la fuente, Presley, estaba lidiando con “todo tipo de problemas” en el momento de su muerte.

“Era una persona muy amable, pero creció en ese extraño mundo de Malibú donde es muy fácil caer en las drogas y el alcohol durante la adolescencia. Puede ser muy duro ahí fuera”, comentó.

Y añadió: “Sí, es un estilo de vida estupendo, pero también es muy aislado, y eso puede ser difícil y hacer que recurrir a las drogas sea una tentación fácil. Es una forma de vida muy despreocupada, pero eso conlleva otras tentaciones”.

El amigo de Presley Gerber destacó cómo fue que creció.
El amigo de Presley Gerber destacó cómo fue que creció.

La familia Gerber-Crawford pidió privacidad después del fallecimiento. Un representante declaró a Page Six que sus integrantes atraviesan “un momento muy difícil y doloroso”.

La investigación sobre su fallecimiento continúa y la determinación oficial de la causa de muerte dependerá de los estudios solicitados por las autoridades forenses.

Temas Relacionados

Presley GerberCindy Crawfordentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

La actriz prestará su voz al emblemático león en la nueva adaptación de ‘El sobrino del mago’, dirigida por Greta Gerwig

Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Un trabajador dormido frente a los controles de una planta atómica selló el inesperado ida y vuelta entre dos emblemas televisivos de los años 90. Aunque duró solo unos segundos, fue suficiente para completar un intercambio que había comenzado un año antes

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Polémica en torno a Orlando Bloom por su escena de trío con las hermanas Mara en nueva película

El actor explicó en el Festival de San Sebastián que buscó retratar con sinceridad a un hombre dividido entre dos gemelas

Polémica en torno a Orlando Bloom por su escena de trío con las hermanas Mara en nueva película

La autopsia de Presley Gerber revela nuevos detalles de la investigación: esto se sabe de su muerte hasta el momento

El modelo de 27 años fue hallado sin vida el domingo en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California

La autopsia de Presley Gerber revela nuevos detalles de la investigación: esto se sabe de su muerte hasta el momento

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

El hijo de Cindy Crawford explicó los beneficios y riesgos del compuesto, semanas antes de fallecer a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

DEPORTES

Conmoción en el deporte: una atleta de 30 años murió tras caer de una montaña

Conmoción en el deporte: una atleta de 30 años murió tras caer de una montaña

La burla del Atlético de Madrid a Mourinho tras su reclamo contra el arbitraje en la derrota del Real Madrid en el derbi

El guiño de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en plena carrera por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Messi

Los elogios de una estrella de la Fiorentina a Mastantuono: “Realiza pases que no veíamos desde hace 10 años”

Fue campeón del mundo y medallista olímpico con Armenia y ahora ganó el oro para Argentina en los Juegos Suramericanos

TELESHOW

Sofía Gonet habló tras la amenaza de muerte a Homero Pettinato: “Me viene acosando desde hace diez años”

Sofía Gonet habló tras la amenaza de muerte a Homero Pettinato: “Me viene acosando desde hace diez años”

El emotivo recuerdo de Puli Demaría por los diez años de la muerte de su exmarido: “Nuestros hijos se hicieron hombres”

Mariana Nannis, siempre polémica, defendió a Charlotte Caniggia y cuestionó el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano

Luciana Geuna se despidió de la pantalla de TN: “Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos”

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

La detención de un padre cubano deja a su hija de 14 años desamparada en Florida

La Hemeroteca Nacional de Guatemala: Una colección con más de dos siglos de noticias y debates

República Dominicana prevé exportar tierras raras en 2028 tras medir y procesar sus reservas

Dictan prisión contra abuela de niño de 10 años que falleció en circunstancias extrañas en Panamá