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Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de España: Antonelli estiró la diferencia en la cima y Colapinto sigue creciendo

El italiano volvió a ganar, mientras que el argentino sumó seis puntos tras finalizar en el séptimo puesto

Antonelli volvió a ocupar el primer lugar y se aleja en lo más alto (Reuters)
Antonelli volvió a ocupar el primer lugar y se aleja en lo más alto (Reuters)
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Kimi Antonelli volvió a festejar tras quedarse con el Gran Premio de España. El italiano repitió el primer lugar en el podio en el circuito de Madring al quedar por delante de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) y continúa estirando la ventaja en lo más alto. Charles Leclerc, en tanto sumó puntos para Ferrari, que sufrió la pérdida de su piloto estrella, Lewis Hamilton, en el tramo inicial de la carrera.

Con el triunfo, el corredor de Mercedes cosechó 25 unidades y se ubica primero con 292 puntos. El neerlandés terminó con 145, mientras que el británico de McLaren con 186. Charles Leclerc, por su parte, acabó en el cuarto lugar y cosecha 167 puntos.

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Lewis Hamilton no pudo sumar en España. El británico se vio obligado a abandonar tras sufrir un grave problema en el sistema de frenos de su monoplaza en la séptima vuelta de la carrera. Esta temprana deserción no solo privó a la escudería de Maranello de sumar puntos vitales en el Campeonato de Constructores, sino también al propio piloto, quien se ubicaba en la tercera posición en la pelea por el título mundial de la temporada 2026 pero se aleja de Anteonelli.

George Russell, por su parte, acabó quinto, sumó 10 puntos y es el inmediato perseguidor de su compañero en La Flecha Plateada, con 211 en total. El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue séptimo y añadió seis puntos a su acumulado (27).

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El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó octavo, un puesto por detrás del pilarense; en una carrera en la que también puntuó, al ser décimo, el alemán Nico Hülkenberg (Audi).Antonelli lidera ahora el Mundial con 292 puntos, 81 más que Russell y con 91 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que se tuvo que retirar este domingo.

En lo que respecta a la clasificación de equipos Merecedes continúa liderando por delante de Ferrari y McLaren, quienes completan el podio de constructores. La escudería alemana se sitúa primera con 503 mientras que la italiana y la británica se ubican segunda y tercera con 358 y 306 respectivamente.

Mercedes se impone en el campeonato de constructores (Reuters)
Mercedes se impone en el campeonato de constructores (Reuters)

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 503 puntos
  2. Ferrari: 358 puntos
  3. McLaren: 306 puntos
  4. Red Bull Racing: 230 puntos
  5. Racing Bulls: 77 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 21 puntos
  8. Audi: 17 puntos
  9. Williams: 11 puntos
  10. Aston Martin: 3 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 292
  2. George Russell - Mercedes: 211
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 191
  4. Lando Norris - McLaren: 186
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 167
  6. Max Verstappen - Red Bull: 145
  7. Oscar Piastri - McLaren: 120
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 71
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 59
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 31
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 18
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 7
  16. Carlos Sainz - Williams: 6
  17. Alex Albon - Williams: 5
  18. Esteban Ocon - Haas: 3
  19. Fernando Alonso - Aston Martin: 3
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort

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