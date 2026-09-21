Microsoft registra un sistema de anuncios adaptado a lo que ocurre en cada juego

(Reuters)

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Microsoft patentó un sistema capaz de insertar publicidad en videojuegos de Xbox, PC y potencialmente servicios en la nube sin cortar combates, escenas u otros momentos importantes. La solicitud, registrada el 3 de septiembre ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), describe una tecnología que analiza el estado de la partida y reserva los anuncios para pausas naturales, como una pantalla de carga, el final de una ronda o la conclusión de una misión.

Cómo el sistema decide cuándo mostrar publicidad

La documentación, detectada inicialmente por el medio Respawn First, define la herramienta como un sistema consciente del contexto. Esto significa que puede reconocer qué sucede dentro del videojuego antes de decidir si existe un momento adecuado para suspender temporalmente la interacción y presentar contenido promocional.

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Entre los ejemplos incluidos aparecen las pantallas de carga, las pausas entre actividades, el cierre de un nivel, el final de una ronda competitiva y la conclusión de una misión en una aventura o un juego de rol. El objetivo descrito es evitar que un anuncio aparezca durante un combate, una secuencia relevante o cualquier situación que requiera la atención inmediata del jugador.

Para tomar esa decisión, la tecnología podría utilizar información generada directamente por el juego, señales suministradas mediante sus APIs o aprendizaje automático. Una API es una interfaz que permite que distintos programas intercambien datos; en este caso, serviría para comunicar al sistema publicitario si la partida se encuentra activa o detenida.

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La patente también menciona eventos desencadenantes. Cuando el programa identifica uno de esos eventos, puede activar el anuncio y después otorgar un periodo durante el cual no volverá a mostrarse publicidad. Así, la frecuencia no dependería únicamente de un temporizador fijo, sino del comportamiento de la aplicación y de los momentos disponibles dentro de cada partida.

Créditos y recompensas después de cada anuncio

El modelo utiliza un sistema de créditos que asigna tiempo sin anuncios. Mientras el jugador tenga crédito disponible, la interacción continúa sin nuevas pausas publicitarias. Cuando ese saldo se agota, el sistema espera hasta detectar el siguiente periodo de inactividad antes de presentar otro anuncio.

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Según el documento, el crédito puede calcularse al menos parcialmente a partir del contenido audiovisual promocionado. En términos prácticos, ver una pieza publicitaria permitiría retrasar la siguiente interrupción durante un periodo determinado. La patente también deja abierta la posibilidad de vincular los anuncios con recompensas u otros incentivos, dependiendo del juego o servicio en el que se aplicara.

El planteamiento recuerda a los modelos utilizados desde hace años en juegos móviles, donde mirar publicidad de manera voluntaria puede entregar monedas, objetos, vidas o minutos sin anuncios. La diferencia está en que Microsoft estudia su uso en experiencias de consola, computadora y streaming, con un sistema que recibiría información directa sobre el desarrollo de la partida.

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El documento no aclara si la publicidad se limitaría a títulos gratuitos o si podría aparecer en juegos comprados. Esa distinción resulta central para los usuarios: un plan gratuito financiado mediante anuncios plantea condiciones diferentes a introducir pausas comerciales en un producto de pago. Tampoco se detallan juegos compatibles, formatos publicitarios ni una fecha para posibles pruebas públicas.

30/11/2022 Xbox Game Pass. POLITICA XBOX

Las otras pruebas de Microsoft con publicidad

La solicitud aparece mientras Microsoft examina más formas de monetización alrededor de Xbox. En julio comenzó una prueba de una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming financiada con publicidad, un antecedente directamente relacionado con la posibilidad de ofrecer acceso a juegos por streaming sin una suscripción tradicional.

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A mediados de septiembre también surgió una filtración sobre una posible modalidad de Xbox Game Pass con anuncios. Microsoft no confirmó ese plan, aunque tampoco negó públicamente su existencia según la información disponible. La combinación de esas pruebas con la nueva patente indica que hay varias ideas en evaluación, pero no demuestra que todas vayan a transformarse en servicios comerciales.

Matthew Ball, identificado en una de las fuentes como responsable de estrategia de Xbox, ya había hablado de la búsqueda de nuevas formas de monetizar la plataforma. El sistema patentado encaja dentro de esa exploración al proponer publicidad vinculada con el contexto y con posibles recompensas, en lugar de anuncios activados en intervalos rígidos.

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Registrar una patente permite proteger una idea o tecnología, pero no obliga a utilizarla. Microsoft podría modificar el concepto, reservarlo para modalidades gratuitas o descartarlo antes de que llegue al público. Por ahora, la documentación no confirma su implementación en Xbox, PC, Xbox Cloud Gaming ni Xbox Game Pass.