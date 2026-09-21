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Todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas para los amistosos de la Selección y la despedida de Messi: precios y cómo comprar

El partido ante Benín tendrá capacidad completa en el Estadio Monumental, mientras que los cruces frente a Bolivia y Burkina Faso se disputarán con un aforo reducido al 50% por sanciones de la FIFA

Lionel Messi brilló en el Mundial 20266 y anunció su retiro de la Selección. Jugará su último partido ante Benín, el 6 de octubre en la cancha de River Plate (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Lionel Messi brilló en el Mundial 20266 y anunció su retiro de la Selección. Jugará su último partido ante Benín, el 6 de octubre en la cancha de River Plate (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
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Se viene el adiós de Lionel Messi a la selección argentina. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios y las fechas de venta para los tres amistosos que el equipo disputará tras el Mundial 2026, entre los que se destaca el cruce del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, último partido del capitán con la camiseta albiceleste.

Tras el segundo puesto obtenido en la Copa del Mundo, la Scaloneta volverá a jugar frente a su público en tres presentaciones distintas. El primer amistoso será ante Bolivia, el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los otros dos se disputarán en el Monumental de Núñez: contra Burkina Faso, el 3 de octubre, y frente a Benín, el 6 de ese mes, en el que Messi tendrá su última presentación oficial con el seleccionado nacional.

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Para el partido en Córdoba, la entrada general costará 90.000 pesos, mientras que los menores de entre tres y 10 años pagarán 25.000 pesos. Las plateas tendrán valores de 140.000 pesos en el sector Gasparini y de 170.000 pesos para la platea Ardiles.

En los dos encuentros que se jugarán en Buenos Aires, los valores serán más elevados. Los menores de tres a 10 años pagarán 29.000 pesos. Las plateas altas Sívori y Centenario costarán 180.000 pesos, y sus sectores medios llegarán a 320.000 pesos, el mismo valor que las plateas altas San Martín y Belgrano. Las localidades más costosas serán las plateas bajas San Martín y Belgrano, con un valor de 450.000 pesos, y las plateas medias de esos mismos sectores, que alcanzarán los 480.000 pesos. La entrada general se mantiene en 90.000 pesos en los tres partidos, tanto en Córdoba como en las dos citas del Monumental, aunque las diferencias se marcan en las categorías de plateas, donde el techo pasa de 170.000 pesos en el interior del país a 480.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires.

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Esta bandera se le mostró a Messi el 4 de septiembre de 2025 en el Monumental, que fue el último partido oficial de Messi en Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
Esta bandera se le mostró a Messi el 4 de septiembre de 2025 en el Monumental, que fue el último partido oficial de Messi en Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Los tickets para el amistoso ante Bolivia saldrán a la venta este lunes 21 de septiembre a las 14, de manera exclusivamente online a través del sitio de Deportick. Será la primera actuación de la selección argentina después de la final del Mundial 2026.

Para los dos encuentros que se disputarán en el Monumental, contra Burkina Faso y Benín, la venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también a través de esa plataforma digital. La AFA no habilitó puntos de venta física para ninguno de los tres partidos.

Los precios de los tickets se mantienen en función de los últimos amistosos que la Selección había jugado a modo de despedida de su público antes de disputar el Mundial, ambos en el estadio de Boca Juniors. El 27 de marzo, ante Mauritania, asistieron unos 45.760 espectadores y el equipo ganó 2 a 1. Cuatro días después, frente a Zambia, la convocatoria llegó a 50.000 personas y el triunfo fue por 5 a 0.

En esa ocasión, los tickets también se vendieron a través de Deportick, con valores que iban de 90.000 pesos para las ubicaciones generales hasta 490.000 pesos para las plateas preferenciales. La escala completa incluía la entrada de menores a 25.000 pesos, la platea alta K a 150.000 pesos, las plateas altas H, I, J, F y G a 200.000 pesos, la platea baja L a 350.000 pesos, las plateas medias C, D y M a 330.000 pesos, las plateas medias A y B a 350.000 pesos y la preferencial a 490.000 pesos, con una diferencia mínima respecto del techo máximo de los partidos actuales.

Messi, acompañado de su familia, con la Copa Mundial, en uno de los amistosos luego de ganar el título de Qatar 2022 (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Messi, acompañado de su familia, con la Copa Mundial, en uno de los amistosos luego de ganar el título de Qatar 2022 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cabe recordar que la FIFA ordenó a la AFA que dispute con restricción de espectadores los próximos dos encuentros que juegue como local, como consecuencia de distintas sanciones acumuladas durante el desarrollo del Mundial 2026. Los partidos contra Bolivia, en Córdoba, y contra Burkina Faso, en Buenos Aires, se jugarán con un aforo limitado al 50% de la capacidad de cada estadio. Los amistosos servirán para reducir o eliminar las sanciones de varios jugadores que llegan desde la final contra España del Mundial 2026.

El Estadio Mario Alberto Kempes tiene capacidad para unos 57.000 espectadores, mientras que el Monumental de Núñez, que se encuentra en obras de refacción con el objetivo de llegar a los 101.000 espectadores en el futuro, tiene actualmente capacidad para más de 85.000 personas. La despedida de Messi ante Benín, en cambio, se jugará con el estadio a capacidad completa, sin las restricciones que rigen para los otros dos encuentros.

Según informó la AFA en su sitio web, Messi no participará de los dos primeros amistosos. “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”, precisó la entidad, que luego amplió la nómina de futbolistas que se sumarán solo para ese partido con la incorporación de Nicolás Otamendi.

Después de estos tres amistosos, el próximo turno de partidos internacionales se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre de este año, ventana en la que la selección argentina podrá jugar un máximo de dos encuentros. Ya en 2027, mientras se aguarda la confirmación de la fecha de inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, el calendario de la FIFA prevé dos partidos en marzo, dos en junio y cuatro entre septiembre y octubre, además de dos encuentros adicionales a fines de ese año.

La Argentina ya está clasificada de manera directa al Mundial 2030 por su condición de coanfitrión, junto con Uruguay y Paraguay, de los partidos inaugurales de ese torneo, que luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos. Pese a esa clasificación asegurada, es probable que el equipo nacional participe de las Eliminatorias de igual manera para no quedarse sin actividad competitiva. En 2028, además, la Selección disputará la Copa América, en una sede que todavía no fue confirmada.

Precios de las entradas para Argentina vs. Bolivia

- Se venderán a partir del 21 de septiembre a las 14, solo por la web.

POPULAR - $90.000

MENOR A POPULAR (de 3 a 10 años) - $ 25.000

PLATEA GASPARINI - $ 140.000

PLATEA ARDILES - $ 170.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

Precios de las entradas para Argentina vs. Burkina Faso y Benín

- Se venderán a partir del 22 de septiembre a las 18, solo por la web.

POPULAR - $ 90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) - $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario - $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario - $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano - $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano - $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano - $ 480.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

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