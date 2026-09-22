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Miley Cyrus revela de qué habló con Dolly Parton en su última conversación

La cantante contó que Parton fue una de las personas a las que recurría cuando necesitaba orientación

Dos retratos divididos por una línea vertical, con Dolly Parton a la izquierda y Miley Cyrus a la derecha.
Miley Cyrus explica por qué Dolly Parton fue una figura clave en su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miley Cyrus recordó su última conversación con Dolly Parton, su madrina y una de las figuras más importantes de la música country, quien falleció el mes pasado a los 80 años.

En una entrevista para Apple Music, la cantante habló sobre la relación que mantuvo con Parton y reveló que su último intercambio estuvo relacionado con su décimo álbum de estudio, Bass Persuades.

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“Dolly siempre ha sido la primera persona a la que le envío un vinilo desde que empecé a hacer vinilos, y esta vez le voy a enviar uno porque siempre lo hago”, dijo.

La cantante señaló que había mantenido esa costumbre desde que comenzó a publicar sus discos en ese formato y que tenía previsto enviarle una copia de su nuevo álbum, aunque su última conversación ocurrió antes de que pudiera hacerlo.

Miley Cyrus aseguró que compartía con Dolly Parton sus discos antes de lanzarlo. REUTERS/Mike Blake
Miley Cyrus aseguró que compartía con Dolly Parton sus discos antes de lanzarlo. REUTERS/Mike Blake

“La última vez que hablamos, fue precisamente cuando le conté sobre este disco, porque aunque somos tan diferentes, eso es lo que nos hace perfectas la una para la otra, y ella lo sabía y yo también; es conocida por lo artificial, el pelo, el maquillaje y el espectáculo. Pero hay una parte de ella que atrae a todo el mundo, [que es] lo real y auténtica que es”, indicó.

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Para la intérprete de “Flowers”, esa dualidad también tenía un paralelismo con su propia carrera. La cantante recordó especialmente su etapa como Hannah Montana, el personaje que interpretó durante su paso por Disney Channel y que contribuyó al inicio de su trayectoria musical y actoral.

Miley Cyrus explicó que durante aquellos años aprendió que era posible construir una personalidad artística sin dejar de conservar la identidad propia. La intérprete comparó esa experiencia con la forma en que actualmente utiliza diferentes estilos e imágenes en sus actuaciones.

“Creo que una forma de verlo, de que puedes tener un personaje y seguir siendo quien eres, es porque tenía a Dolly. A veces llamo a lo que hago drag porque la forma en que me presento es la de alguien muy diferente a la persona que alimenta a la tortuga todas las mañanas. Pero, de nuevo, esa persona está dentro de mí. Simplemente la llevo conmigo”, dijo.

Miley Cyrus inicia una nueva etapa de su carrera con un cambio de nombre
Miley Cyrus destaco que no es la misma persona sobre el escenario. (Instagram)

Cyrus también recordó conversaciones que mantuvo con Dolly Parton sobre sus actuaciones. Entre ellas mencionó su tendencia a emocionarse y llorar durante algunos conciertos.

“En mis actuaciones siempre lloro, no puedo evitarlo. ‘End of the World’, empiezo a llorar y ella me vio en [David] Letterman y me dijo: ‘¿Por qué lloras?’. O sea, esa canción trata sobre el fin del mundo y sobre que nunca volveré a ver a mi madre... Ella me dijo: ‘La música es una vía de escape. Déjalos llorar. Tienes que superarlo’. Y yo le dije: ‘Lo sé, pero así soy yo’, y me quiso por eso”, relató.

La cantante también recordó haber llorado mientras interpretaba junto a Parton “I Will Always Love You”, una de las canciones más conocidas de la artista country.

Miley Cyrus explicó que sus lágrimas estaban relacionadas con la importancia que tenían para ella las figuras de generaciones anteriores que habían servido como referentes y apoyo a lo largo de su carrera.

Miley Cyrus recordó haber llorado mientras interpretaba junto a Dolly Parton “I Will Always Love You” Dolly Parton. (Robyn Beck / AFP)
Miley Cyrus recordó haber llorado mientras interpretaba junto a Dolly Parton “I Will Always Love You” Dolly Parton. (Robyn Beck / AFP)

Según la artista, Dolly era una de esas personas a las que recurría cuando necesitaba orientación profesional o personal. La cantante recordó que solía preguntarle qué hacer en determinadas situaciones y que consideraba que sus consejos habían sido acertados.

Tras la muerte de Dolly Parton, Miley Cyrus publicó un mensaje en Instagram en el que recordó a su madrina y destacó la relación que mantuvieron a lo largo de los años. En aquella publicación señaló que algunos de sus momentos más importantes junto a Parton habían ocurrido en privado.

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