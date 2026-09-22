Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En pleno siglo XXI, con el despliegue masivo de herramientas de Inteligencia Artificial como generadores de texto, arte digital y algoritmos que predicen nuestros deseos, el debate global parece obsesionado con una vieja fantasía de la ciencia ficción: ¿llegará el día en que las máquinas cobren conciencia y piensen de forma autónoma? Sin embargo, la advertencia más lúcida sobre este fenómeno no proviene de un laboratorio de Silicon Valley, sino de las páginas de un periódico de finales del siglo pasado.

Sydney J. Harris, uno de los observadores más agudos de la sociedad estadounidense, lo dejó escrito con una contundencia implacable: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”. Para entender el peso de la frase, es necesario rescatar la figura de su autor. Sydney J. Harris (1917–1986) fue un periodista, ensayista y, por encima de todo, un extraordinario aforista norteamericano.

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Aunque nació en Londres, desarrolló toda su vida y su carrera en Chicago. Durante más de cuarenta años, su columna diaria, titulada Strictly Personal, se distribuyó en unos dos cientos periódicos de Estados Unidos y Canadá, convirtiéndolo en una suerte de filósofo de la vida cotidiana para millones de lectores. Al igual que el Sócrates de la antigua Grecia, utilizaba el espacio público —en su caso, las columnas del Chicago Daily News y el Chicago Sun-Times— para interpelar a sus contemporáneos.

"Pieces of Eight", de Sydney J. Harris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pertenecía a la tradición del humanismo secular práctico. Su especialidad era el aforismo: la capacidad de sintetizar dilemas éticos, psicológicos y morales complejísimos en apenas un par de líneas fulminantes. La célebre cita sobre la informática no fue un comentario al pasar. Harris la maduró a lo largo de sus columnas y la inmortalizó en Pieces of Eight, una de sus antologías de ensayos más importantes, publicada en 1982. El contexto: principios de los eclécticos años ochenta.

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Aquella era la época en que las computadoras personales (con el auge de IBM y los primeros modelos de Apple) dejaban de ser exclusivas de la comunidad científica y empezaban a invadir oficinas, escuelas y hogares. El cine de la época reflejaba esa fascinación y paranoia colectiva: películas como Tron (1982) o la posterior Terminator (1984) exploraban los límites de la tecnología. Mientras Hollywood temía una rebelión militar de las máquinas, Harris detectó un peligro subterráneo.

El problema no era el hardware, sino el cambio cultural. La sociedad moderna empezaba a rendirle culto a la optimización extrema, a la estandarización y a la lógica fría y binaria de los procesadores de datos. Dentro de la obra de Harris, Pieces of Eight ocupa un lugar central porque funciona como un balance de sus preocupaciones maduras. El libro recopila sus textos más punzantes sobre la educación, la política y la deshumanización, y dice que el verdadero progreso se mide por el desarrollo del pensamiento crítico.

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Sydney J. Harris nació el 14 de septiembre de 1917 en Londres, Inglaterra, pero a los cinco años se mudó con su familia a Chicago, ciudad que adoptaría como su hogar y escenario de toda su carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el ser humano renuncia a la complejidad ética para abrazar respuestas mecánicas de “correcto o incorrecto”, cuando prefiere la comodidad del automatismo a la dificultad de pensar por sí mismo, o cuando mide el éxito de su vida basándose únicamente en métricas de productividad, está cumpliendo la profecía de Harris: se está transformando, voluntariamente, en una computadora. Hoy, a más de cuatro décadas de Pieces of Eight, la advertencia de Sydney J. Harris se volvió urgente.

¿Quién es Sydney J. Harris?

Sydney J. Harris nació el 14 de septiembre de 1917 en Londres, Inglaterra, pero a los cinco años se mudó con su familia a Chicago, ciudad que adoptaría como su hogar y escenario de toda su carrera. Desde joven demostró una fuerte inclinación por las letras; estudió en la Universidad de Chicago y rápidamente se volcó al periodismo. Su gran consagración llegó en 1941 cuando comenzó a escribir Strictly Personal, una columna diaria en el Chicago Daily News, y luego en el Chicago Sun-Times.

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A lo largo de su vida, combinó su trabajo en la prensa con la docencia universitaria y su rol como crítico teatral, ganándose el respeto de sus colegas y el afecto de millones de lectores. Su vasta producción quedó plasmada en once libros que recopilaban sus ensayos y aforismos, entre los que destacan Majority of One (1957), On the Contrary (1964) y el consagrado Pieces of Eight (1982). Falleció el 8 de diciembre de 1986, a los 69 años, en Chicago, tras complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca.