Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de España: Antonelli estiró la diferencia en la cima y Colapinto sigue creciendo

Antonelli volvió a ocupar el primer lugar y se aleja en lo más alto (Reuters)

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Kimi Antonelli volvió a festejar tras quedarse con el Gran Premio de España. El italiano repitió el primer lugar en el podio en el circuito de Madring al quedar por delante de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) y continúa estirando la ventaja en lo más alto. Charles Leclerc, en tanto sumó puntos para Ferrari, que sufrió la pérdida de su piloto estrella, Lewis Hamilton, en el tramo inicial de la carrera.

Con el triunfo, el corredor de Mercedes cosechó 25 unidades y se ubica primero con 292 puntos. El neerlandés terminó con 145, mientras que el británico de McLaren con 186. Charles Leclerc, por su parte, acabó en el cuarto lugar y cosecha 167 puntos.

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Lewis Hamilton no pudo sumar en España. El británico se vio obligado a abandonar tras sufrir un grave problema en el sistema de frenos de su monoplaza en la séptima vuelta de la carrera. Esta temprana deserción no solo privó a la escudería de Maranello de sumar puntos vitales en el Campeonato de Constructores, sino también al propio piloto, quien se ubicaba en la tercera posición en la pelea por el título mundial de la temporada 2026 pero se aleja de Anteonelli.

George Russell, por su parte, acabó quinto, sumó 10 puntos y es el inmediato perseguidor de su compañero en La Flecha Plateada, con 211 en total. El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue séptimo y añadió seis puntos a su acumulado (27).

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El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó octavo, un puesto por detrás del pilarense; en una carrera en la que también puntuó, al ser décimo, el alemán Nico Hülkenberg (Audi).Antonelli lidera ahora el Mundial con 292 puntos, 81 más que Russell y con 91 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que se tuvo que retirar este domingo.

En lo que respecta a la clasificación de equipos Merecedes continúa liderando por delante de Ferrari y McLaren, quienes completan el podio de constructores. La escudería alemana se sitúa primera con 503 mientras que la italiana y la británica se ubican segunda y tercera con 358 y 306 respectivamente.

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Mercedes se impone en el campeonato de constructores (Reuters)

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 503 puntos Ferrari: 358 puntos McLaren: 306 puntos Red Bull Racing: 230 puntos Racing Bulls: 77 puntos Alpine: 68 puntos Haas: 21 puntos Audi: 17 puntos Williams: 11 puntos Aston Martin: 3 puntos Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 292 George Russell - Mercedes: 211 Lewis Hamilton - Ferrari: 191 Lando Norris - McLaren: 186 Charles Leclerc - Ferrari: 167 Max Verstappen - Red Bull: 145 Oscar Piastri - McLaren: 120 Isack Hadjar - Red Bull: 71 Liam Lawson - Racing Bulls*: 59 Pierre Gasly - Alpine: 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 31 Franco Colapinto - Alpine: 27 Oliver Bearman - Haas: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Nico Hulkenberg - Audi: 7 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Fernando Alonso - Aston Martin: 3 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort