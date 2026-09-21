Rocket League saltará a Unreal Engine 6 en 2027 con ayuda de profesionales

11/10/2023 El videojuego Rocket League.. Psyonix ha anunciado que a partir del 5 de diciembre de este año eliminará la función de intercambiar artículos entre jugadores en el videojuego Rocket League para "alinearse con las políticas de tienda de artículos" de Epic Games. POLITICA EPIC GAMES

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Psyonix confirmó que Rocket League pasará a Unreal Engine 6 en 2027, después de funcionar durante más de una década con Unreal Engine 3. El anuncio se realizó durante la transmisión del RLCS 2026 World Championship y fue acompañado por un video en YouTube, donde el estudio explicó que jugadores profesionales y creadores de contenido participan en las pruebas de la nueva versión.

Una renovación técnica después de once años

Rocket League debutó en 2015 y desde entonces mantiene como base Unreal Engine 3. El motor es el conjunto de herramientas que administra elementos como gráficos, físicas, sonido y conexión entre sistemas. Cambiarlo implica trasladar o reconstruir componentes centrales sin alterar la respuesta que esperan los jugadores.

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Psyonix evaluó anteriormente una migración a Unreal Engine 5, pero ese plan fue descartado para avanzar directamente hacia Unreal Engine 6. El proyecto está anunciado como el primer videojuego que utilizará la próxima generación del motor desarrollado por Epic Games.

El salto tendrá una dificultad particular: Rocket League depende de movimientos precisos, físicas previsibles y tiempos de respuesta consistentes. Cualquier modificación en la aceleración de los vehículos, los rebotes de la pelota o el control aéreo podría afectar tanto las partidas casuales como la competencia profesional. Por esa razón, Psyonix incorporó a jugadores de la RLCS desde las primeras etapas de prueba.

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El estudio todavía no mostró comparaciones gráficas, requisitos técnicos ni una lista de funciones vinculadas al nuevo motor. Su video señala que el trabajo incluye “reestructurar, refinar y reconstruir Rocket League desde cero” hasta que la versión reciba la aprobación de los profesionales involucrados. Esa descripción sugiere un trabajo más amplio que una actualización visual, aunque Psyonix no detalló qué sistemas serán reemplazados.

Jugadores profesionales participan en las pruebas

Entre los participantes confirmados aparecen Alexis zen Bernier, Archie Pickthall y Victor Ferra Francal, quienes hablaron sobre el proyecto en el material publicado por Psyonix. Los jugadores probaron la versión desarrollada con Unreal Engine 6 durante varios eventos presenciales, conocidos como LAN, a lo largo de la temporada competitiva.

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También participaron Firstkiller, Vatira, jstn. y Garrettg, entre otras figuras de la escena. Según el mensaje presentado en el video, su tarea consiste en jugar la nueva versión y asegurarse de que “se siente como Rocket League”. Las sesiones seguirán mientras el estudio ajusta la respuesta de los controles y los sistemas centrales.

La elección de competidores profesionales permite evaluar detalles que pueden pasar inadvertidos en pruebas convencionales. Los jugadores de alto nivel ejecutan movimientos mecánicos complejos, identifican variaciones mínimas en las físicas y dependen de una respuesta estable durante partidos disputados en escenarios presenciales. Psyonix busca así que la migración técnica mantenga las características que sostienen la competencia.

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La participación de estos jugadores tampoco significa que el desarrollo esté cerca de terminar. Psyonix describió las sesiones conocidas hasta ahora como el comienzo del proceso y no informó si habrá una beta pública, una transición gradual o una actualización simultánea para todas las plataformas.

30-11-2021 Rocket League Sideswipe. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKET LEAGUE

La ventana de lanzamiento y las fechas de Epic Games

La única ventana oficial comunicada para la migración es 2027. Sheep Esports, en una cobertura publicada el 20 de septiembre de 2026, indicó a partir de sus propias fuentes que el cambio completo podría producirse durante la primavera de 2027. El medio también señaló que la Esports World Cup podría ser el primer torneo que utilice el nuevo motor, pero ninguno de esos dos datos fue confirmado por Psyonix.

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El calendario genera una diferencia llamativa con los planes generales de Epic Games. Unreal Engine 6 tiene previsto ingresar en acceso anticipado a finales de 2027, mientras que su lanzamiento definitivo llegaría entre 12 y 18 meses más tarde. Las fuentes no explican si Rocket League utilizará una versión interna del motor antes de que las herramientas estén disponibles para otros desarrolladores.

Epic Games presentó Unreal Engine 6 como una tecnología orientada a juegos como servicio y experiencias conectadas. Un juego como servicio recibe contenido, ajustes y temporadas durante años después de su lanzamiento, un modelo que coincide con el funcionamiento de Rocket League. Aun así, Psyonix no precisó qué funciones de la nueva tecnología incorporará ni cómo se distribuirá la versión renovada.

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Por ahora, el estudio continuará con las pruebas junto a jugadores profesionales. La migración permanece programada para 2027, mientras que la posible llegada en primavera y el debut competitivo en la Esports World Cup siguen sin confirmación oficial.