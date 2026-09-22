Isack Hadjar volverá a correr en la Fórmula 1 después de perderse tres Grandes Premios por una misteriosa lesión

Isack Hadjar se recuperó de su lesión y tomará su lugar en Red Bull. De esta manera, Liam Lawson regresará a Racing Bulls (REUTERS/Marton Monus)

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Se avecinan cambios en la parrilla de la Fórmula 1 de cara a la próxima carrera. Isack Hadjar volverá a competir con Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán, después de recibir el alta tras la lesión en la muñeca que lo marginó de las tres carreras anteriores del calendario. El francés retomará su lugar junto a Max Verstappen en el Circuito Urbano de Bakú, donde la actividad comenzará este jueves.

Oracle Red Bull Racing confirmó el regreso mediante un comunicado difundido este martes. La escudería indicó que Hadjar completó con éxito su recuperación y que estará disponible para el fin de semana en Azerbaiyán, una cita con un cronograma excepcional: los entrenamientos libres se disputarán el jueves, la clasificación será el viernes y la carrera se celebrará el sábado 26 de septiembre.

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La modificación responde a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán. La Fórmula 1 adelantó todas las sesiones del evento para evitar la coincidencia con esa jornada nacional.

Isack Hadjar sufrió la lesión durante una sesión de entrenamiento físico en el receso de verano europeo. El piloto padeció una fractura en la muñeca, por lo que Red Bull optó por no acelerar su regreso a la pista.

La ausencia lo dejó fuera de los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España. El equipo evaluó su evolución durante las últimas semanas y finalmente consideró que está en condiciones de afrontar las exigencias del trazado callejero de Bakú, uno de los circuitos de mayor velocidad del campeonato y con escaso margen de error por la cercanía de los muros.

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“Estoy muy entusiasmado por volver a mi auto”, afirmó Hadjar, según publicó The Race. El piloto francés remarcó que Bakú requiere una preparación específica desde el inicio del fin de semana. “Es un circuito para el que tienes que estar concentrado desde el primer momento”, señaló.

Hadjar también describió el período fuera de competencia como una experiencia nueva en su trayectoria. “El último mes fue complicado para mí; es la primera vez en mi vida que no compito y es una sensación extraña a la que acostumbrarse”, expresó.

El francés agradeció al director del equipo, Laurent Mekies, y a la estructura de Milton Keynes por no precipitar la decisión. “Era importante no apresurar el proceso y ahora me siento preparado para volver a hacer lo que mejor hago: conducir”, sostuvo.

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La baja de Hadjar abrió una nueva oportunidad para Liam Lawson, quien ocupó su asiento en Red Bull durante las últimas tres pruebas. El neozelandés volverá ahora a Visa Cash App Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda retomará sus funciones como piloto de reserva.

El comunicado de Red Bull destacó la tarea de Lawson durante el período de reemplazo. “El equipo desea agradecer sinceramente a Liam por su profesionalismo, dedicación y arduo trabajo durante las últimas tres carreras”, indicó la escudería.

La formación agregó que el piloto neozelandés asumió el puesto “en circunstancias difíciles”, aportó al trabajo colectivo y consiguió actuaciones que consideró valiosas. Lawson sumó puntos en dos de las tres carreras que disputó con Red Bull, gracias a un séptimo puesto en Zandvoort y un sexto lugar en Madring.

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Su paso por Monza resultó más complejo. Una penalización por cambios en la unidad de potencia lo obligó a largar desde el fondo de la grilla y un toque con el alemán Nico Hülkenberg dañó el alerón delantero de su monoplaza. Ese incidente condicionó sus posibilidades de avanzar durante la prueba italiana.

La sustitución tuvo un interés adicional para Lawson, quien había atravesado un breve y difícil paso por el equipo principal al inicio de la temporada 2025. En aquella ocasión, Red Bull lo apartó después de dos carreras. Esta vez, el piloto pudo completar tres fines de semana consecutivos y mostrar su rendimiento con un auto de la escudería campeona.

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“En general fue bastante positivo”, evaluó Lawson tras su participación en España. “Pude sumar en dos de las tres carreras. Monza fue difícil por todo el desarrollo del fin de semana, la penalización de motor y luego el daño en carrera”.

La vuelta de Hadjar permite a Red Bull recuperar la dupla con la que inició la temporada 2026. Antes de la lesión, el francés había encadenado siete Grandes Premios dentro de los seis primeros puestos.

Dentro de esa serie figuró el podio que obtuvo en el Gran Premio de Mónaco. El resultado quedó momentáneamente fuera de los registros tras una apelación de Alpine relacionada con sanciones a Pierre Gasly, aunque el Tribunal Internacional de Apelación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) restituyó luego la clasificación.

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Hadjar tendrá ahora el desafío de recuperar ritmo competitivo después de más de un mes sin actividad oficial.

El comunicado de Red Bull:

NOTICIAS DEL EQUIPO / 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Oracle Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida a Isack este fin de semana.

Tras recuperarse con éxito de su lesión en la muñeca, Isack volverá a la acción el jueves en el Circuito Urbano de Bakú.

El equipo desea agradecer sinceramente a Liam por su profesionalismo, dedicación y arduo trabajo durante las últimas tres carreras.

Al asumir el puesto en circunstancias difíciles, logró unas actuaciones impresionantes y realizó una valiosa contribución al equipo. Le deseamos todo lo mejor en su regreso a Visa Cash App Racing Bulls.

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