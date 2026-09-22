Diego Torres tuvo que frenar su show por un problema técnico y su reacción se volvió viral: “Son cosas que pasan”

Durante una presentación en vivo, el cantante Diego Torres detiene su interpretación al detectar un problema técnico en el teclado

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El recital de Diego Torres en el Hipódromo de La Plata tuvo un imprevisto que alteró uno de los pasajes más íntimos de la noche y pronto circuló en las redes. Mientras el cantante interpretaba una canción acompañado por el piano, advirtió que el instrumento había cambiado de tono y decidió detenerse ante el público. “Acá hay algo, acá vino el enemigo y nos cambió de tono todo”, dijo entre risas, antes de que los técnicos subieran al escenario para revisar el equipo.

El artista había llegado a la ciudad en el marco del ciclo Noches Capitales, con un show que marcó su regreso a La Plata después de siete años. La presentación recorrió distintas etapas de su carrera, desde sus primeros lanzamientos como solista hasta las canciones de Mi Norte & Mi Sur, su más reciente álbum y el nombre de la gira con la que visita distintos puntos del país.

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El inconveniente apareció cuando el intérprete buscaba bajar el ritmo del concierto con un momento al piano. La falla desafinó el instrumento y obligó al músico a interrumpir la interpretación. Lejos de dejar que el silencio dominara la situación, eligió hablar con el público y convertir el desperfecto técnico en una escena distendida.

“Nos olvidamos de meterlo en el taller”, agregó Torres mientras los técnicos intentaban resolver el problema. La frase provocó risas entre los asistentes, que siguieron atentos al escenario durante la breve pausa.

Diego Torres interrumpió una canción al advertir que el piano había cambiado de tono durante su show en La Plata

El desperfecto no pudo solucionarse en ese momento, por lo que el cantante tomó una decisión rápida para continuar con el repertorio. Dejó el piano y se ubicó frente a un teclado para retomar la canción. “Estas son las cosas que pasan”, expresó mientras cambiaba de instrumento, acompañado por los aplausos de los presentes.

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La reacción del público fue inmediata. Los asistentes celebraron el modo en que el artista manejó el momento y acompañaron la transición con aplausos. El episodio, registrado durante el recital, adquirió visibilidad en las redes por la espontaneidad de la frase de Torres y por la forma en la que resolvió la interrupción frente a la audiencia.

El imprevisto quedó incorporado como una de las postales de una noche que tuvo clásicos, momentos de conversación con el público y un repaso por canciones de diferentes épocas. La presentación comenzó con “Mi corazón se fue”, tema incluido en el álbum Distinto, y continuó con piezas de su repertorio que mantienen presencia en sus conciertos.

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Luego de la apertura, Torres avanzó con “El mundo sigue” y “Alguien la vio partir”, una canción vinculada a los primeros años de su camino como solista. Sobre el escenario estuvo acompañado por una banda que sostuvo los distintos climas del concierto, desde los tramos de mayor ritmo hasta las partes más calmas.

“Acá vino el enemigo”, bromeó Diego Torres ante el público cuando detectó la desafinación del instrumento

También sonaron “Usted”, “Sueños” y “Guapa”. El público respondió con coros, baile y aplausos a lo largo del show, que tuvo una selección centrada en las canciones más conocidas del artista. Cada tema funcionó como una escala en un recorrido que incluyó discos publicados en diferentes momentos de su carrera.

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Antes de interpretar “Color esperanza”, una de las composiciones más asociadas a su trayectoria, Diego se tomó unos minutos para hablar sobre el lazo que construyó con sus canciones a través de los años. El tema ocupa un lugar habitual dentro de sus recitales y volvió a generar una respuesta conjunta de los asistentes.

La noche también abrió espacio para el presente musical del cantante. Torres interpretó “Mi Norte & Mi Sur”, la canción que da título a su último álbum y a la gira actual. De ese modo, el concierto combinó los temas que forman parte de su repertorio histórico con el material más reciente.

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El incidente con el teclado no modificó el desarrollo del espectáculo. Tras el cambio de instrumento, Torres siguió con la lista prevista y mantuvo el intercambio con el público. La escena dejó una de las imágenes más comentadas del show: un músico frente a una falla técnica, una frase sobre “el enemigo” y una audiencia que respondió con humor y aplausos.