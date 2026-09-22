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Meses antes de su muerte, Presley Gerber contó cómo enfrentaba sus adicciones con un cóctel de medicamentos

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber había hablado en redes sociales sobre los medicamentos que utilizaba

Presley Gerber
Presley Gerber compartió detalles sobre su tratamiento de salud mental antes de su muerte. (Instagram/@presleygerber)
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Presley Gerber habló públicamente sobre los medicamentos que utilizaba para afrontar distintos problemas de salud mental y consumo de sustancias en los meses previos a su muerte, según publicaciones recuperadas por medios estadounidenses.

El modelo, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, tenía 27 años cuando falleció mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

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En una publicación de Instagram que posteriormente eliminó, compartida el 1 de diciembre de 2025 y citada por Just Jared, Gerber explicó que había atravesado varias pérdidas y que estas experiencias habían influido en su situación personal.

“Aquí les dejo algo claro: la verdad los hará libres (con suerte) jaja. He tenido muchas pérdidas de diferentes tipos últimamente. Eso no es una excusa, pero es la razón, o parte de ella, por la que estoy donde estoy ahora”, escribió.

Presley Gerber señaló que tomaba distintos medicamentos con objetivos específicos. Según explicó, utilizaba Valium, cuyo principio activo es diazepam, para ayudar a controlar la actividad del sistema nervioso central.

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Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
Presley Gerber confesó que tomaba varios medicamentos para controlar sus adicciones. (Instagram/@presleygerber)

Asimismo, consumía buprenorfina para tratar el dolor y los trastornos relacionados con el consumo de opioides, y Xanax, cuyo principio activo es alprazolam, “cuando los ataques de pánico eran realmente muy fuertes”.

El modelo también describió las dificultades que había tenido para gestionar diferentes tratamientos. Aseveró que había consultado a numerosos psiquiatras y recibido distintas opciones de medicamentos dependiendo de los síntomas que presentara.

“Todos los psiquiatras que he tenido —y he tenido como 15— me decían: ‘Aquí tienes 20 medicamentos. Tómate este si te sientes así, tómate este otro según lo necesites’. Y yo pensé: ‘No, no me den tanta libertad. Necesito que me den instrucciones’”, explicó.

Presley también señaló que había reducido drásticamente su consumo de alcohol —ya que este “ya no le beneficiaba”— y que se estaba centrando en rodearse de “buenas influencias” mientras luchaba contra sus problemas de adicción.

“Me crié en Hollywood y hay mucha gente a mi alrededor a la que quiero muchísimo, pero ahora mismo intento no estar cerca de ellos”, indicó.

Presley Gerber se alejó de amistades que consideró poco sanas. (Michael Tyrone Delaney/The New York Times)
Presley Gerber se alejó de amistades que consideró poco sanas. (Michael Tyrone Delaney/The New York Times)

El modelo también habló de la sensación de aislamiento que experimentaba. En su publicación manifestó que esperaba que su experiencia pudiera servir para que otras personas se sintieran acompañadas y entendieran que no eran las únicas que atravesaban dificultades similares.

Durante los meses anteriores a su muerte, Presley Gerber compartió además contenido relacionado con la salud mental en sus redes sociales mediante una serie que denominó “Mental Health Mondays”.

En esas publicaciones abordó distintos aspectos de sus experiencias personales y de su proceso para afrontar el consumo de sustancias.

Según la información difundida por medios estadounidenses, Presley Gerber también había recurrido a tratamientos alternativos.

Entre ellos mencionó la ibogaína, una sustancia psicoactiva derivada de la corteza de una planta originaria de África occidental que ha sido investigada en relación con los trastornos por consumo de opioides.

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
Presley Gerber utilizó tratamientos experimentales para controlar sus adicciones. (AP/Chris Pizzello)

Aunque su uso implica riesgos y no constituye un tratamiento médico convencional aprobado para todas estas condiciones.

Gerber falleció en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Las autoridades informaron que la causa y la forma de su muerte permanecían pendientes de determinación y que se habían solicitado estudios adicionales. Los investigadores tampoco habían señalado indicios de un acto delictivo.

Sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, y su hermana Kaia Gerber confirmaron su fallecimiento y solicitaron privacidad para la familia.

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