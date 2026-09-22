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Kit Harington reconsidera su regreso como Jon Snow en el universo de ‘Game of Thrones’

Después de años de distancia con el personaje, el actor aseguró que ahora ve de otra manera la posibilidad de regresar al universo creado por George R. R. Martin

Kit Harington - Juego de Tronos
Kit Harington cambia de perspectiva sobre un posible regreso de Jon Snow. (HBO)
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Kit Harington ha abierto nuevamente la posibilidad de interpretar a Jon Snow, el personaje que protagonizó durante las ocho temporadas de Game of Thrones.

El actor explicó en una entrevista reciente que actualmente se siente más cómodo con la idea de regresar al universo de la serie, después de que un proyecto derivado centrado en el personaje fuera desarrollado y posteriormente archivado por HBO.

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Durante una conversación en el podcast Happy Sad Confused, Harington recordó que el proyecto de Snow comenzó a desarrollarse aproximadamente dos años antes.

“Sigo pensando que existe la posibilidad de que funcione. No me habría metido en el proyecto si no lo creyera. Pero al principio insistí mucho —al igual que HBO y George R.R. Martin— en que si no encontrábamos lo adecuado, mejor no lo hiciéramos. Es mucho mejor no hacerlo. Después de pensarlo un poco —fue algo personal—, dije: ‘Esta no es la historia correcta’”, comentó.

Jon Snow. Game of Thrones. Kit Harington (HBO)
Kit Harington relató que el proyecto se desarrolló durante dos años, pero no estaba convencido. (HBO)

Sin embargo, Kit Harington afirmó que su relación con el personaje y con el universo de Game of Thrones ha cambiado con el paso del tiempo.

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Después de participar en otros proyectos, considera que ahora tiene una perspectiva diferente sobre Jon Snow y sobre el lugar que ocupa ese personaje en su trayectoria profesional.

El proyecto había sido reportado por The Hollywood Reporter en 2022. La idea inicial contemplaba una continuación de la historia de Jon Snow después de los acontecimientos de Game of Thrones.

De acuerdo con reportes posteriores, la propuesta mostraba al personaje viviendo aislado y lidiando con las consecuencias de sus experiencias anteriores. Harington había expresado además interés en que una eventual continuación no presentara a Jon Snow como un héroe convencional.

Durante el desarrollo también se exploraron modificaciones en el escenario de la historia y se incorporó al guionista Quoc Dang Tran, conocido por su trabajo en Drops of God, para intentar desarrollar nuevamente el proyecto.

Kit Harington consideró modificar la historia del personaje. (Foto: HBO)
Kit Harington consideró modificar la historia del personaje. (Foto: HBO)

Una de las posibilidades contempladas era trasladar parte de la historia a Essos, el continente ficticio que forma parte del universo creado por Martin.

La conversación sobre Jon Snow coincidió con la participación de Kit Harington en otra producción relacionada con HBO: la nueva serie de televisión basada en Harry Potter. El actor interpretará a Gilderoy Lockhart, profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, durante la segunda temporada de la adaptación.

Harington ya había participado previamente en las ediciones de audiolibro de Harry Potter, donde prestó su voz al mismo personaje. Las versiones con reparto completo de los audiolibros fueron lanzadas el año pasado.

El actor también explicó que los audiolibros tuvieron un papel personal durante su proceso de sobriedad.

Según contó, después de dejar el alcohol experimentó dificultades para conciliar el sueño debido a una actividad mental que describió como intensa durante la noche. Comenzó entonces a escuchar los audiolibros de Harry Potter antes de dormir y afirmó que actualmente forman parte de su rutina nocturna.

Kit Harington será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de “Harry Potter”. (Captura de video. Reuters)
Kit Harington será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de “Harry Potter”. (Captura de video. Reuters)

Sobre su nuevo personaje, Harington bromeó con las similitudes entre él y Lockhart, a quien describió como alguien obsesionado consigo mismo.

Actualmente, el actor promociona A Tale of Two Cities, una adaptación televisiva de cuatro episodios de la novela de Charles Dickens, emitida por MGM+. La producción se estrenó el 6 de septiembre.

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