Deportes

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, recibió un posible asesoramiento para manejar sus finanzas

Juan Pablo Zuluaga, a través de la página de contenido digital económico “Mis Propias Finanzas”, le recomendó al volante colombiano ocho pasos para administrar su economía

James Rodríguez recibió una posible asesoría para administrar su economía por Mis Propias Finanzas - crédito @jamesrodriguez10-@mispropiasfinanzas-@nacionaloficial/Instagram
James Rodríguez recibió una posible asesoría para administrar su economía por Mis Propias Finanzas - crédito @jamesrodriguez10-@mispropiasfinanzas-@nacionaloficial/Instagram
Guardar

James Rodríguez recibió una propuesta pública de acompañamiento financiero de Juan Pablo Zuluaga, creador de la página de contenido económico Mis Propias Finanzas, que acumula más de un millón de seguidores, solo en instagram. En una publicación difundida el 19 de septiembre, Zuluaga expuso ocho recomendaciones para que el mediocampista de Atlético Nacional administre sus recursos durante la etapa final de su carrera y después de su retiro.

El creador de contenido partió de una cifra que circula en buscadores: un patrimonio estimado de USD 80 millones para el jugador colombiano. Sin embargo, ese monto no cuenta con respaldo público de James, Zuluaga lo utilizó como referencia para plantear la necesidad de planificación entre deportistas con ingresos elevados.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Rodríguez regresó al fútbol profesional colombiano en el más reciente mercado de pases, en julio de 2026, para jugar con Atlético Nacional, equipo con el cual ya debutó en la Liga BetPlay 2026-II, ante Internacional de Bogotá, el pasado 16 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.

Esta es la publicación en la que Juan Pablo Zuluaga, de Mis Propias Finanzas, le da una recomendación de ocho pasos a James Rodríguez para manejar sus finanzas - crédito @mispropiasfinanzas/Instagram
Esta es la publicación en la que Juan Pablo Zuluaga, de Mis Propias Finanzas, le da una recomendación de ocho pasos a James Rodríguez para manejar sus finanzas - crédito @mispropiasfinanzas/Instagram

El diagnóstico económico comenzaría por las metas y las cuentas

Zuluaga propuso una hoja de ruta compuesta por ocho puntos. Estos son los planteamientos que dirigió de forma hipotética al ex capitán de la selección Colombia:

  1. Definir una meta futura. El primer paso consiste en establecer qué espera hacer el jugador cuando termine su carrera. “¿Cuál es tu meta a futuro? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las metas?”, preguntó Zuluaga. Para él, la planificación debe partir del propósito que tendrá el dinero cuando el futbolista deje la actividad profesional.
  2. Elaborar un presupuesto y revisar el patrimonio. La segunda recomendación es conocer con precisión los ingresos, gastos, activos y deudas. “Uno tiene que saber exactamente cuánto me estoy ganando, cuánto estoy gastando, cuánto tengo, cuánto debo”, afirmó. El diagnóstico permitiría definir el plan financiero posterior.
  3. Ahorrar y eliminar deudas. Zuluaga sugirió separar una porción del salario cada mes de forma automática. También propuso cancelar las deudas antes de comenzar a invertir. “El ahorro en sí es una educación, es una disciplina”, señaló al citar al empresario estadounidense Charlie Munger.
James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Las inversiones requerirían formación y una estrategia tributaria

