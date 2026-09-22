Sharon Stone revela que la gente le tenía miedo después de verla en ‘Basic Instinct’

Sharon Stone recuerda cómo cambió la percepción sobre ella tras Basic Instinct. (StudioCanal/Shutterstock)

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Sharon Stone habló nuevamente sobre el impacto que tuvo en su carrera la interpretación de Catherine Tramell, la escritora vinculada a una serie de asesinatos en Basic Instinct, el thriller dirigido por Paul Verhoeven y estrenado en 1992.

En una entrevista publicada por Variety, la actriz recordó que algunas personas llegaron a sentirse intimidadas por ella después de verla en la película.

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“Lo que hacían era mostrarles la película a los periodistas y después los llevaban a entrevistarme. Estaban aterrorizados, se sentaban frente a mí y entraban en pánico”, relató.

La artista, de 68 años, señaló que esa percepción no desapareció completamente con el paso del tiempo.

“Eso no ha cambiado; la gente sigue temiéndome de una forma u otra. Creo que la idea básica de una mujer que se declara independiente e indomable era, y sigue siendo, una idea aterradora”, dijo.

Sharon Stone aseguró que los periodistas le tenían miedo cuando la entrevistaban.

Basic Instinct, escrita por Joe Eszterhas, tuvo como protagonistas a Stone y Michael Douglas. La historia sigue a Catherine Tramell, una escritora cuya relación con una serie de asesinatos comienza a ser investigada por detectives.

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La película también contó con las actuaciones de George Dzundza, Jeanne Tripplehorn y Wayne Knight.

Una de las escenas más recordadas de la cinta ocurre durante un interrogatorio policial, cuando el personaje de Stone cruza y descruza las piernas mientras responde a las preguntas de los investigadores. La secuencia se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la película y contribuyó a la notoriedad de la actriz.

En una entrevista concedida a Business Insider en octubre de 2025, la famosa recordó específicamente la escena del interrogatorio y explicó que durante el rodaje existieron discusiones en torno a la secuencia.

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La artista señaló entonces que tuvo la posibilidad legal de solicitar que la escena fuera modificada o eliminada. Sin embargo, después de verla desde una perspectiva diferente, decidió mantenerla al considerar que contribuía al resultado de la película.

Sharon Stone estuvo a punto de eliminar esta escena del metraje final.

“Creo firmemente que ninguno de nosotros sabía en ese momento lo que estábamos obteniendo con respecto a esa toma, y ​​cuando Paul [Verhoeven] la consiguió, no quiso perderla y tenía miedo de mostrármela. Y lo entiendo”, dijo.

Y añadió: “Tuve la oportunidad de hacerlo de otra manera, pero no lo hice porque, una vez que tuve la oportunidad de dar un paso atrás, comprendí, como directora, no como la chica de la película, que eso mejoraba la película. Me convirtió en un ícono, pero no me trajo respeto”.

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Durante la entrevista con Variety, se planteó que participar en más comedias podría ayudar a modificar la percepción pública de Sharon Stone como intérprete asociada con personajes oscuros o amenazantes.

La actriz mencionó entonces Irreconcilable Differences, una película de 1984 en la que tuvo un papel diferente al que posteriormente marcaría parte de su carrera.

Stone explicó también que, en algunas situaciones, intenta presentarse directamente ante las personas para reducir la distancia que puede existir entre su imagen pública y su personalidad.

Sharon Stone intenta tener una imagen distinta a que le dan sus personajes. (REUTERS/Manon Cruz)

“También entiendo perfectamente que necesito decir: ‘Hola, soy Sharon. ¿Cómo te llamas?’. Pero no soy yo, ¿verdad? Es muy difícil para la gente entender que soy una artista frágil, de complexión pequeña, delicada, tímida, reservada, solitaria, amable y muy empática”, expresó.

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Basic Instinct tuvo una secuela estrenada en 2006, también protagonizada por Stone. La actriz ha continuado trabajando en cine y televisión y actualmente participa en varios proyectos, entre ellos las próximas comedias In Memoriam, Babies y Speed the Plow.