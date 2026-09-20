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Tras el triunfo de Boca y la caída de Argentinos ante Rosario Central, así están las posiciones del Clausura: la lucha por las copas

El Xeneize le ganó 2-0 a San Lorenzo y aprovechó la derrota de Argentinos Juniors para escalar en la Tabla Anual

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana. EFE/ Nathalia Aguilar POOL
En las próximas semanas se definirán los clasificados a las copas internacionales del próximo año (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar)
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La décima fecha del Torneo Clausura inició este viernes con el empate 2-2 entre Defensa y Justicia y Central Córdoba en Santiago del Estero y el triunfo clave de Racing ante Sarmiento de Junín por 3 a 1. Y este domingo hubo duelos que movieron posiciones en las tablas: Boca Juniors le ganó 2-0 a San Lorenzo y aprovechó la derrota de Argentinos Juniors frente a Rosario Central para quedar en el segundo puesto de la Anual.

El sábado, la jornada arrancó con dos empates: el 2-2 entre Gimnasia y Banfield en La Plata y un 0-0 en Mendoza entre el Lobo y Riestra. Sin embargo, en Santa Fe el que festejó fue Independiente ante Unión al dar vuelta el marcador y ganar 2-1. Además, Huracán dio el batacazo y derrotó a River en el Monumental. Y todo se cerró con el triunfazo de Instituto de Córdoba, líder de la Zona A, frente a Talleres.

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El campeonato argentino empieza a entrar en su fase de definición porque restan siete jornadas para conocer cuáles serán la mayoría de los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027, sumado a confirmarse los dos equipos que bajarán a la Primera B Nacional.

Cabe remarcar que de acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Libertadores 2027 accederán los campeones del Torneo Apertura (Belgrano) y Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que ocupan Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez.

En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca Juniors, Instituto de Córdoba, Rosario Central, Gimnasia La Plata, River Plate y Estudiantes de La Plata.

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En la zona baja de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

CENTRAL CÓRDOBA 2-2 DEFENSA Y JUSTICIA

RACING 3-1 SARMIENTO DE JUNÍN

Sábado 19 de septiembre

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 2-2 BANFIELD

GIMNASIA DE MENDOZA 0-0 DEPORTIVO RIESTRA

UNIÓN 1-2 INDEPENDIENTE

RIVER PLATE 1-2 HURACÁN

INSTITUTO 3-1 TALLERES DE CÓRDOBA

Domingo 20 de septiembre

San Lorenzo 0-2 Boca Juniors

Rosario Central 1-0 Argentinos Juniors

Platense 1-1 Newell’s

19:15 - Belgrano vs. Estudiantes (Río Cuarto)

21:30 - Vélez vs. Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

14:30 - Aldosivi vs. Atlético Tucumán

19:00 - Barracas Central vs. Independiente Rivadavia

21:15 - Lanús vs. Estudiantes de La Plata

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