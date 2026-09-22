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Hallaron muertos a 10 leones en una reserva de Tanzania declarada Patrimonio de la Unesco y sospechan que fueron envenenados

La autoridad del área protegida descubrió los restos el 18 de septiembre en Ndutu y abrió peritajes para determinar si una sustancia tóxica causó los decesos y si hubo participación humana

La Autoridad de la Zona de Conservación de Ngorongoro localizó los cadáveres el 18 de septiembre en el norte tanzano y ordenó peritajes (Europa Press)
La Autoridad de la Zona de Conservación de Ngorongoro localizó los cadáveres el 18 de septiembre en el norte tanzano y ordenó peritajes (Europa Press)
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Diez leones fueron encontrados sin vida el 18 de septiembre en el sector de Ndutu, dentro de la Zona de Conservación de Ngorongoro, en el norte de Tanzania. Las primeras evaluaciones indican que los ejemplares pudieron ingerir veneno, según informó la agencia Associated Press.

La Autoridad de la Zona de Conservación de Ngorongoro (NCAA) abrió una pesquisa técnica para determinar qué provocó las muertes y si existió intervención humana. El hecho ocurrió en un sitio protegido que integra la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y alberga algunas de las especies más amenazadas del continente africano.

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Los cuerpos aparecieron en Ndutu y la causa oficial aún no está confirmada

Los cadáveres fueron hallados el viernes pasado en la circunscripción de Endulen, según un comunicado de la NCAA citado por AP. La institución no difundió las edades ni el sexo de los felinos, y tampoco precisó qué sustancia pudo estar vinculada con el episodio.

El organismo gestor del área protegida analiza los restos de los felinos y el entorno del hallazgo (AP Foto/Mosa'ab Elshamy, Archivo)
El organismo gestor del área protegida analiza los restos de los felinos y el entorno del hallazgo (AP Foto/Mosa'ab Elshamy, Archivo)

Los primeros indicios apuntan a la ingestión de un producto tóxico, aunque esa valoración no constituye una conclusión definitiva. Los especialistas deben analizar los restos y el entorno del hallazgo para establecer la causa real de los decesos con respaldo técnico.

Los equipos de la NCAA trabajan para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a quienes pudieran estar involucrados. Por el momento, la autoridad no presentó una hipótesis oficial sobre el origen del tóxico ni sobre un posible motivo detrás de las muertes.

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La muerte simultánea de diez leones puso el foco en los riesgos que enfrentan los grandes depredadores en África Oriental. El uso de sustancias venenosas suele afectar a más de una especie, ya que otros animales pueden alimentarse de los mismos restos contaminados.

El envenenamiento de fauna aparece asociado a conflictos con ganaderos de la región

Parque Nacional Serengeti
La conclusión definitiva dependerá de los estudios sobre los cuerpos y el sitio de Ndutu, donde los especialistas buscan respaldo técnico antes de atribuir responsabilidades

En distintas zonas rurales del este africano, los ataques de depredadores a animales de cría generan tensiones con los dueños de rebaños. Algunos episodios de envenenamiento registrados en la región aparecen vinculados a represalias de pastores, aunque las autoridades no establecieron formalmente esa relación con el caso de Ndutu.

Un antecedente en Tanzania ilustra el alcance que puede tener esa práctica. En 2018, seis leones y 74 buitres murieron tras comer el cadáver de una vaca intoxicada cerca del Parque Nacional de Ruaha, en el centro del país. Ese episodio afectó tanto a depredadores como a aves carroñeras que compartían el mismo alimento.

Ngorongoro reúne fauna silvestre y comunidades de pastores semínomadas masái. En ese territorio conviven leones, elefantes, búfalos y rinocerontes negros, entre otras especies, junto a una población dedicada principalmente a la ganadería. La Unesco señala que el lugar posee valor mundial para la protección de la biodiversidad por la concentración de fauna amenazada y la migración anual de ñus, cebras y gacelas hacia las llanuras del norte.

La convivencia entre vida silvestre y actividades pastoriles exige medidas de gestión constantes para prevenir daños a ambas partes. Esa tensión latente es el telón de fondo de buena parte de los incidentes de envenenamiento que se registran en el este del continente.

Tanzania tiene la mayor población nacional de leones del mundo, aunque la especie sigue en declive

Un león, varias leonas y un cachorro descansan en una roca mientras un grupo de hienas camina por la sabana al atardecer.
La aparición de los cadáveres alarma a Ngorongoro, un sitio de Patrimonio Mundial con fauna amenazada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Investigación de Vida Silvestre de Tanzania calculó en un censo difundido en junio que el país concentra alrededor de 17.200 leones, la cifra nacional más alta del planeta. De ese total, unos 5.844 ejemplares habitan el circuito turístico septentrional, que abarca Ngorongoro, Serengeti, Tarangire y el Lago Manyara.

Pese a esa cifra, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al león como especie vulnerable. El organismo advierte una reducción progresiva de sus números por la pérdida de hábitat, la disminución de presas disponibles y el choque con comunidades ganaderas.

El episodio de Ndutu ocurre en uno de los principales destinos de turismo de fauna de Tanzania. Además de su valor ambiental, los leones figuran entre los animales que más visitantes atraen al norte del país, lo que añade una dimensión económica a la preocupación por su protección.

La muerte de los diez felinos plantea también un desafío para la vigilancia en un área donde las zonas de pastoreo y los desplazamientos de fauna silvestre comparten espacios próximos. La NCAA no informó si reforzará los controles mientras avanza la investigación, ni precisó si encontró otros animales afectados en el perímetro.

Hasta que concluyan los análisis técnicos, las autoridades no confirmaron la sustancia implicada ni atribuyeron responsabilidades. El organismo indicó que dará a conocer los resultados una vez que finalice el proceso de estudio sobre los diez ejemplares hallados en el área protegida.

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