  1. Conocer las alternativas de inversión. El asesor propuso una explicación sobre acciones, fondos cotizados en bolsa, bienes raíces, deuda privada, fondos de capital privado, activos alternativos y criptomonedas. La intención sería que James entienda “cómo se construye un portafolio de inversión”, incluso si delega las decisiones operativas en especialistas.
  2. Diseñar una estrategia de impuestos. Zuluaga calificó este punto como importante para que el jugador no pague una suma mayor o menor a la que le corresponde. “Muchas veces las inversiones sufren un montón porque no tenemos una estrategia tributaria clara”, sostuvo. También planteó la intervención de un asesor tributario que evalúe cuál estructura resulta más conveniente.
  3. Revisar los seguros disponibles. El sexto eje incluye pólizas de vida, salud y educación, tanto para el jugador como para su familia. “Los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos, a necesitarlos y no tenerlos”, expresó. A su juicio, estos instrumentos aportan tranquilidad, más allá de su rendimiento económico.
  4. Planear la pensión. Zuluaga preguntó si James cotiza para su jubilación y cómo complementaría sus ingresos futuros. “Uno cree que nunca se va a pensionar hasta que llega ese momento”, indicó. La propuesta incluye revisar fondos públicos o privados y mecanismos adicionales de ahorro.
  5. Definir para qué se quiere el dinero. El último punto, que Zuluaga consideró el más importante, plantea una discusión sobre familia, experiencias, tiempo y filantropía. “¿Para qué realmente estamos haciendo todo esto?”, preguntó. Según expuso, una situación económica organizada también puede permitir que una persona destine parte de sus recursos a causas sociales.
Esta es la página de Mis Propias Finanzas, que habla de economía y le hizo una recomendación, en ese ámbito, a James Rodríguez - crédito @mispropiasfinanzas/Instagram
Esta es la página de Mis Propias Finanzas, que habla de economía y le hizo una recomendación, en ese ámbito, a James Rodríguez - crédito @mispropiasfinanzas/Instagram

Temas Relacionados

James RodríguezAtlético NacionalMis Propias FinanzasSalarioColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tatiana Calderón, piloto colombiana, se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de la Nascar Brasil

Calderón selló el triunfo en la segunda carrera de Curvelo, superó a Felipe Malinowski por 0s527 y entró a los playoffs de la temporada 2026

Tatiana Calderón, piloto colombiana, se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de la Nascar Brasil

Marcelo Gallardo, técnico argentino, quería dirigir a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Gallardo fue oficializado como nuevo entrenador de Ecuador, el jueves 17 de septiembre

Marcelo Gallardo, técnico argentino, quería dirigir a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Prensa y creadores de contenido de Nigeria lanzaron duros comentarios contra la selección Colombia femenina tras clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20

La Tricolor ganó 1-0 ante el equipo nigeriano con la anotación de Valerin Loboa al minuto 90+3, y disputará con Corea del Norte el acceso a la final

Prensa y creadores de contenido de Nigeria lanzaron duros comentarios contra la selección Colombia femenina tras clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20

Yoreli Rincón envió mensaje a la selección Colombia tras histórica clasificación a semifinales del Mundial Femenino Sub-20

La última vez que la Tricolor llegó a una semifinal en una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA fue en 2010 con figuras como Natalia Gaitán, Daniela Montoya, Catalina Usme y Lady Andrade

Yoreli Rincón envió mensaje a la selección Colombia tras histórica clasificación a semifinales del Mundial Femenino Sub-20

David Alonso subió por cuarta vez al podio en el campeonato de Moto2 y se ubicó en la general: así fue la carrera del colombiano en Austria

En la temporada 2026, el piloto ha estado en el podio en el GP de Aragón como tercero; fue segundo en el GP de República Checa y se llevó la victoria en el GP de Países Bajos

David Alonso subió por cuarta vez al podio en el campeonato de Moto2 y se ubicó en la general: así fue la carrera del colombiano en Austria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Deportes

Junior de Barranquilla ganó su primer partido en la Liga BetPlay 2026-II, al golear 4-1 a Fortaleza: así fueron las anotaciones

Junior de Barranquilla ganó su primer partido en la Liga BetPlay 2026-II, al golear 4-1 a Fortaleza: así fueron las anotaciones

Tatiana Calderón, piloto colombiana, se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de la Nascar Brasil

Marcelo Gallardo, técnico argentino, quería dirigir a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Prensa y creadores de contenido de Nigeria lanzaron duros comentarios contra la selección Colombia femenina tras clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA