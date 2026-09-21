Bungie promete nuevas historias de Destiny y más supervivencia en Marathon

22/05/2026 Destiny 2. POLITICA BUNGIE

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Bungie anunció que restaurará contenido eliminado de Destiny 2, desarrollará nuevas historias de Destiny y transformará Marathon en una experiencia de supervivencia más amplia. El plan fue presentado por Poria Torkan, nuevo jefe del estudio, y Josh Deane, jefe de producto y director general de Marathon, después de los despidos anunciados en junio bajo la órbita de Sony.

Destiny volverá a abrir su contenido archivado

Bungie reconoció en su comunicado que durante los últimos años perdió de vista a su comunidad y tomó decisiones que dañaron la relación con los jugadores. El estudio admitió que perdió confianza, empleados y claridad sobre sus prioridades, y evitó pedir que el público crea en sus promesas de inmediato.

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Según el nuevo equipo directivo, esa confianza dependerá de la calidad de los juegos, de las decisiones concretas y de una comunicación más constante cuando cambien los planes. El estudio también modificará su organización interna: reducirá iniciativas que compitan entre sí, entregará más capacidad de decisión a los equipos de desarrollo y dará mayor peso a la satisfacción de los jugadores al medir resultados.

La primera medida concreta afectará a Destiny 2. Bungie trabaja para recuperar campañas, destinos e incursiones que fueron retirados y que actualmente no pueden jugarse. El contenido restaurado estará disponible para todos los usuarios, aunque todavía no existe una fecha para su regreso.

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El proceso requiere más trabajo que recuperar archivos antiguos. Desde el lanzamiento de Destiny 2: Más allá de la luz, el juego recibió cambios técnicos y de diseño que obligan a actualizar la iluminación, los encuentros, los enemigos y otros sistemas de las zonas archivadas. El objetivo es que esas actividades funcionen con los estándares actuales de estabilidad y jugabilidad.

Bungie tomó esta decisión después de la reacción provocada por el anuncio de que Monumento de Triunfo sería la última actualización de Destiny 2. El estudio asegura que la franquicia continúa y que tiene más historias y juegos en preparación, aunque sus equipos recibirán el tiempo necesario para desarrollarlos. Habrá más detalles sobre la restauración durante los próximos meses.

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Marathon buscará más jugadores con otra estructura

Marathon también cambiará después de no alcanzar la cantidad de jugadores que Bungie esperaba. El estudio señaló que la recepción de la crítica fue positiva y que parte del público conectó con su propuesta, pero ese interés no se tradujo en el alcance previsto.

El proyecto dejará de estar limitado por la estructura tradicional de un shooter de extracción, género en el que los jugadores entran a una zona, reúnen recursos y deben escapar sin perder el botín. Bungie quiere convertirlo en una experiencia de supervivencia más profunda, con mayor libertad para decidir cómo recorrer y enfrentar su entorno alienígena.

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Durante el resto de su primer año, hasta marzo de 2027, el equipo reforzará el combate, el diseño del mundo y la tensión competitiva. También incorporará más formas de jugar, entre ellas opciones cooperativas, competitivas y PvPvE. Esta última modalidad mezcla enfrentamientos entre jugadores con amenazas controladas por el propio juego dentro de una misma partida.

Bungie aclaró que Marathon nunca fue diseñado para sustituir a Destiny. Los dos proyectos tendrán funciones diferentes dentro del catálogo, aunque ambos deberán ajustarse a una estructura de producción que el estudio describe como más realista y sostenible. Esta misma semana se conocerán detalles de la gran actualización prevista para diciembre y del parche de octubre.

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Marathon, de Bungie

Un plan marcado por los despidos y la pérdida de confianza

El comunicado llega después de una etapa de fuertes recortes. En junio se anunciaron despidos que afectaron a la mayoría del equipo de Destiny y a parte del personal de Marathon. Las fuentes señalan que la reducción habría alcanzado cerca de la mitad del estudio. En septiembre, Bungie también puso en alquiler sus grandes oficinas de Bellevue, Washington, aunque mantendrá operaciones en esa ciudad.

Torkan y Deane definieron cuatro prioridades para la nueva etapa: dar a Destiny una base más sólida a largo plazo, hacer evolucionar Marathon, explicar mejor las decisiones de desarrollo y mantener una comunicación coherente cuando los calendarios o proyectos sufran modificaciones.

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El estudio sostiene que buscar estabilidad no implica reducir la ambición de sus juegos, sino ajustar las ideas a sus recursos actuales y concentrarse en lo que los jugadores esperan. Esa declaración queda atravesada por una tensión concreta: Bungie promete recuperar contenido, crear historias y ampliar Marathon después de reducir de forma considerable los equipos responsables de esos proyectos.

Los responsables tampoco ofrecieron calendarios para las nuevas entregas de Destiny. La información inmediata llegará primero por Marathon, con la presentación de su actualización de diciembre, mientras que los detalles sobre las campañas, destinos e incursiones restauradas de Destiny 2 serán publicados en los próximos meses.

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