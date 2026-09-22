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Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

El Ministerio de Seguridad aplicó una sanción administrativa a Ricardo Alberto B. tras un episodio denunciado durante el cruce de Primera B Nacional ante Atlanta

(REUTERS)
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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso a través de la Resolución 974/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, una restricción de concurrencia administrativa por 48 meses contra Ricardo Alberto B., vocal titular de la Comisión Directiva de Chacarita Juniors, para todo evento deportivo que se realice en el país. La medida se vincula con un incidente ocurrido durante el partido entre el club de San Martín y Atlanta, por el campeonato de Primera B Nacional.

La sanción impide a Ricardo Alberto B. asistir a espectáculos deportivos durante cuatro años y ordena su incorporación al Programa Tribuna Segura, de acuerdo con la información administrativa proporcionada. La disposición se fundamenta en las normas nacionales que regulan la prevención de la violencia y la seguridad en el fútbol.

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El caso se originó el 5 de septiembre, en el estadio de Chacarita Juniors, donde el Ministerio sostiene que el miembro de la comisión directiva agredió a Claudio Ariel S., veedor de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos. Según el documento, el funcionario realizó una denuncia en la Comisaría Sexta de San Martín, correspondiente a la jurisdicción del hecho.

El documento sostiene que Ricardo Alberto B. le dio un golpe de puño en el pómulo derecho, tras lo cual Soldati cayó al suelo y sufrió lesiones.

Los veedores del Ministerio tienen la tarea de observar y registrar las condiciones operativas de los dispositivos de seguridad en los espectáculos. Entre sus funciones figuran la fiscalización de los controles asociados al Programa Tribuna Segura y el seguimiento de los traslados de hinchadas.

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Según la disposición, la sanción rige desde el momento de su dictado. El documento no detalla una fecha de vencimiento concreta, aunque el plazo fijado es de cuatro años desde su entrada en vigencia.

El Ministerio resaltó que Ricardo Alberto B. integra la conducción institucional de Chacarita Juniors como vocal titular para el período 2025-2029.

chacarita vs atlanta
La sanción contra el dirigente de Chacarita Juniors se vincula con el partido ante Atlanta por la Primera B Nacional. (Télam)

En ese marco, el documento califica como incompatible con esas funciones cualquier episodio de violencia física contra un funcionario que cumple tareas oficiales durante un espectáculo deportivo. La decisión no incorpora declaraciones públicas de Ricardo Alberto B. ni una respuesta institucional de Chacarita Juniors sobre la medida.

La Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, interviene en la planificación de estrategias para el control de los operativos en espectáculos futbolísticos y otros eventos masivos. También coordina acciones con fuerzas federales, autoridades locales y organismos del Sistema Federal de Seguridad.

La disposición sostiene que las restricciones de acceso buscan impedir la presencia en los eventos de personas que puedan alterar el orden o afectar las condiciones de seguridad. En el caso de Bruno, el Ministerio consideró pertinente aplicar esa herramienta administrativa y registrarlo en Tribuna Segura.

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