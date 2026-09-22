Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y 6 heridos

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Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas este martes en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, por un ataque ruso con misiles, drones y artillería, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, informó en Telegram que las fuerzas rusas atacaron cuatro distritos de la región. “El enemigo atacó 4 distritos de la región con misiles, drones y artillería”, señaló a las 7:30 hora local (4:30 GMT).

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En Dnipro, los ataques provocaron graves daños en almacenes y una empresa. “En Dnipro, los almacenes y una empresa resultaron gravemente dañados. Dos personas murieron”, indicó Ganzha, quien precisó que otras seis personas resultaron heridas.

Entre los heridos, un hombre de 25 años fue trasladado a un hospital en estado grave. Otros cuatro heridos, hombres de 35, 46 y 47 años y una mujer de 51, fueron ingresados en centros médicos en estado moderado. Un hombre de 57 años recibió atención médica de forma ambulatoria.

Las autoridades también informaron de ataques contra instalaciones industriales en Kryvyi Rig y Pavlograd, dos ciudades de la región de Dnipropetrovsk.

“En Dnipro, los almacenes y una empresa resultaron gravemente dañados”, indicó Ganzha (REUTERS)

Durante los últimos meses, Rusia y Ucrania intensificaron los ataques de largo alcance contra un número creciente de instalaciones civiles, entre ellas fábricas, almacenes e infraestructuras energéticas y portuarias, además de embarcaciones en el mar Negro.

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En este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y mantener reuniones con varios de sus aliados, con quienes buscará apoyo para sus propuestas de alto el fuego.

“Por supuesto, la prioridad número uno de Ucrania es avanzar hacia la paz y proteger la vida de nuestra gente. Hay propuestas concretas de seguridad y medidas de desescalada que pueden acercar el final de la guerra”, escribió Zelensky en X a su llegada a Nueva York el lunes por la noche, acompañado por su esposa, Olena.

El presidente ucraniano también señaló que entre las prioridades de su viaje están fortalecer las defensas aéreas ucranianas y conseguir más fondos para cubrir las necesidades financieras derivadas de la invasión rusa.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU

Según el portavoz de Zelensky, Serguí Nikíforov, el mandatario tiene previsto reunirse este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y los líderes de Reino Unido, Japón y Dinamarca.

Zelensky tiene previsto pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU este miércoles. Estados Unidos, por su parte, reanudó sus esfuerzos de mediación diplomática con el objetivo de detener la guerra en Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)