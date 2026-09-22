Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y 6 heridos

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, informó en Telegram que las fuerzas rusas atacaron cuatro distritos de la región. Entre los heridos hay un hombre de 25 años fue trasladado a un hospital en estado grave, mientras que otros cuatro fueron ingresados en centros médicos en estado moderado

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y 6 heridos
Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y 6 heridos
Guardar

Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas este martes en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, por un ataque ruso con misiles, drones y artillería, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, informó en Telegram que las fuerzas rusas atacaron cuatro distritos de la región. “El enemigo atacó 4 distritos de la región con misiles, drones y artillería”, señaló a las 7:30 hora local (4:30 GMT).

PUBLICIDAD

En Dnipro, los ataques provocaron graves daños en almacenes y una empresa. “En Dnipro, los almacenes y una empresa resultaron gravemente dañados. Dos personas murieron”, indicó Ganzha, quien precisó que otras seis personas resultaron heridas.

Entre los heridos, un hombre de 25 años fue trasladado a un hospital en estado grave. Otros cuatro heridos, hombres de 35, 46 y 47 años y una mujer de 51, fueron ingresados en centros médicos en estado moderado. Un hombre de 57 años recibió atención médica de forma ambulatoria.

Las autoridades también informaron de ataques contra instalaciones industriales en Kryvyi Rig y Pavlograd, dos ciudades de la región de Dnipropetrovsk.

“En Dnipro, los almacenes y una empresa resultaron gravemente dañados”, indicó Ganzha (REUTERS)
“En Dnipro, los almacenes y una empresa resultaron gravemente dañados”, indicó Ganzha (REUTERS)

Durante los últimos meses, Rusia y Ucrania intensificaron los ataques de largo alcance contra un número creciente de instalaciones civiles, entre ellas fábricas, almacenes e infraestructuras energéticas y portuarias, además de embarcaciones en el mar Negro.

PUBLICIDAD

En este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y mantener reuniones con varios de sus aliados, con quienes buscará apoyo para sus propuestas de alto el fuego.

“Por supuesto, la prioridad número uno de Ucrania es avanzar hacia la paz y proteger la vida de nuestra gente. Hay propuestas concretas de seguridad y medidas de desescalada que pueden acercar el final de la guerra”, escribió Zelensky en X a su llegada a Nueva York el lunes por la noche, acompañado por su esposa, Olena.

El presidente ucraniano también señaló que entre las prioridades de su viaje están fortalecer las defensas aéreas ucranianas y conseguir más fondos para cubrir las necesidades financieras derivadas de la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU

Según el portavoz de Zelensky, Serguí Nikíforov, el mandatario tiene previsto reunirse este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y los líderes de Reino Unido, Japón y Dinamarca.

Zelensky tiene previsto pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU este miércoles. Estados Unidos, por su parte, reanudó sus esfuerzos de mediación diplomática con el objetivo de detener la guerra en Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaVolodimir ZelenskyVladimir PutinDniproÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo que reforzará la seguridad en el territorio ártico

El entendimiento prevé una mayor participación de Washington en la defensa de la isla y busca impedir que Rusia y China establezcan bases militares o desarrollen inversiones estratégicas sin autorización estadounidense

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo que reforzará la seguridad en el territorio ártico

Reino Unido se involucra en la guerra de Yemen: ayudará a Arabia Saudita con el reabastecimiento de sus aviones

Burnham limita la misión a tareas defensivas y a un plazo de semanas, mientras los rebeldes yemeníes controlan la costa del mar Rojo y amenazan las exportaciones de crudo de Riad, ya afectadas por el cierre de Ormuz

Reino Unido se involucra en la guerra de Yemen: ayudará a Arabia Saudita con el reabastecimiento de sus aviones

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China

El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó la necesidad de desarrollar infraestructura crítica y capacidades propias en el extremo norte, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y aumentando el interés por los recursos naturales

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China

Líbano solicitó a la ONU mantener una fuerza internacional tras la salida de los cascos azules

El primer ministro remarcó que el país requiere sostener una presencia bajo el paraguas de Naciones Unidas para evitar un vacío en la frontera con Israel

Líbano solicitó a la ONU mantener una fuerza internacional tras la salida de los cascos azules

Tensión en Medio Oriente: otros dos buques fueron atacados mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido investiga impactos de procedencia desconocida y aconseja reportar actividad sospechosa durante el paso por esta vía estratégica entre el Golfo Pérsico y Omán para la navegación regional

Tensión en Medio Oriente: otros dos buques fueron atacados mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

En un clima de convulsión interna, el Gobierno se reúne hoy para resolver las tensiones por el Presupuesto 2027

En un clima de convulsión interna, el Gobierno se reúne hoy para resolver las tensiones por el Presupuesto 2027

Quién es Brian Pérez, el primer azafato de ‘La ruleta de la suerte’, que sustituye a Laura Moure: de trabajar en un aeropuerto a su salto televisivo

Cazzu revela las secuelas en su salud por la batalla legal con Christian Nodal

Resultados del Gana Diario de este lunes 21 de setiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Pedro Sánchez inicia su viaje a la Asamblea de la ONU con la defensa del “multilateralismo” y sin acudir a la recepción de Trump

DEPORTES

Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

Finalizó la fecha 10 y arde el Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual clasificatoria a la Libertadores y Sudamericana

La contundente medida que tomó el fútbol brasileño y afectará a los jugadores argentinos

El insólito episodio que sufrió Alfredo Berti ante Barracas Central: el golpazo con Rodrigo Insua que terminó con su muleta doblada

Los apodos de película de dos jugadores de Boca Juniors que quedaron al descubierto tras la victoria ante San Lorenzo

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway hará campaña por el Oscar a Mejor actriz de reparto, donde podría enfrentarse a Penélope Cruz por partida doble

Anne Hathaway hará campaña por el Oscar a Mejor actriz de reparto, donde podría enfrentarse a Penélope Cruz por partida doble

Miley Cyrus revela de qué habló con Dolly Parton en su última conversación

Kit Harington reconsidera su regreso como Jon Snow en el universo de ‘Game of Thrones’

Meses antes de su muerte, Presley Gerber contó cómo enfrentaba sus adicciones con un cóctel de medicamentos

Sharon Stone revela que la gente le tenía miedo después de verla en ‘Basic Instinct’