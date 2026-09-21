‘Escape from Playtime’ lleva a los Smiling Critters al terror cooperativo en PC

Escape From Playtime presenta su tráiler.

Guardar

Mob Entertainment lanzará Escape from Playtime, el spin-off cooperativo de terror de Poppy Playtime, el 21 de octubre de 2026 en PC a través de Steam. El estreno será mediante acceso anticipado, un formato que permite jugar una versión todavía en desarrollo mientras sus responsables incorporan contenido y ajustes a partir de los comentarios de la comunidad.

Una precuela protagonizada por juguetes

La historia transcurre antes de los acontecimientos del primer capítulo de Poppy Playtime. En lugar de controlar a un humano atrapado en la fábrica, los jugadores asumirán el papel de los Smiling Critters, los juguetes presentados en Poppy Playtime: Capítulo 3.

PUBLICIDAD

Escape from Playtime podrá jugarse en solitario o en grupos de hasta cuatro participantes. La misión será explorar distintas áreas de las instalaciones abandonadas de Playtime Co., recoger materiales y regresar con vida. Una voz misteriosa guiará a los personajes y les pedirá recursos para construir un supuesto hogar destinado a los juguetes que demuestren su lealtad y utilidad.

El recorrido estará ocupado por creaciones rechazadas de Playtime Co. que perseguirán al grupo. Cada equipo tendrá que decidir cuándo avanzar unido, cuándo dividirse para cubrir más terreno y cuándo esconderse o retirarse. Los objetivos incluirán resolver acertijos, descubrir pistas, buscar herramientas, crear distracciones y encontrar rutas alternativas.

PUBLICIDAD

La promesa de escape planteada por la voz será el motor de las expediciones, aunque los jugadores desconocerán sus verdaderas intenciones. Para completar cada salida deberán cumplir sus instrucciones sin atraer a los robots y demás criaturas que recorren la fábrica.

Una fábrica diferente en cada partida

Las aulas, los almacenes, los laboratorios y los pasillos cambiarán de distribución entre intentos mediante generación procedimental. Este sistema reorganiza automáticamente partes del escenario, por lo que las rutas, los peligros y la ubicación de ciertos recursos no serán idénticos en todas las partidas.

PUBLICIDAD

La variación impedirá depender de un único camino aprendido de memoria. El grupo tendrá que observar el entorno, localizar nuevas salidas y adaptar su estrategia según la estructura disponible. Separarse puede acelerar la recolección de materiales, pero también dejará a cada integrante más expuesto ante los enemigos.

La comunicación tendrá consecuencias directas. Escape from Playtime utilizará chat de voz por proximidad: los participantes escucharán con mayor claridad a quienes estén cerca dentro del escenario, pero hablar demasiado o levantar la voz podrá revelar su posición a las criaturas. Coordinarse exigirá decidir qué información compartir y en qué momento guardar silencio.

PUBLICIDAD

Otra mecánica será Mini Mode, que aprovechará el tamaño reducido de los Smiling Critters. Esta modalidad permitirá arrastrarse, saltar y trepar para atravesar rincones de la fábrica que no eran accesibles desde la perspectiva habitual de la saga. Esas habilidades servirán para buscar recursos, evadir perseguidores y abrir recorridos alternativos.

Escape from Playtime, de Mob Entertainment

El contenido del acceso anticipado

La primera versión incluirá los ocho Smiling Critters como personajes jugables, una zona inicial y una selección limitada de enemigos. Mob Entertainment planea sumar áreas, criaturas, personajes y funciones durante el acceso anticipado, con cambios definidos en parte por las opiniones de quienes participen en esta etapa.

PUBLICIDAD

El proyecto fue anunciado durante Gamescom en agosto de 2026 y llegará dos meses después, pocos días antes de Halloween. Steam ya permite añadirlo a la lista de deseos, aunque las fuentes disponibles no detallan su precio ni cuánto tiempo permanecerá en acceso anticipado.

Escape from Playtime es uno de los proyectos derivados de Poppy Playtime. Mob Entertainment firmó en 2024 un acuerdo con Legendary Pictures para desarrollar una película basada en los videojuegos, mientras que McFarlane Toys cuenta con una línea de figuras de acción de la franquicia.

PUBLICIDAD

La prioridad inmediata estará en la versión de Steam: desde el 21 de octubre, los jugadores podrán probar la zona inicial y los ocho Smiling Critters mientras Mob Entertainment prepara las siguientes áreas, criaturas y funciones.