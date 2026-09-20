Es hija de un famoso arquero y una conductora y brilló arriba de la tabla de surf en su debut en los Juegos Suramericanos

La deportista argentina Isabella Assmann comenzó con buen pie en los Juegos Suramericanos

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El estreno de Isabella Assmann fue una de las buenas noticias que dejó la presentación del surf para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La joven de tan solo 14 años hizo su debut en la especialidad de bodyboard, en lo que fue un hito en su carrera. La competencia continental, que tiene a la ciudad de Mar del Plata como subsede para las disciplinas marítimas en la franja de Playa Grande, reúne a las principales promesas y referentes de la región. La representante local compite en el cuadro nacional junto al múltiple campeón argentino Emiliano Tabaré, con la meta de sumar podios para la delegación de Argentina.

En su primera manga, la hija mayor del ex arquero Fabián Assmann y la modelo Melina Pitra, superó a la venezolana Emily Hurtada. Los jueces le dieron 10.67 a la argentina, mientras que su rival obtuvo 4.60. La actividad continuará este lunes 21.

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El camino competitivo de la deportista incluye actuaciones destacadas en el ámbito continental. En mayo de 2025, con 13 años, la especialista obtuvo la medalla de oro en la categoría U18 del Campeonato Sudamericano de Surf de 2025, certamen celebrado en las olas de Chicama, Perú. Aquella victoria otorgó la primera presea dorada al equipo de la Asociación de Surf Argentina (ASA) en la tabla general de posiciones del torneo.

En abril de este año, la representante argentina revalidó su nivel al adjudicarse la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2026 en Panamá, una cita que consolidó su lugar dentro del recambio generacional de la disciplina. Sus constantes apariciones en los circuitos de la ASA en categorías juveniles la posicionaron como una de las figuras con mayor proyección técnica en el bodyboard femenino del país.

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Isabella e Indiana Assmann, posan en la playa con Melina Pitra y Fabián Assmann, sus papás

Nacida el 17 de noviembre de 2011, la deportista es hija del ex arquero de Independiente y Aldosivi, Fabián Assmann, y de la modelo y conductora Melina Pitra. El vínculo de la familia con el mar comenzó a afianzarse cuando el ex futbolista se incorporó al club marplatense, momento en el cual decidieron fijar residencia en la ciudad balnearia. A partir de esa mudanza, la práctica de actividades marítimas se transformó en una rutina compartida, donde también su hermana menor, Indiana Assmann, comenzó a competir en categorías infantiles de surf.

A los 14 años de edad, el entrenamiento diario en los balnearios marplatenses permitió a la atleta perfeccionar maniobras en olas de diversa intensidad. Su convocatoria al equipo nacional para el certamen de Santa Fe 2026 responde a una progresión constante en torneos oficiales, que la ubica entre las competidoras de referencia en la modalidad de bodyboard dentro del circuito sudamericano.

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La historia entre Melina Pitra y Fabián Assmann se consolidó con un bajo perfil. La modelo y el exarquero construyeron una familia, tuvieron dos hijas y atravesaron distintos cambios de ciudad y de país por la carrera deportiva de él.

La relación comenzó a aparecer en los medios en 2009, cuando Pitra y Assmann asistieron juntos a eventos y confirmaron su vínculo ante la prensa. En marzo de ese año, una crónica de La Capital informó que la pareja ya no ocultaba el noviazgo y se mostraba en público. En aquel período, Pitra era una figura habitual de la televisión y las revistas de espectáculos. Había participado de Gran Hermano Famosos en 2007 y trabajaba como modelo y panelista. Assmann, por su parte, atravesaba una etapa de crecimiento como arquero surgido de Independiente.

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El noviazgo avanzó con rapidez. Pitra acompañó a Assmann a España cuando el arquero se incorporó a Las Palmas, una decisión que implicó un cambio en su rutina profesional y mediática. La propia modelo explicó años después que identificó pronto la importancia de ese vínculo. “A poco de conocerlo me di cuenta que era el hombre de mi vida y quise dejar todo de lado para formar una familia con él”, afirmó en una entrevista.

La pareja se casó en 2009 y, desde entonces, la actividad futbolística de Assmann ordenó buena parte de sus mudanzas. Después de la experiencia en España, el arquero también jugó en México. Pitra redujo su presencia en televisión y priorizó la convivencia con su marido y el proyecto familiar. El matrimonio tuvo dos hijas, Isabella (2011) e Indiana (2015), quienes pasaron a ocupar el centro de la vida cotidiana de la pareja.

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Las hermanas comenzaron a surfear cuando el arquero pasó por Aldosivi de Mar del Plata

Tras sus etapas en el exterior, la familia regresó a la Argentina. Assmann continuó su carrera en clubes como Quilmes, Vélez, Agropecuario y Aldosivi. Su paso por el equipo marplatense llevó al matrimonio a establecerse en Mar del Plata. La ciudad modificó los hábitos de la pareja. Pitra incorporó el surf a su rutina y compartió esa actividad con su familia. En los últimos años, mantuvo un perfil más bajo que durante su período de mayor presencia en los medios, aunque conserva actividad en redes sociales.

Assmann, retirado de la actividad profesional, siguió ligado al fútbol como integrante del cuerpo técnico de las divisiones juveniles de Aldosivi. Así, la pareja pasó de los primeros años de exposición pública a una vida centrada en la crianza de sus hijas y las actividades familiares. Y ahora, son los máximos hinchas de su hija en el surf.

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