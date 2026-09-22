La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

El robot y un humano se enfrentaron dentro de una jaula de combate frente a un público espectador

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El creador de contenido estadounidense Frankie LaPenna participó en una exhibición de combate entre un humano y un robot humanoide durante un evento de Robot Entertainment Kombat (REK) en San Francisco, Estados Unidos. El enfrentamiento, difundido en redes sociales, mostró al influencer dentro de una jaula de artes marciales mixtas frente a un modelo EngineAI T800, una máquina de tamaño real diseñada para simular movimientos de lucha.

La secuencia abrió un debate sobre el uso de robots humanoides en espectáculos deportivos y sobre los riesgos que implica el contacto físico entre personas y dispositivos de gran tamaño. Aunque la imagen del robot remitió al personaje de la saga Terminator, los organizadores aclararon que la máquina no tomó decisiones de forma autónoma durante el combate.

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“Primer combate mundial entre un humano y un robot Terminator de 1,80 m. ¿Se acerca el fin? ¿O aún tenemos una oportunidad?”, se preguntó el propio protagonista del video, el cual cosechó más de dos millones de likes y 59 mil comentarios. “¿No teníamos ya como seis películas que explicaban por qué esto es una mala idea?”, bromeó un usuario haciendo referencia a la saga de ciencia ficción. “Este video pasará a la historia como el punto de inflexión”, consideró otro, mientras que un tercero añadió: “Divertido pero también un poco aterrador. De repente, el esqueleto humano parece muy frágil”.

El T800 estuvo bajo el control remoto de un piloto humano, que utilizó un sistema de telepresencia con visor de realidad virtual y sensores corporales. La inteligencia artificial incorporada al equipo tuvo una función limitada: mantuvo el equilibrio, corrigió la postura del robot y permitió que resistiera impactos sin caer.

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Frankie LaPenna se enfrentó a un robot con apariencia de Terminator.

El video de la exhibición muestra a LaPenna con guantes y elementos de protección mientras intenta medir la distancia con el androide. En los primeros segundos, el creador de contenido lanzó golpes hacia el torso metálico de su rival, cuya estructura absorbió los impactos sin registrar movimientos visibles de retroceso.

La situación cambió cuando el robot avanzó sobre el estadounidense. El T800 conectó una patada que envió a LaPenna a la lona y dejó una de las imágenes más compartidas del evento. El combate no tuvo el formato de una pelea profesional, con jueces, puntuación o un reglamento competitivo público, sino que formó parte de una demostración tecnológica y de entretenimiento.

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Según la información difundida alrededor del evento, el modelo utilizado mide cerca de 1,83 metros de altura y pesa unos 75 kilos. Su construcción combina una estructura mecánica expuesta con una cabeza inspirada en la estética de la plícula de ciencia ficción que protagonizó Arnold Schwarzenegger. El valor estimado del equipo ronda los USD 100.000, aunque no se conocieron detalles oficiales sobre el costo específico del robot empleado en San Francisco.

La exhibición también puso en evidencia una diferencia central entre la apariencia de estas máquinas y su funcionamiento real. El robot pudo avanzar, golpear y mantener la postura frente a un adversario humano, pero esos movimientos dependieron de un operador que recibió información en tiempo real y ejecutó las acciones a distancia.

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El creador de contenido Frankie LaPenna se enfrenta al robot humanoide REK durante un combate de exhibición en una jaula de artes marciales.

En el sistema de teleoperación inmersiva, una persona controla la máquina mediante interfaces que trasladan sus movimientos al robot. El operador puede utilizar visores de realidad virtual, mandos y sensores corporales para ejecutar golpes, desplazamientos o cambios de guardia. La computadora a bordo complementa esa conducción con mecanismos de estabilidad que resultan necesarios para evitar caídas.

La capacidad de conservar el equilibrio representa uno de los principales desafíos técnicos para los robots bípedos. A diferencia de una estructura fija o de un vehículo con ruedas, un humanoide debe compensar de forma constante las variaciones de peso, los golpes externos y los movimientos de sus extremidades. En este caso, la asistencia informática permitió que el T800 se mantuviera de pie después de recibir los golpes iniciales de LaPenna.

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El evento también expuso los límites de la propuesta. La potencia de una máquina de decenas de kilos obliga a establecer protocolos de seguridad para evitar lesiones de gravedad. LaPenna utilizó protecciones, aunque el registro audiovisual muestra el impacto de la patada y la caída posterior.

De acuerdo con la información difundida por REK (Robot Entertainment Kombat), la compañía ya realizó 13 veladas de combate robótico en nueve ciudades. Su propuesta combina simulación, control remoto y exhibiciones físicas para entrenar operadores y producir contenidos de entretenimiento. La presencia de un humano dentro del área de combate añadió un elemento que no formaba parte de las presentaciones previas.

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La empresa fue fundada por Cix Liv, un emprendedor vinculado a proyectos de realidad virtual y realidad aumentada. Ese antecedente define la estructura de REK: el operador actúa a distancia, el robot ejecuta físicamente la acción y el público observa un combate en un espacio cerrado similar a una jaula de artes marciales mixtas. No presentan a sus robots como combatientes autónomos.

El robot REK permanece en el centro del cuadrilátero durante un evento de artes marciales mixtas frente al creador de contenido Frankie LaPenna.

El socio tecnológico Reflex Arc describió el sistema como una combinación de órdenes del piloto y movimientos entrenados del robot. Su trabajo incluye la reducción de la latencia de control, el diseño de interfaces para los operadores y las herramientas necesarias para usar las máquinas ante espectadores.

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REK comenzó a organizar peleas en San Francisco en 2025. Durante su primera etapa, los torneos incluyeron robots de menor tamaño. A partir de este año, el proyecto avanzó hacia humanoides de tamaño real, una evolución que elevó la complejidad técnica y los riesgos físicos de los combates.

El modelo de negocio de REK contempla una instancia digital previa al combate físico. La compañía desarrolló un simulador multijugador que reproduce los mandos y la física de las máquinas utilizadas en los eventos presenciales. La propuesta permite que los usuarios practiquen el manejo de robots a distancia y compitan para acceder a oportunidades como pilotos de equipos reales. Reflex Arc informó que el primer fin de semana de campeonato del simulador registró 3.670 partidas y que los ganadores viajaron a San Francisco para participar en REK2, una competencia celebrada el pasado 15 de agosto.

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