‘Final Fantasy VII Revelation’ dejará saltar el grindeo para seguir la historia

Final Fantasy VII Revelation fue anunciado de manera oficial. (Final Fantasy YouTube)

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Naoki Hamaguchi anunció durante la Tokyo Game Show 2026 que Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última entrega de la trilogía de Square Enix, permitirá subir automáticamente a los personajes hasta el nivel recomendado. El director explicó la función en una entrevista con IGN Japan y confirmó que estará dirigida a quienes quieran concentrarse en la historia principal cuando el JRPG llegue en 2027.

Cómo funcionará el ajuste automático

La opción aparecerá en determinados momentos de la partida, cuando el nivel del grupo pueda resultar insuficiente para los siguientes enfrentamientos. El juego preguntará algo similar a: “¿Quieres aumentar automáticamente el nivel al nivel recomendado?”. Si el jugador acepta, los personajes recibirán el incremento necesario para continuar sin tener que detenerse a ganar experiencia.

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El sistema busca reducir el grindeo, término utilizado para describir la repetición de combates y tareas con el objetivo de acumular experiencia, dinero o recursos. Esa práctica es habitual en los juegos de rol, pero puede convertirse en una barrera para quienes prefieren avanzar directamente por la campaña.

Aceptar el aumento será opcional. Quienes prefieran completar actividades secundarias, desarrollar al grupo por el método tradicional o afrontar los combates con menos nivel podrán seguir haciéndolo. El ajuste tampoco elimina el contenido paralelo: funciona como una vía para evitar que su omisión bloquee el avance de la trama.

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La respuesta a los jugadores de Final Fantasy VII Rebirth

Hamaguchi explicó que la decisión surgió de los comentarios recibidos tras Final Fantasy VII Rebirth. Parte de los jugadores quería seguir la historia de Cloud, Tifa, Barret y el resto del grupo, pero no tenía interés en completar todas las misiones y actividades opcionales del mundo abierto.

El problema era que esas tareas entregaban experiencia y contribuían al crecimiento de los personajes. Al ignorarlas, algunos usuarios llegaban a capítulos posteriores con un nivel inferior al esperado y encontraban dificultades para superar a los enemigos de la campaña. Revelation intentará corregir esa tensión sin obligar a recorrer contenido que cada jugador decidió descartar.

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Aunque la nueva entrega volverá a presentar un mapa amplio y numerosas actividades, también ofrecerá una progresión más directa. Esa alternativa buscará acercarse al recorrido lineal de Final Fantasy VII Remake, publicado en 2020, sin retirar la libertad de exploración introducida con Rebirth.

Hamaguchi indicó que el equipo marcará las actividades y mostrará sus recompensas para que sea más sencillo decidir cuáles completar. La intención es que la cantidad de contenido no obligue a seguir una lista extensa antes de cada capítulo principal y que cada usuario pueda identificar qué obtiene a cambio de desviarse del camino central.

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El antecedente de Pixel Remaster

La función sigue una línea que Square Enix ya aplicó en reediciones anteriores de la saga. Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster incluye un menú de mejoras que permite multiplicar por dos o por cuatro la experiencia y el Gil obtenidos. También ofrece un modificador de 0,5 para quienes busquen una progresión más exigente.

La diferencia es que Revelation aplicará el incremento tomando como referencia el nivel recomendado para un tramo concreto. En lugar de acelerar toda la obtención de experiencia, podrá colocar al grupo en condiciones de afrontar el siguiente segmento de la historia. Esto evitará que el jugador tenga que calcular cuántos combates necesita repetir para alcanzar la fuerza esperada.

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Hamaguchi también declaró que no está preocupado por la escala del juego. Según el director, los marcadores y la identificación previa de las recompensas permitirán elegir qué actividades realizar y cuáles dejar de lado. El ajuste automático será otra herramienta dentro de ese diseño, enfocada específicamente en quienes prioricen la campaña.

Final Fantasy VII Revelation tiene previsto llegar en 2027, aunque las fuentes todavía no precisan una fecha exacta de lanzamiento ni las plataformas en las que estará disponible.

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