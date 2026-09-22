Comienza la Asamblea General de la ONU: los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, la crisis climática y el avance de la IA

Los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, el avance de la IA y la crisis climática (AP)

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Los líderes mundiales se reúnen esta semana en la ONU bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar, mientras el avance de la inteligencia artificial, el cambio climático y el aumento de los precios suman nuevos desafíos a la agenda internacional.

La reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas comienza este martes con la participación prevista de unos 130 jefes de Estado y de Gobierno, además de decenas de ministros. El encuentro estará marcado por los principales conflictos internacionales y por la cuestión de la capacidad de los gobiernos para contribuir a su resolución.

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La guerra en Irán, el conflicto en Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania ocuparán un lugar central en las discusiones, junto con los enfrentamientos en Sudán, Congo y Myanmar. Los líderes también abordarán los efectos del calentamiento global, las desigualdades dentro de los países y entre ellos y las consecuencias económicas de las rutas marítimas bloqueadas y las interrupciones de las cadenas de suministro.

La inteligencia artificial ganó además un lugar destacado entre las preocupaciones internacionales. El rápido desarrollo de esta tecnología incrementó el debate sobre sus beneficios, sus riesgos y la ausencia de controles de alcance global.

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La ONU incorporó una reunión de alto nivel sobre IA a la agenda del Consejo de Seguridad para el miércoles por la tarde. El organismo ya tenía previsto para esa jornada una reunión sobre Ucrania con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

La ONU incorporó una reunión de alto nivel sobre IA a la agenda del Consejo de Seguridad para el miércoles por la tarde (EFE/Ángel Colmenares)

Días antes de la reunión internacional, los líderes de tres grandes compañías de inteligencia artificial advirtieron sobre el riesgo de que la tecnología quede fuera del control humano y reclamaron una pausa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó esas preocupaciones como “un engaño” y defendió la continuidad de los avances para mantener a Estados Unidos por delante de China.

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Trump será uno de los principales protagonistas de la Asamblea General y hablará este martes, después del discurso inaugural del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente francés, Emmanuel Macron, también intervendrá durante el día. Zelensky y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hablarán el miércoles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto dirigirse a la Asamblea General el jueves. Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, no viajará a Nueva York por segundo año consecutivo debido a la negativa de Estados Unidos a concederle una visa, aunque intervendrá por videoconferencia ese mismo día.

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También habrá ausencias relevantes entre los principales líderes internacionales. El líder del régimen chino, Xi Jinping, se reunirá con Trump en Washington el miércoles, pero no asistirá a la Asamblea General y enviará en su lugar al vicepresidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, tampoco participará, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, canceló su asistencia.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, destacó la importancia de que los líderes respalden a Naciones Unidas como espacio de diálogo en un contexto de creciente polarización. “Creemos en el multilateralismo y creemos que la semana de alto nivel es la ocasión para que los países del mundo reafirmen que prefieren la cooperación y el diálogo a la confrontación”, afirmó.

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El líder del régimen chino, Xi Jinping, se reunirá con Trump en Washington el miércoles, pero no asistirá a la Asamblea General y enviará en su lugar al vicepresidente (AP)

Una ONU bajo presión

La organización afronta además una situación financiera y política compleja. La ONU perdió protagonismo en cuestiones vinculadas con su responsabilidad central de promover la paz y la seguridad internacionales y de contribuir al fin de los principales conflictos de Medio Oriente y Ucrania. A esto se sumaron dificultades financieras derivadas de los atrasos de Estados Unidos en el pago de sus obligaciones.

Richard Gowan, director del programa de asuntos e instituciones globales del International Crisis Group, sostuvo que 2025 fue un año especialmente difícil para Naciones Unidas. Según explicó, un año antes existía la expectativa de que Trump anunciara la salida de Estados Unidos de la organización durante su discurso ante la Asamblea General, algo que finalmente no ocurrió.

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Durante los últimos 12 meses, la ONU enfrentó dificultades financieras que obligaron a reducir operaciones de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria.

En los últimos días, Estados Unidos pagó 725 millones de dólares correspondientes a sus obligaciones con el presupuesto ordinario de Naciones Unidas para este año. El pago permitió que la administración Trump evitara perder su derecho a voto en la Asamblea General y constituyó una señal de que Washington continuará dentro de la organización.

Gowan afirmó que Naciones Unidas ya no está “en caída libre”, aunque consideró que permanece atrapada en una “crisis abierta o permanente”. En una descripción más gráfica, sostuvo: “La ONU puede no estar en cuidados de emergencia como lo estaba el año pasado, pero parece estar atrapada en un centro de traumatología en el futuro previsible”.

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Durante los últimos 12 meses, la ONU enfrentó dificultades financieras que obligaron a reducir operaciones de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria (REUTERS)

El ex subsecretario general de Naciones Unidas Mark Malloch-Brown, miembro del consejo de la United Nations Foundation, señaló: “Aunque el mundo todavía confía en la ONU, el público mundial está ansioso por un cambio”.

La organización también afronta el debate sobre su propia estructura. A sus 81 años, sus principales mecanismos de poder continúan vinculados a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y no reflejan la distribución del poder entre los principales actores globales del siglo XXI.

Los 193 Estados miembros acordaron un amplio paquete de reformas que incluye la actualización de instituciones clave como el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia cuentan con poder de veto. La aplicación de esas reformas, sin embargo, todavía enfrenta obstáculos.

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La sucesión de Guterres también estará presente en las conversaciones diplomáticas. Su segundo mandato de cinco años finalizará el 31 de diciembre y todavía no surgió un sucesor definido.

Para Guterres, esta será la última Asamblea General con líderes mundiales durante su mandato. El secretario general anticipó su discurso la semana pasada al señalar que el poder está cambiando en “una era de profunda incertidumbre”.

“En un momento en que el mundo enfrenta tres amenazas existenciales, la cooperación internacional es más necesaria que nunca”, afirmó.

La sucesión de Guterres también estará presente en las conversaciones diplomáticas. Su segundo mandato de cinco años finalizará el 31 de diciembre y todavía no surgió un sucesor definido (EP)

La agenda también incluirá cuestiones como el aumento del nivel del mar, la financiación de la educación y la igualdad de género. Al margen de las sesiones oficiales, cientos de reuniones se desarrollarán en instalaciones de Naciones Unidas, hoteles, misiones diplomáticas y restaurantes.

(Con información de Associated Press)