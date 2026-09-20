James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, recibió un posible asesoramiento para manejar sus finanzas

James Rodríguez recibió una posible asesoría para administrar su economía por Mis Propias Finanzas - crédito @jamesrodriguez10-@mispropiasfinanzas-@nacionaloficial/Instagram

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James Rodríguez recibió una propuesta pública de acompañamiento financiero de Juan Pablo Zuluaga, creador de la página de contenido económico Mis Propias Finanzas, que acumula más de un millón de seguidores, solo en instagram. En una publicación difundida el 19 de septiembre, Zuluaga expuso ocho recomendaciones para que el mediocampista de Atlético Nacional administre sus recursos durante la etapa final de su carrera y después de su retiro.

El creador de contenido partió de una cifra que circula en buscadores: un patrimonio estimado de USD 80 millones para el jugador colombiano. Sin embargo, ese monto no cuenta con respaldo público de James, Zuluaga lo utilizó como referencia para plantear la necesidad de planificación entre deportistas con ingresos elevados.

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Cabe recordar que Rodríguez regresó al fútbol profesional colombiano en el más reciente mercado de pases, en julio de 2026, para jugar con Atlético Nacional, equipo con el cual ya debutó en la Liga BetPlay 2026-II, ante Internacional de Bogotá, el pasado 16 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.

Esta es la publicación en la que Juan Pablo Zuluaga, de Mis Propias Finanzas, le da una recomendación de ocho pasos a James Rodríguez para manejar sus finanzas - crédito @mispropiasfinanzas/Instagram

El diagnóstico económico comenzaría por las metas y las cuentas

Zuluaga propuso una hoja de ruta compuesta por ocho puntos. Estos son los planteamientos que dirigió de forma hipotética al ex capitán de la selección Colombia:

Definir una meta futura. El primer paso consiste en establecer qué espera hacer el jugador cuando termine su carrera. “¿Cuál es tu meta a futuro? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las metas?”, preguntó Zuluaga. Para él, la planificación debe partir del propósito que tendrá el dinero cuando el futbolista deje la actividad profesional. Elaborar un presupuesto y revisar el patrimonio. La segunda recomendación es conocer con precisión los ingresos, gastos, activos y deudas. “Uno tiene que saber exactamente cuánto me estoy ganando, cuánto estoy gastando, cuánto tengo, cuánto debo”, afirmó. El diagnóstico permitiría definir el plan financiero posterior. Ahorrar y eliminar deudas. Zuluaga sugirió separar una porción del salario cada mes de forma automática. También propuso cancelar las deudas antes de comenzar a invertir. “El ahorro en sí es una educación, es una disciplina”, señaló al citar al empresario estadounidense Charlie Munger.

James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Las inversiones requerirían formación y una estrategia tributaria

Conocer las alternativas de inversión. El asesor propuso una explicación sobre acciones, fondos cotizados en bolsa, bienes raíces, deuda privada, fondos de capital privado, activos alternativos y criptomonedas. La intención sería que James entienda “cómo se construye un portafolio de inversión”, incluso si delega las decisiones operativas en especialistas. Diseñar una estrategia de impuestos. Zuluaga calificó este punto como importante para que el jugador no pague una suma mayor o menor a la que le corresponde. “Muchas veces las inversiones sufren un montón porque no tenemos una estrategia tributaria clara”, sostuvo. También planteó la intervención de un asesor tributario que evalúe cuál estructura resulta más conveniente. Revisar los seguros disponibles. El sexto eje incluye pólizas de vida, salud y educación, tanto para el jugador como para su familia. “Los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos, a necesitarlos y no tenerlos”, expresó. A su juicio, estos instrumentos aportan tranquilidad, más allá de su rendimiento económico. Planear la pensión. Zuluaga preguntó si James cotiza para su jubilación y cómo complementaría sus ingresos futuros. “Uno cree que nunca se va a pensionar hasta que llega ese momento”, indicó. La propuesta incluye revisar fondos públicos o privados y mecanismos adicionales de ahorro. Definir para qué se quiere el dinero. El último punto, que Zuluaga consideró el más importante, plantea una discusión sobre familia, experiencias, tiempo y filantropía. “¿Para qué realmente estamos haciendo todo esto?”, preguntó. Según expuso, una situación económica organizada también puede permitir que una persona destine parte de sus recursos a causas sociales.

Esta es la página de Mis Propias Finanzas, que habla de economía y le hizo una recomendación, en ese ámbito, a James Rodríguez - crédito @mispropiasfinanzas/Instagram